Las autoridades de Estambul, en Turqu铆a, prohibieron los actos p煤blicos para celebrar este martes, en el D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora en la plaza de Taksim, la principal de la ciudad del B贸sforo, y en sus inmediaciones.

La administraci贸n de la ciudad anunci贸 que 鈥渘o se permitir谩n reuniones, marchas, comunicados de prensa, sentadas, puestos, tiendas de campa帽a, folletos, etc.鈥, ni en la plaza de Taksim, ni en el barrio de Beyoglu.

Desde hace a帽os, las organizaciones de mujeres organizan todos los 8 de marzo una gran marcha por el distrito de Beyoglu hasta la plaza de Taksim, aunque generalmente son reprimidas y detenidas por las fuerzas policiales.

Pese a la prohibici贸n, los colectivos de mujeres y feministas convocaron a una 鈥淢archa Nocturna Feminista鈥 en Estambul. La acci贸n se considera el punto culminante de los movimientos de mujeres en Turqu铆a y tendr谩 lugar por vig茅sima vez este a帽o. El lema para esta ocasi贸n es 鈥淓sta rebeli贸n no terminar谩 hasta que se establezca un mundo feminista鈥.

El comit茅 organizador de la Marcha Nocturna anunci贸 que 鈥渁 pesar de todos los obst谩culos, estamos en nuestra marcha nocturna feminista todos los a帽os el 8 de marzo para defender nuestros derechos, nuestras vidas, nuestra existencia, la igualdad y el trabajo. 19 veces hemos marchado y lo volveremos a hacer por vig茅sima vez. 隆Estamos aqu铆, estamos en todas partes! 隆Esta ciudad, las calles, las plazas son nuestras! 隆Vamos a la 20 Marcha Nocturna Feminista!鈥.

El domingo pasado, en Estambul miles de mujeres salieron a las calles en defensa de sus derechos y para denunciar la violencia machista. La acci贸n fue convocada por la Plataforma de Mujeres 8 de Marzo en el distrito de Kad谋k枚y.

Durante la movilizaci贸n, se pudo ver a miles de mujeres, a colectivos LGBTIQ+, diputadas del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) e integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n. La marcha estuvo marcada por los coloridos vestidos tradicionales kurdos que llevaban muchas mujeres, adem谩s de consignas como 鈥淛in, Jiyan, Azad卯鈥 y 鈥淟arga vida a nuestra resistencia鈥, las m煤sica de los erbanes y decenas fotos de mujeres encarceladas y asesinadas, como Aysel Tu臒luk, Deniz Poyraz y Garibe Gezer.

A pesar del constante acoso de la polic铆a, consiguieron caminar unidas hasta el lugar de la concentraci贸n.

En la declaraci贸n, que fue le铆da en 谩rabe, kurdo y turco, se llam贸 a 鈥渞esistir a la dominaci贸n masculina, a la explotaci贸n laboral, al desempleo, a la pobreza, a la precariedad laboral; resistir a la creciente violencia patriarcal y estatal, a las pol铆ticas de impunidad, a las guerras, al aumento de las violaciones de derechos y a la represi贸n contra nuestras luchas en las calles y la resistencia en las c谩rceles; contra todas las formas de racismo y discriminaci贸n, la misantrop铆a y el odio grupal; contra los prejuicios y el discurso de odio contra el colectivo LGBTIQ+ y los refugiados; contra el fascismo, este gobierno y la oposici贸n mayoritaria鈥.

鈥淓stamos aqu铆 para ampliar la lucha por la liberaci贸n de las mujeres. Estamos hombro con hombro y luchamos juntas por nuestra libertad, nuestras vidas y nuestros derechos鈥, coincidieron las mujeres.

En los dos primeros meses de este a帽o, 98 mujeres fueron asesinadas por varones en Turqu铆a. Seg煤n los datos de la Plataforma Detengamos los Feminicidios, al menos 280 mujeres fueron v铆ctimas de estos cr铆menes el a帽o pasado. De ellas, 124 fueron asesinadas por sus maridos, 37 por sus parejas, 24 por conocidos, 21 por ex maridos, 16 por otros familiares, 13 fueron ex parejas, 13 por su padre, 11 por su hijo, seis por su hermano, tres por una persona que no conoc铆a y una por el hombre que la segu铆a.

