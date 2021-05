–

De parte de Anarquia.info May 14, 2021 69 puntos de vista

El siguiente documental tiene como objetivo generar la discusi贸n respecto al anarquismo y su relaci贸n con el movimiento social. Es importante mencionar que la apuesta por la masa social y creer que con ella se pueda conseguir la liberaci贸n total o que la anarqu铆a vive dentro de un movimiento que se construye y desarrolla bajo los par谩metros morales y sociales de la sociedad autoritaria y capitalista, no tiene forma de conseguir ese objetivo (Si es que ese fuese el objetivo de dicho movimiento). La violencia pol铆tica, expresada en momentos y organizaciones espont谩neas, la T.I.A. (Tendencia Informal Anarquista) o el movimiento social y las organizaciones cl谩sicas del anarquismo 驴 Cu谩l es la apuesta? 驴Puede la anarqu铆a convertirse del viento indomable a una organizaci贸n social? 驴La violencia o autodefensa pol铆tica v/s movimiento social y participaci贸n ciudadana? La respuesta es clara la Anarqu铆a no puede limitarse y encerrarse a lo dictado por los par谩metros del capitalismo y la autoridad.

Presentaci贸n del documental por Projekt A Collective

Lxs anarquistas son adolescentes con capucha vestidos negros que molestan a Berl铆n y Hamburgo lanzando piedras el 1 de mayo, son punks con capucha en sus rostros, usando ropa andrajosa y chaquetas de cuero que se acercan a las abuelitas por dinero. La anarqu铆a es el caos. La anarqu铆a es el escenario de horror de cada ciudadano decente.

Nuestrxs protagonistas son anarquistas. Ellxs sue帽an con una sociedad libre. Redactaron sus ideas concretas por un mundo diferente y tratan de implementarlas en sus vidas. Est谩n convencidxs de que la humanidad puede vivir sin dominaci贸n, sin Estado, desde una perspectiva actual, esto parece ser una idea absurda. Pero lxs cinco protagonistas no est谩n solxs en sus creencias. El socialismo autoritario fracas贸 hace m谩s de 20 a帽os y el capitalismo se constituye en una condici贸n de crisis permanente. Las ideas anarquistas, en contraste, se est谩n extendiendo en gran parte del movimiento social.

Independientemente de si es en Espa帽a, Grecia o Alemania, lxs protagonistas defienden sus ideales. La anarqu铆a es un enfoque radical de la sociedad que se basa en atacar al orden mundial capitalista en sus fundamentos. Es exactamente por eso que es tan convincente en estos tiempos. En los 煤ltimos cuatro a帽os, nosotrxs, como equipo documentalista, llegamos a una amplia red en Mavericks de antiguxs y nuevxs revolucionarixs, que miran hacia atr谩s en una larga tradici贸n de activismo. Hemos encontrado un amplio movimiento, cuyxs defensores divergen ampliamente en sus ideas y su implementaci贸n.

El punto de partida del documental son las ideas anarquistas en visiones de algunas personas y si esas ideas podr铆an ser una especie de plan para todxs en la sociedad.

http://www.projekta-film.net/

DESCARGAR DOCUMENTAL

[ENGLISH]