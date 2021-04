29 d鈥檃bril a les 19hores

Sala Eladio Villanueva de CGT Barcelona

Inscripci贸 pr猫via al correu electr貌nic flbcn@cgtbarcelona.org o al tel猫fon 93 310 33 62

鈥淒urruti: hijo del pueblo禄 tracta la vida de l鈥檃narquista lleon猫s Buenaventura Durruti de qui existeix nombrosa bibliografia per貌 molt poques produccions audiovisuals.

A trav茅s de diferents recursos com recreacions, animacions, entrevistes a familiars, testimonis d鈥檋istoriadors ens endinsem a un entramat hist貌ric que va des de la vaga de 1917 fins la revoluci贸 social de 1936 passant pel creixement de la CNT, els anys del pistolerisme patronal, la dictadura de Primo de Rivera, la II Rep煤blica i el cop d鈥檈stat de 1936. Per a la reconstrucci贸 de la hist貌ria disposem de fotografies personals cedides pels arxius de la CNT aix铆 com material procedent de la Filmoteca Nacional i per reconstruir algunes escenes es fan servir dibuixos del dibuixant Agust铆n Comotto.

El documental ha estat dirigit per Gonzalo Mateos i fet per ACATS.