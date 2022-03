–

驴Qu茅 palabra empieza por “P” y termina por “a” y resulta demasiado aterradora como para que mucha gente la mencione? “Palestina”, por supuesto. El simple hecho de pronunciar la palabra “P” de forma vagamente comprensiva puede ser suficiente para provocar acusaciones de antisemitismo hechas con mala fe. El tema se ha vuelto algo tan cargado que algunas personas parecen preferir fingir que Palestina y los palestinos no existen e ignorar sencillamente por completo la cuesti贸n. Nada hace que los liberales abandonen sus valores progresistas, o su valor, como que alguien mencione a Palestina.

Vogue, a ti te lo digo. La revista edit贸 recientemente una referencia a Palestina eliminando un 鈥減ost鈥 de Instagram, en su p谩gina oficial de redes sociales, que estaba dedicado a la promesa de la supermodelo Gigi Hadid de donar todas sus ganancias del Mes de la Moda a los esfuerzos por auxiliar a Ucrania y Palestina. El domingo pasado, Gigi, que es medio palestina, anunci贸 que iba a donar lo que ganaba para “ayudar a los que sufren la guerra en Ucrania, as铆 como para seguir apoyando a los que experimentan lo mismo en Palestina. Nuestros ojos y nuestros corazones deben estar abiertos a todas las injusticias humanas”. Inicialmente, Vogue incluy贸 la referencia a Palestina en el 鈥減ost鈥, pero la retir贸 despu茅s de que varias voces pro-israel铆es la acusaran, de muy mala fe, de fomentar el antisemitismo. Tras la protesta de aquellas personas que se帽alaron que no es antisemita apoyar a los palestinos, Vogue modific贸 el 鈥減ost鈥 por tercera vez para volver a incluir la referencia.

Por cierto, no es la primera vez que a una Hadid le borran sus comentarios sobre Palestina en Instagram. El a帽o pasado, Bella Hadid public贸 en Instagram una foto del pasaporte estadounidense de su padre en la que figuraba Palestina como lugar de nacimiento. La red social la elimin贸 r谩pidamente. 驴Por qu茅? Seg煤n Instagram, el 鈥減ost鈥 violaba “las directrices de la comunidad sobre acoso o intimidaci贸n”, as铆 como las regulaciones sobre “discurso del odio”. Despu茅s de que Bella hablara, Instagram ofreci贸 algunas otras explicaciones para que fuera eliminado, y luego declar贸: “隆Ups, ha sido un error!”

Al igual que las hermanas Hadid, mi padre es refugiado palestino. Al igual que las hermanas Hadid, me he visto tambi茅n acosada y vilipendiada por atreverme a sugerir que los palestinos merecen derechos humanos (a diferencia de las hermanas Hadid, yo no soy una supermodelo). Tal como he escrito en alguna ocasi贸n anterior , parece que no hay forma alguna aceptable de que un palestino proteste contra la opresi贸n o defienda nuestros derechos.

La invasi贸n rusa de Ucrania es algo desgarrador. Pero quiero dejar muy claro que estar al lado de los ucranianos, como debemos hacer todos, no significa ignorar la injusticia y la opresi贸n en todos los dem谩s lugares. No socava las luchas del pueblo ucraniano hacer preguntas sobre el doble rasero . No resta ni distrae de lo que ocurre en Ucrania preguntar, por ejemplo, por qu茅 una foto 鈥渧iral鈥 de una peque帽a ni帽a rubia erguida ante un soldado enfrente de un tanque era aclamada mientras la gente pensaba que la ni帽a era ucraniana, pero se le dio un trato muy distinto cuando se se帽al贸 que la ni帽a era en realidad Ahed Tamimi, una palestina que se enfrentaba a un soldado israel铆.