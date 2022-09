–

Adem谩s, como se introduce, asisten los felipes, borreles y s谩ncheces de turno y se premiar谩 al “pueblo ucraniano”, cabe entender que al no rus贸fono.



Habiendo tanto personaje, tanta campanilla y tanto poder empresarial, 驴c贸mo se iba a emplear un nombre de una lengua cutre y menor como el gallego, por muy 煤nico top贸nimo oficial que sea, pudiendo usarse el t茅rmino correspondiente del glorioso idioma espa帽ol? Para el a帽o que viene recomendamos que no sean tan timoratos y lo pongan directamente en ingl茅s: Forum The Toya. Nota ir贸nica de Tortuga.

La Delegaci贸n del Gobierno en Galicia ha prohibido la manifestaci贸n convocada por A Mesa pola Normalizaci贸n Ling眉铆stica para el pr贸ximo d铆a 29 de septiembre en O Grove contra la deturpaci贸n del top贸nimo A Toxa, el nombre oficial en gallego, en la denominaci贸n del Foro La Toja. As铆 lo ha denunciado esta entidad en defensa de la lengua gallega que asegura que, tras aceptar el cambio de hora solicitado por la Subdelegaci贸n del Gobierno en Pontevedra, la concentraci贸n fue prohibida en base a un informe emitido por la Guardia Civil.

A Mesa afirma que existe un “especial interese” por impedir la presencia de movimientos sociales en la isla de A Toxa, a donde acudir谩n entre otros Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Somos molestos ao poder”, lamenta este colectivo, que censura que el Gobierno ampare con recursos y con la presencia de sus representantes “o desprezo polo pobo galego e a s煤a lingua”.

Esta circunstancia, seg煤n el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, “ficou demostrado na pasada edici贸n coa intervenci贸n violenta da Garda Civil contra as persoas que reclamabamos o uso legal do top贸nimo”.

Gonz谩lez y Rajoy repiten cara a cara en el Foro La Toja, al que ir谩n el Rey, S谩nchez y Feij贸o

A Mesa estudia recurrir la prohibici贸n de la Delegaci贸n del Gobierno y asegura que, pase lo que sea, el d铆a 29 saldr谩 a la calle para reclamar el cumplimiento de la ley. “Todo o poder pol铆tico e econ贸mico que se concrentrar谩 na Toxa non d谩 impunidade para incumprir a lexislaci贸n”, sentencian desde el colectivo por la normalizaci贸n ling眉铆stica.

La Ley de Normalizaci贸n Ling眉铆stica de Galicia establece, desde 1983, que la 煤nica forma oficial de los top贸nimos es la gallega.

Felipe VI inaugurar谩 el foro

El rey Felipe VI volver谩 a ser el encargado de inaugurar, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la IV edici贸n del Foro La Toja – V铆nculo Atl谩ntico, que se desarrollar谩 entre el jueves 29 de septiembre y el s谩bado 1 de octubre en la Illa da Toxa, en O Grove.

Igual que hizo en las tres ediciones anteriores, seg煤n informa la organizaci贸n y figura en la agenda oficial de la Casa Real, el monarca abrir谩 el evento en la tarde del pr贸ximo jueves, cuando tambi茅n se har谩 entrega del II Premio Foro La Toja al pueblo ucraniano.

Durante las tres jornadas que durar谩 el Foro, habr谩 conferencias, di谩logos y mesas redondas sobre la seguridad energ茅tica en Europa, la ciberseguridad, la globalizaci贸n, el papel de Latinoam茅rica y la invasi贸n rusa de Ucrania. Est谩 previsto que el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, clausure esta edici贸n en la ma帽ana del s谩bado 1 de octubre.

El elenco de personalidades que acudir谩n al Gran Hotel La Toja incluye a los expresidentes del Ejecutivo central Felipe Gonz谩lez y Mariano Rajoy; el ministro de Asuntos Exteriores, Jos茅 Manuel Albares; el alto representante de la Uni贸n Europea para Asuntos Exteriores y Pol铆tica de Seguridad, Josep Borrell; el expresidente argentino Mauricio Macri; y el l铆der del PP, Alberto N煤帽ez Feij贸o, entre otros.

Entre los patrocinadores de la cuarta edici贸n del Foro, se encuentran empresas como Inditex, Hijos de Rivera, Iberia, El Corte Ingl茅s, Deloitte, Abanca, Mapfre, Iberdrola, Google, Copasa y Gadisa.





