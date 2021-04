–

Cemil Bayik, copresidente del Consejo Ejecutivo de la KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán), fue entrevistado por Responsible Statecraft sobre la política del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerra con Turquía, la operación turca en la región de Garê, el enfoque de Estados Unidos hacia el PKK, la política norteamericana y de la Unión Europea (UE) en Oriente Medio, y la situación política en Irak.

-Algunos c√≠rculos los acusan de ser una carga que allana el camino para varios problemas en Rojava. Algunos creen que l√≠deres como Mazloum Abdi e Ilham Ehmed act√ļan de acuerdo con los l√≠deres del PKK. ¬ŅCu√°l es tu relaci√≥n con Rojava?

-No tengo ninguna informaci√≥n sobre esas afirmaciones que argumentan que nuestro movimiento es una carga sobre los hombros de Rojava. Pero est√° claro que aquellos que hacen tales afirmaciones, no tienen informaci√≥n sobre la historia contempor√°nea de Siria y Rojava. La Revoluci√≥n en Rojava ha generado grandes efectos en toda la humanidad. Una revoluci√≥n democr√°tica, impulsada por mujeres, ha surgido en Rojava. Todos los componentes sociales de Rojava, incluidas las mujeres, los j√≥venes, los ancianos, etc., han formado su propia voluntad democr√°tica. All√≠ no hay lugar para la hegemon√≠a de ideolog√≠as nacionalistas y sectarias. Diversas identidades y grupos religiosos conviven libremente en convivencia pac√≠fica. Estos hechos constituyen un modelo, no solo para Siria y Oriente Medio, sino tambi√©n para el mundo entero. Los pueblos de Rojava se levantaron contra el r√©gimen baazista y liberaron sus propias tierras. Al mismo tiempo, derrotaron al ISIS confiando en su propio sistema libertario y democr√°tico. 12 mil personas cayeron m√°rtires durante esta lucha, en la que kurdos, √°rabes, sirios, turcomanos y circasianos, lucharon hombro a hombro contra su enemigo. La derrota a la que llevaron al ISIS no es √ļnicamente un asunto militar. Esa derrota se basa en su Naci√≥n Democr√°tica y cualidades emancipadoras, caracter√≠sticas de la Revoluci√≥n de Rojava. De no haber sido por un enfoque tan te√≥rico y pol√≠tico, la mayor√≠a de los √°rabes en Irak y Siria habr√≠an apoyado al ISIS, haciendo imposible derrotarlos. Las actitudes democr√°ticas y los enfoques pol√≠ticos de los pueblos de Rojava son un resultado directo de los efectos de las ideas del L√≠der Apo (Abdullah √Ėcalan). √Čl ha estado viviendo entre los pueblos de esas tierras durante 20 a√Īos y ha dejado una gran influencia en todos los aspectos de la vida de los kurdos.

¬ŅC√≥mo es posible que interprete los efectos que gener√≥ el L√≠der Apo y el PKK en Rojava como una carga? La influencia del L√≠der Apo en los pueblos de Rojava no ha provocado ning√ļn problema. Todo lo contrario, ha asegurado la soluci√≥n de algunos problemas que sol√≠an considerarse imposibles de solucionar. Si la Revoluci√≥n de Rojava no se hubiera visto afectada por las ideas del L√≠der Apo, Rojava no habr√≠a logrado la libertad ni el ISIS habr√≠a sido derrotado. Si no hubiera sido por los efectos de las ideas del L√≠der Apo, el ISIS habr√≠a matado a todos los yezid√≠es de Sinjar (Shengal) y del territorio ocupado de Kurdist√°n del Sur. Miles de nuestros guerrilleros fueron a Rojava y cayeron m√°rtires en la lucha contra el ISIS. Eran de todas partes del Kurdist√°n. ¬ŅC√≥mo es posible verlos como una carga para Rojava? Miles de simpatizantes del PKK, de todos los √°mbitos de la vida, sin inmutarse por los ataques y obst√°culos del ej√©rcito y las fuerzas policiales turcas, marcharon sobre las vallas fronterizas y se unieron a la lucha anti-ISIS en Rojava. ¬°¬ŅC√≥mo pueden considerarse cargas?! Si no hubiera sido por el papel decisivo de nuestras fuerzas guerrilleras, Raqqa no habr√≠a sido liberado. Si bien el PKK merece ser apreciado por su papel definitorio en Rojava, algunos lo consideran una carga para Rojava. Esto es totalmente incongruente con cualquier sentido de justicia y equidad. En todas partes, alentamos la lucha por la libertad y la democracia de los kurdos. Tenemos un efecto positivo en esta lucha. Nunca hemos alentado desarrollos negativos. Muy al contrario, se pueden ver nuestros efectos en todos los desarrollos positivos de la regi√≥n.

Mazlum Abdi e Ilham Ahmet han permanecido en el PKK durante decenas de a√Īos. Sol√≠an asumir roles y responsabilidades. Este es un hecho conocido por Estados Unidos, la UE, Turqu√≠a y todas las partes interesadas del mundo. Sol√≠an ser nuestros compa√Īeros del PKK de Rojava. Al comienzo de la crisis siria, exigieron ir a Rojava y librar una lucha por la protecci√≥n de su pueblo y la libertad de sus propias tierras, donde hab√≠an nacido. Ten√≠an derecho a presentar tal demanda. Entonces fueron all√≠. Se unieron a la revoluci√≥n y asumieron responsabilidades en la lucha del pueblo kurdo. El pueblo kurdo ya hab√≠a tenido un cierto nivel de autoorganizaci√≥n all√≠. Mazlum Abdi e Ilham Ahmet hab√≠an permanecido en nuestras filas durante decenas de a√Īos y era bastante natural que estuvieran influenciados por el PKK. Es imposible estar con el PKK y no verse afectado por el partido. Las cualidades positivas que poseen se remontan a su estancia en el PKK. De esta forma, han ganado su experiencia y sus capacidades. No hay duda de que el compa√Īerismo de ideas y emociones no se acaba con los cambios de lugar; es decir, no termina cuando uno va a otras √°reas. Pero debemos entender que millones de kurdos, √°rabes y sirios viven en Rojava y el norte de Siria, y han alcanzado un cierto nivel de autoorganizaci√≥n. No tenemos ning√ļn v√≠nculo organizativo con ellos. Ellos deciden por su cuenta. Al mismo tiempo, si argumentan que han sido influenciados pol√≠tica e ideol√≥gicamente por nuestro movimiento, seguramente puedo decirles que existen tales efectos en cierta medida. La gente de Rojava ha sido influenciada por las ideas del L√≠der Apo. Incluso antes de la Revoluci√≥n de Rojava, miles de j√≥venes de Rojava participaron en las filas de las HPG y las YJA-Star (Fuerzas de Defensa del Pueblo). Miles cayeron m√°rtires en la lucha contra el Estado turco. En resumen, hay efectos en t√©rminos de ideas y emociones. Y esto tiene sus propias implicaciones pol√≠ticas. Adem√°s, el lugar en cuesti√≥n es Rojava, no un pa√≠s diferente. Rojava es parte de Kurdist√°n. El PKK tiene influencia en las cuatro partes de Kurdist√°n. En lo que respecta a Rojava, nuestras relaciones se limitan a las emocionales e ideacionales. Pol√≠tica y administrativamente tienen sus propios mecanismos de toma de decisiones. Ya hemos expresado cr√≠ticas sobre la forma en que hacen pol√≠tica. Debe verse como nuestro derecho m√°s natural a criticar y, al mismo tiempo, apoyar un movimiento kurdo.

-Llamas a la descentralizaci√≥n pero al mismo tiempo la autoridad en el PKK se concentra en manos de pocos l√≠deres ya grandes, que controlan territorios muy alejados de ellos. ¬ŅEs esto una especie de contradicci√≥n?

-Nuestra l√≠nea pol√≠tica apunta a resolver la cuesti√≥n kurda a trav√©s de la autoadministraci√≥n de los kurdos dentro de las fronteras pol√≠ticas y, al mismo tiempo, la democratizaci√≥n de los respectivos pa√≠ses en los que viven. De hecho, todas las mentalidades autoritarias y represivas imponen el modelo de Estado. Pero luchamos por el establecimiento de un modelo social basado en principios democr√°ticos y confederales. ¬ŅC√≥mo puede ser autoritaria una administraci√≥n pol√≠tica que se apoya en tal modelo social?

Nuestra noción y sistema de política prevé un modelo en el que cada región puede tomar la iniciativa en sus propias manos. Es decir, cada unidad confederal disfruta de su propio derecho a la libertad y la toma de decisiones. Dentro de este sistema, los jóvenes y las mujeres tienen derecho a la autoorganización, la toma de decisiones autónoma y el reparto de deberes. Incluso, las fuerzas armadas tienen un modelo organizativo libre y autónomo. Es difícil gestionar un movimiento tan amplio a través de mecanismos centralistas de toma de decisiones. También es difícil gestionar directamente los asuntos administrativos diarios de zonas geográficamente lejanas. A su vez, surgen muchos problemas cuando muchas regiones y organizaciones toman la iniciativa de toma de decisiones en sus propias manos. Consideramos estos problemas como el resultado de las cualidades de empoderamiento característico de nuestro sistema y movimiento. Es posible que el sistema democrático y confederal experimente este tipo de problemas. En este sentido, argumentar que nuestro sistema político está centralizado en manos de unos pocos ancianos no refleja la realidad ideológica y teórica de nuestro movimiento. No puede existir una administración autoritaria en una organización que se base en la emancipación de la mujer, la libre autoorganización y la fuerza de voluntad de la mujer. Además, no es correcto afirmar que nuestro órgano de administración está integrado por personas mayores. La mayor parte de nuestro órgano de administración está compuesto por personas de mediana edad y jóvenes. De hecho, la mitad de nuestra junta de dirección está formada por mujeres jóvenes y de mediana edad, como una necesidad de nuestro estatuto organizativo. El promedio de edad de nuestra junta de dirección muestra que somos la administración política más joven del mundo.

Quisi√©ramos reiterar que el PKK es un movimiento que realiza el mayor n√ļmero de congresos y conferencias por a√Īo. Todas las decisiones se toman en sesiones con amplia participaci√≥n. Los que est√°n en la junta de direcci√≥n solo est√°n poniendo en pr√°ctica estas decisiones.

-Su organizaci√≥n est√° aislada en monta√Īas distantes y las armas no son m√°s que rifles rusos viejos. Al mismo tiempo, Turqu√≠a es un pa√≠s l√≠der en la producci√≥n de veh√≠culos a√©reos no tripulados. ¬ŅC√≥mo triunfar√°n militarmente sobre el Estado turco? ¬ŅSu estrategia actual busca una escalada militar o la paz?

-No es cierto que nos hayamos quedado aislados en las monta√Īas. Sin duda, tenemos vastas √°reas monta√Īosas. Kurdist√°n es, en cierto modo, conocido como la tierra de las monta√Īas. Llevamos 40 a√Īos librando una lucha de guerrillas en estas monta√Īas. Esto muestra el grado en que la guerrilla y la monta√Īa se integran entre s√≠. Pero nuestra tierra no est√° formada solo por monta√Īas. Comparado con todos los movimientos democr√°ticos y nacionales, nuestro movimiento disfruta del m√°s amplio apoyo social. Tenemos una gran base social en las cuatro partes de Kurdist√°n. Contrariamente a algunas afirmaciones, no somos un movimiento encerrado en las monta√Īas. El r√©gimen fascista en Turqu√≠a puede haber sofocado y reprimido el activismo social y pol√≠tico hasta cierto nivel, pero los kurdos apoyan nuestro movimiento por la libertad, y muestran su apoyo en todas las ocasiones posibles. Todos en Kurdist√°n reconocen esta realidad de que nuestro movimiento por la libertad goza del apoyo m√°s popular entre todos los kurdos.

No hay duda de que nuestras capacidades militares no est√°n tan desarrolladas, ni son tan sofisticadas como el inventario militar del ej√©rcito turco. Turqu√≠a utiliza todas las armas de la OTAN. Estados Unidos y algunos pa√≠ses europeos brindan a Turqu√≠a todo tipo de apoyo. Adquirimos nuestras armas y municiones, algunas de las cuales son estadounidenses, de los mercados informales a peque√Īa escala. A pesar de esto, nuestra lucha, en muchas ocasiones, ha llevado al Estado turco al borde del colapso. Estados Unidos y algunos pa√≠ses de la UE se apresuraron a ayudarlo y evitaron su colapso. Ninguna fuerza guerrillera puede compararse con los ej√©rcitos formales, en t√©rminos de sofisticaci√≥n y cantidad de armas y municiones. En otras palabras, las victorias en las luchas guerrilleras nunca han sido resultado de la supremac√≠a en armas y municiones. A lo largo de la historia, la legitimidad, la justicia y la superioridad en la moral y las ideas han sido factores determinantes en el √©xito de la lucha guerrillera contra los ej√©rcitos de los reg√≠menes represivos. Estos mismos factores subyacen a nuestra superioridad frente al Estado turco.

En los √ļltimos a√Īos, el Estado turco adquiri√≥ muchas armas sofisticadas y veh√≠culos a√©reos no tripulados. Utilizaron todos los recursos a su disposici√≥n para comprar ese armamento. Esta adquisici√≥n de armas a gran escala sigui√≥ a los muchos reveses que hab√≠an sufrido a manos de nuestra lucha guerrillera. Se las arreglaron para adquirir armas y tecnolog√≠as tan sofisticadas a grandes costos. No hay duda de que estas armas de alta tecnolog√≠a nos crearon algunos problemas. Pero estamos desarrollando el tipo de organizaci√≥n y lucha guerrillera que puede anular y dejar sin efecto esas armas de alta tecnolog√≠a. De hecho, esta es la caracter√≠stica definitoria de la lucha de guerrillas. Estamos desarrollando nuestras propias medidas y conceptos militares contra los veh√≠culos a√©reos no tripulados y otras armas sofisticadas. La derrota del ej√©rcito turco en las monta√Īas de Gar√™ y su retirada de esta base guerrillera, despu√©s de su operaci√≥n militar a gran escala el 10 de febrero en la zona, fue el resultado de estas nuevas t√°cticas y medidas guerrilleras.

Queremos transformar el Estado turco mediante la integración de la lucha guerrillera, la lucha social, las acciones en las ciudades y muchas otras formas de lucha. A través de esta lucha multidimensional, estamos decididos a derrotar las políticas antidemocráticas del Estado turco de negación y aniquilación contra los kurdos. La guerrilla es sólo una de las dimensiones de esta lucha.

En lo que respecta a la solución de la cuestión kurda, hemos presentado las propuestas de solución más razonables, sin precedentes en la historia de todas las luchas similares en el mundo. Estas propuestas y demandas se habrían aceptado si se hubieran formulado en cualquier parte del mundo que no fuera Turquía. El Estado turco no acepta, de ninguna forma, ninguna solución política a la cuestión kurda. El principal objetivo de este Estado es someter a los kurdos a un genocidio. A través de políticas para turquificar a los kurdos, el Estado turco quiere convertir a Kurdistán en un área para expandir el nacionalismo turco. El estancamiento actual no es el resultado de las demandas excesivas de nuestra parte. Hemos presentado las propuestas más razonables para la solución. En resumen, el estancamiento actual no es el resultado de elevar el nivel de nuestras demandas políticas. Se trata de la negación de la identidad nacional y los derechos más naturales de un pueblo. No buscamos soluciones militares, sino soluciones políticas democráticas. Intentamos todas las formas de lograrlo, pero el Estado turco no dio un solo paso en este sentido. Lo que nos impone el Estado turco es la abnegación de nuestra identidad nacional y el abandono de nuestros derechos políticos. Rechazan todo lo que potencialmente pueda mantener la identidad nacional y la existencia de los kurdos.

No cabe duda de que preferimos una soluci√≥n pac√≠fica y democr√°tica. Pero, en la medida en que contin√ļe la mentalidad actual del Estado y el actual gobierno fascista del AKP-MHP, nada es posible. El camino hacia una soluci√≥n democr√°tica y la paz se abrir√° s√≥lo cuando este r√©gimen fascista se derrumbe.

-¬ŅHan matado a prisioneros de guerra turcos en Irak, lo que neg√≥ anteriormente? ¬ŅCu√°nto deber√≠a creer el mundo de su historia?

-Uno puede aprender f√°cilmente sobre nuestro enfoque hacia los prisioneros de guerra al observar nuestro historial de 40 a√Īos en este sentido. Nuestro movimiento puede ser criticado por otros asuntos, pero nunca puede ser criticado por su enfoque hacia los prisioneros de guerra. Muchas veces hemos puesto en libertad a docenas de prisioneros de guerra. Ninguno de ellos se ha quejado jam√°s de nuestros tratos. Todos tuvieron reacciones positivas con respecto a nuestras pol√≠ticas de prisioneros de guerra. Nuestro enfoque de los prisioneros de guerra est√° en conformidad con las convenciones de la ONU. Nuestra pr√°ctica dice mucho en este sentido. Lo que sucedi√≥ en Gar√™ es el bombardeo continuo de cuatro d√≠as, por m√°s de 40 aviones de combate, en un campamento en el que se manten√≠a a los prisioneros de guerra. La estructura geogr√°fica lleg√≥ a cambiar debido a la intensidad de los bombardeos. Como resultado, tanto los prisioneros de guerra como los guerrilleros que los custodiaban perdieron la vida. No hay rastro de balas en los cuerpos de los guerrilleros que custodiaban a los prisioneros de guerra. Esto prueba que el Estado turco ha utilizado gas qu√≠mico contra el campamento. Todo el mundo reconoce el hecho de que estos prisioneros de guerra estuvieron a salvo hasta el d√≠a en que comenz√≥ la operaci√≥n militar. Su muerte se produjo como resultado de fuertes bombardeos y enfrentamientos.

Hubo fuertes enfrentamientos en el campo donde se encontraban detenidos los prisioneros de guerra. Al no romper la resistencia de la guerrilla, el ejército turco utilizó gas químico para así poder entrar al campamento. Como las armas químicas matan indiscriminadamente, uno puede ver fácilmente quién es responsable de la muerte de los prisioneros de guerra. Los comandantes de la guerrilla ya han convocado a todos los círculos y fuerzas independientes para que visiten el campamento y realicen las debidas investigaciones.

-Estados Unidos lo categoriza como una organizaci√≥n terrorista. ¬ŅCree que Estados Unidos deber√≠a sacarlos de la lista de organizaci√≥n terrorista? ¬ŅHa cambiado su prop√≥sito fundacional desde la era de la Guerra Fr√≠a?

-La designaci√≥n del PKK por parte de Estados Unidos en la lista de terroristas se basa completamente en intereses pol√≠ticos. Han tomado esa decisi√≥n para apaciguar a su aliado miembro de la OTAN, Turqu√≠a. La designaci√≥n de la lista de terroristas es totalmente una imposici√≥n de Turqu√≠a a la administraci√≥n estadounidense. Nuestras fuerzas guerrilleras nunca han realizado ninguna acci√≥n militar, directa o indirecta, contra Estados Unidos. El mismo procedimiento es v√°lido para la misma designaci√≥n del PKK en los pa√≠ses de la UE. En este sentido, calificar la lucha por la libertad de un pueblo como terrorismo equivale a efectuar cr√≠menes de lesa humanidad. Estados Unidos est√° cometiendo un crimen contra los kurdos. Estados Unidos es responsable del cautiverio y encarcelamiento de nuestro l√≠der Abdullah √Ėcalan. Debe abstenerse de aplicar tales pol√≠ticas y pr√°cticas. La administraci√≥n estadounidense no tiene ning√ļn derecho leg√≠timo a tomar decisiones, en nombre del pueblo estadounidense, contra la lucha por la libertad del pueblo kurdo. Estados Unidos ha incluido nuestro nombre en la lista de recompensas. Esto es una absoluta injusticia y falta de respeto. La administraci√≥n estadounidense debe autocriticarse por esto. De lo contrario, la historia los juzgar√° por complicidad en el genocidio de los kurdos y, por tanto, por cr√≠menes de lesa humanidad.

A partir de la d√©cada de 1990, nuestro movimiento por la libertad ha experimentado grandes transformaciones. Ya no hay ning√ļn efecto ideol√≥gico y pol√≠tico de la era de la Guerra Fr√≠a en nuestro movimiento. Pasamos por grandes cambios. Pero Estados Unidos todav√≠a se est√° comportando de acuerdo con el impulso de la Guerra Fr√≠a. En gran medida ha defendido las visiones, los argumentos y las pol√≠ticas caracter√≠sticas de la era de la Guerra Fr√≠a.

Nuestro movimiento por la libertad promueve el Socialismo Democr√°tico en el marco conceptual de la ‚Äúmodernidad democr√°tica‚ÄĚ. Creemos que sin democracia, el socialismo nunca se puede lograr y que conceptos como ‚Äúdictadura proletaria‚ÄĚ son err√≥neos y antidemocr√°ticos. No diferenciamos entre democracia y socialismo. Ya no defendemos el entendimiento cl√°sico de que los estados deben ser derribados por la fuerza. Nuestra lucha se basa en la f√≥rmula ‚Äúestado m√°s democracia‚ÄĚ. Hemos abandonado las nociones revolucionarias cl√°sicas. Mantuvimos la democracia social mientras atraves√°bamos muchos cambios radicales. Desde la d√©cada de 1990 en adelante, nuestro movimiento por la libertad ha atravesado hist√≥ricamente grandes revoluciones, en t√©rminos de mentalidad y conciencia. Defendemos la democracia radical, en lugar de la democracia controlada. Los tres pilares principales de la democracia radical son la emancipaci√≥n de la mujer, la democracia social y la ecolog√≠a. Somos pioneros en promover estos valores a nivel mundial. Nuestra comprensi√≥n de la libertad se puede entender mejor en las palabras de nuestro l√≠der, Abdullah √Ėcalan, cuando dice que ‚Äúla libertad de las mujeres es m√°s valiosa que la libertad nacional y de clase‚ÄĚ. Considera el conocimiento ecol√≥gico como el conocimiento m√°s b√°sico.

De hecho, Estados Unidos y la UE conocen los cambios por los que hemos pasado. Pero no reconocen esta realidad. Probablemente, hayan encontrado nuestra noción de democracia demasiado radical para ser reconocida.

-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revocado recientemente la designaci√≥n de terroristas para los houthis (en Yemen). Algunos en Washington abogan por ponerse en contacto con ustedes. ¬ŅCree que la administraci√≥n Biden revisar√° su designaci√≥n en la lista de organizaciones terroristas?

-√Čl sabe que hemos librado la mayor lucha contra el Daesh. Algunos de nuestros m√°s dignos y valiosos combatientes cayeron m√°rtires en la lucha contra el Daesh, especialmente en Rojava. Hemos tenido un papel determinante en la victoria de Rojava en la lucha contra el Daesh. ¬ŅC√≥mo se liber√≥ Raqqa? Es extra√Īo que algunos hablen de la victoria sobre el Daesh en Raqqa, pero ignoren el papel determinante de miles de guerrilleros que aseguraron esta victoria sacrificando sus propias vidas. Este es un enfoque totalmente inaceptable e incongruente con la √©tica, la conciencia y la rectitud. La inclusi√≥n del PKK en la lista de organizaciones terroristas se ha convertido en una carga sobre los hombros de la pol√≠tica estadounidense. Eliminar al PKK de la lista deber√≠a ser la agenda principal de la nueva administraci√≥n estadounidense. ¬ŅC√≥mo es que no dicen ni una palabra sobre los enfoques inhumanos del Estado turco y su gran apoyo al Daesh, a pesar de haber cometido la mayor injusticia en la historia contra el PKK, un movimiento que libra una lucha por la libertad contra las sucias ambiciones del principal partidario de Daesh que es, precisamente, el Estado turco? El sentido de la justicia y la conciencia del pueblo estadounidense no aceptar√°n esta injusticia. Los funcionarios que han incluido el nombre del PKK en la lista de terroristas han abusado abiertamente de la autoridad que el pueblo estadounidense les ha concedido. Cuando el entonces presidente Obama lleg√≥ al poder, le pedimos que rectificara esta injusticia contra el PKK. Rectificar esta injusticia ser√° una medida del sentido de la justicia, la rectitud y la conciencia del presidente Biden. El decreto contra tres de los ejecutivos del PKK tomado por la administraci√≥n Trump se hizo en base a su estrecha relaci√≥n con Erdogan. Si va a haber un cambio en la pol√≠tica regional y turca de la era Trump, este decreto tambi√©n tendr√° que ser revocado.

-¬ŅHan tenido alg√ļn contacto con Estados Unidos en los √ļltimos a√Īos? En caso afirmativo, ¬Ņse ha realizado a trav√©s de mediadores en Rojava y Shengal, o directamente?

-Sol√≠amos intercambiar mensajes indirectos a trav√©s de Rojava y Shengal. Hemos enviado cartas a todos los presidentes de Estados Unidos. A trav√©s de diferentes mediadores, algunas de nuestras unidades han tenido algunas reuniones con unidades estadounidenses a nivel local. Es posible que hayan querido conocer nuestros puntos de vista. No fueron reuniones de alto nivel. Como estamos librando la lucha m√°s justa del mundo, estamos seguros de nuestros puntos de vista, de nuestra justicia y de nuestra pol√≠tica. Por lo tanto, podemos reunirnos con todas las partes. No tenemos ning√ļn reparo en reunirnos con distintas partes. A pesar de que llevamos unos 50 a√Īos de lucha contra el Estado turco, hemos establecido muchas veces relaciones y realizado reuniones con √©l. Confiamos en nosotros mismos. Establecemos todo tipo de relaciones que creemos que van en inter√©s de la lucha por la libertad y la democracia de nuestro pueblo. Lo que no hacemos es establecer relaciones con un partido a costa de los intereses de otro. Nunca seremos parte de ninguna relaci√≥n que reprima y coarte nuestro libre albedr√≠o. Si Estados Unidos hace pol√≠ticas a favor de la soluci√≥n de la cuesti√≥n kurda y de la democratizaci√≥n, nunca nos opondremos a ellas. De hecho, hemos pedido varias veces a Estados Unidos que desempe√Īe su papel en este sentido. La raz√≥n es que Turqu√≠a, miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos, es el principal obst√°culo en el camino de la democratizaci√≥n y la soluci√≥n de la cuesti√≥n kurda. Reiteramos nuestro llamamiento para que Estados Unidos y la OTAN no apoyen e instiguen las pol√≠ticas genocidas de Turqu√≠a contra los kurdos.

-Desde el mandato de Obama, se ha hablado mucho de que Estados Unidos reducir√≠a su inter√©s en Oriente Medio para atraer la atenci√≥n hacia Europa y Asia Oriental. El presidente Biden no recibi√≥ ninguna llamada de los l√≠deres de Oriente Medio durante su primer mes. ¬ŅCree usted que Oriente Medio ha dejado de ser una prioridad para Estados Unidos? Desde el punto de vista suyo y de su partido como kurdos, ¬Ņes esta evoluci√≥n positiva o negativa?

-Se dice que la atenci√≥n a Oriente Medio disminuir√° y que aumentar√° la atenci√≥n hacia Extremo Oriente. Esto es, sobre todo, una visi√≥n econ√≥mica, y resta importancia al papel de la historia y la cultura. El capitalismo da mucha importancia al consumo. Es una visi√≥n superficial decir que hay muchos consumidores en Extremo Oriente. Oriente Medio tiene un trasfondo cultural e hist√≥rico muy arraigado. Es un error evaluarlo seg√ļn su situaci√≥n actual. Por otra parte, no hay que separar Oriente Medio de Europa. El arraigado patrimonio cultural e hist√≥rico de Oriente Medio y su proximidad geogr√°fica a Europa han contribuido en gran medida al progreso de esta √ļltima. Hoy, Europa est√°, en cierto modo, integrada en Oriente Medio. La importancia estrat√©gica de Europa y de Oriente Medio no ha disminuido. Oriente Medio y sus alrededores siguen albergando las agendas m√°s complejas de la pol√≠tica internacional. El Daesh fue un reto com√ļn para todos. Hubo intervenciones en Irak y Afganist√°n. Por otra parte, no debemos olvidar que Israel forma parte de Oriente Medio. Basta con mirar la posici√≥n geogr√°fica de Oriente Medio para comprender su importancia.

No queremos profundizar en las dimensiones positivas y negativas de los cambios en los focos de interés de Estados Unidos. No creemos que vaya a disminuir la importancia de Oriente Medio. Por otra parte, en un mundo cada vez más globalizado, es imposible imaginar que la importancia de Oriente Medio disminuya. En cambio, hay razones que implican lo contrario.

En Oriente Medio, Kurdistán conservará su propia importancia. Incluso, la lucha democrática del pueblo kurdo y su papel pionero, inspirado en la noción de nación democrática, para garantizar la coexistencia pacífica de diversas entidades étnicas y religiosas, ha aumentado la importancia de Kurdistán. Dada su cultura y política, los kurdos se han convertido en la base de la paz, la estabilidad y la democracia en Oriente Medio.

-Hace poco hemos sido testigos de c√≥mo Europa ha asumido un papel m√°s asertivo e independiente frente a Oriente Medio. Por ejemplo, el presidente franc√©s Macron se inmiscuye en la crisis del L√≠bano y en las disputas por el agua del mar entre Grecia y Turqu√≠a. ¬ŅLe gustar√≠a ver iniciativas europeas para su causa? ¬ŅC√≥mo define su relaci√≥n con Europa en general?

-Los países europeos muestran interés por Oriente Medio. Esto es comprensible. Europa debe preocuparse y mostrar interés por Oriente Medio. Pero tiene que desarrollarlo de forma positiva. No vemos mucha diferencia entre Europa y Oriente Medio. Por eso, pensamos que Europa debe tener relaciones con Oriente Medio. Deseamos que estas relaciones se basen en intereses mutuos. Francia y Reino Unido tienen responsabilidades históricas con respecto a Oriente Medio. Parece que Estados Unidos ha asumido esta responsabilidad de Reino Unido. O puede que la hayan compartido. De hecho, Francia siempre ha mostrado interés hacia Líbano y Siria. Ser indiferente a este respecto acabaría por romper los lazos de Francia con Oriente Medio. Consciente de sus efectos en Siria y Líbano, Estados Unidos ha optado por asociar sus debidas políticas con Francia.

En Europa existe una importante poblaci√≥n kurda. Esto proporciona el contexto para establecer relaciones con los pa√≠ses europeos. Tenemos una influencia positiva en la opini√≥n p√ļblica democr√°tica de Europa. Adem√°s, hemos establecido relaciones, hasta cierto nivel, con los c√≠rculos pol√≠ticos. Sin embargo, debido a sus lazos de inter√©s con Turqu√≠a y la pertenencia a la OTAN, estas relaciones han tenido un efecto limitado en las pol√≠ticas de los pa√≠ses europeos. Conocen nuestro movimiento y reconocen su papel positivo en la democratizaci√≥n de Turqu√≠a y de Oriente Medio. Pero sus relaciones con Turqu√≠a siguen llev√°ndoles al punto de apoyar a Turqu√≠a, lo que recuerda a sus pol√≠ticas de la √©poca de la Guerra Fr√≠a. As√≠ pues, han llegado al punto de secundar las pol√≠ticas genocidas turcas contra los kurdos.

-El presidente Biden ha declarado su intenci√≥n de retomar el acuerdo nuclear de 2015 con Ir√°n y ha pedido a los iran√≠es que vuelvan a negociar sobre esta cuesti√≥n. Independientemente del √©xito de dichos di√°logos, ¬Ņconsidera que este hecho ha influido positiva o negativamente en los kurdos y en su movimiento? ¬ŅCu√°l es su opini√≥n sobre el acuerdo de 2015?

-No aprobamos la fabricaci√≥n de armas nucleares ni ninguna inversi√≥n en ellas. Creemos que ambos tienen efectos negativos para los pueblos. Si las partes interesadas hubieran adoptado un enfoque √≠ntegro hacia el acuerdo de 2015, √©ste podr√≠a haber tenido resultados positivos. No hay nada m√°s equivocado y peligroso que la existencia de armas nucleares en Oriente Medio. Las armas nucleares no deben ser consideradas como una herramienta para presumir de fuerza. Esto ser√≠a poco √©tico y un crimen contra la humanidad, como se vio en la Segunda Guerra Mundial. Las armas nucleares son perjudiciales no s√≥lo para los kurdos, sino tambi√©n para todos los pueblos de Ir√°n. Tener la ambici√≥n de poseer armas nucleares significa tener una mentalidad de la √©poca de la Guerra Fr√≠a. El √©xito del acuerdo de 2015 tendr√≠a resultados positivos para todos los pueblos de Oriente Medio. Dado que la democratizaci√≥n es el mejor enfoque para resolver los problemas de Ir√°n, la opini√≥n p√ļblica, tanto nacional como extranjera, no deber√≠a comprometerse √ļnicamente con la cuesti√≥n nuclear. La Rep√ļblica Isl√°mica de Ir√°n necesita someterse a un proceso de democratizaci√≥n. En nuestra opini√≥n, no es correcto enfrentar el Islam y la democracia. Por eso, el L√≠der Apo impuls√≥ la noci√≥n de Islam democr√°tico. Consideramos que las fuerzas isl√°micas democr√°ticas son componentes y partes de la vida democr√°tica.

-Al-Kadhimi se define como un presidente que reafirmar√° la soberan√≠a de Irak. ¬ŅCree que Al-Kadhimi se enfrentar√° a Turqu√≠a e Ir√°n por sus intervenciones en los asuntos internos de Irak y qu√© significa esto para su partido? Usted tambi√©n se encuentra en tierras iraqu√≠es, ¬Ņc√≥mo es su relaci√≥n con Bagdad en general?

-El primer ministro Al-Kadhimi no está en condiciones de oponerse a Irán y Turquía. No posee el poder necesario para hacerlo. La soberanía de Irak puede garantizarse mediante la adopción de una determinada mentalidad, no mediante el nombramiento de una persona concreta. Irak necesita adoptar la idea de nación democrática. Es decir, es necesario un enfoque ideológico y político que pueda garantizar la coexistencia pacífica de todas las diversas comunidades étnicas y religiosas. Ni el sectarismo ni el nacionalismo deben imponerse en Irak. La democratización de Irak hará difícil que otros intervengan en sus asuntos internos. Estamos en contra de cualquier intervención en los asuntos internos de Irak.

Nuestras fuerzas est√°n posicionadas principalmente en las regiones de Defensa de Medya. Se trata de zonas en la frontera con Turqu√≠a. Con la ayuda del PDK (Partido Democr√°tico de Kurdist√°n) como colaborador, Turqu√≠a est√° atacando estas regiones. Irak no es lo suficientemente fuerte como para resistir esos ataques en su territorio por parte de Turqu√≠a. Nuestras relaciones con Irak no son malas. De hecho, nuestra actitud y postura de nuestras fuerzas no est√° en contra de Irak. A trav√©s de la presi√≥n sobre Irak, tanto Turqu√≠a como Ir√°n han planeado durante mucho tiempo enfrentar a Irak contra nosotros. Han fracasado, porque nuestra presencia no supone ning√ļn da√Īo ni peligro para Irak. Mientras luchaba contra el Daesh, el primer ministro iraqu√≠ Haydar Al-Abadi agradeci√≥ a la KCK la protecci√≥n de los ciudadanos iraqu√≠es. Irak fue el primer pa√≠s en apreciar nuestro papel y los costes que hemos pagado en la lucha contra el ISIS. El jefe del PDK, Mesut Barzani, agradeci√≥ a nuestras fuerzas guerrilleras su papel en la defensa de Erbil contra el Daesh. Sin embargo, despu√©s aprob√≥ y dio legitimidad a los ataques de Turqu√≠a contra las fuerzas guerrilleras a las que hab√≠a dado las gracias.

No tenemos una relaci√≥n estrecha con Irak. De vez en cuando, nuestras unidades en diferentes zonas celebran reuniones con funcionarios iraqu√≠es con el objetivo de entender las pol√≠ticas de unos y otros. Sin embargo, los criticamos por haber cerrado el acuerdo de Shengal con el PDK, el 9 de octubre de 2020, sin consultar con los yezid√≠es. Irak y el PDK, que hab√≠an entregado Shengal al Daesh, llegaron a un acuerdo sobre la zona, sin consultar ni pedir la opini√≥n de las fuerzas yezid√≠es que han defendido Shengal contra el Daesh durante seis largos a√Īos. Esto fue totalmente incongruente con el derecho, la conciencia y la √©tica pol√≠tica. Este acuerdo no se aplic√≥ como estaba previsto. Incluso Estados Unidos, que sol√≠a pedir a Irak, Turqu√≠a y al PDK que resolvieran la cuesti√≥n de Shengal, empez√≥ a darse cuenta de que la exclusi√≥n de la voluntad de los yezid√≠es en este acuerdo no serv√≠a de nada. Estados Unidos deber√≠a haber llegado a la conclusi√≥n de que la mejor soluci√≥n es aquella en la que los propios yezid√≠es desempe√Īen un papel activo.

FUENTE: Responsible Statecraft / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

