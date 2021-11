Pronunciamiento conjunto: Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

13 nov 2021

Conmemoraci贸n de los 15 a帽os de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi鈥檔ich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba

Palenque, Chiapas, M茅xico

13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Quince a帽os de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Estado mexicano responsable por acci贸n y omisi贸n de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado

La fuerza de nuestro coraz贸n y nuestra conciencia seguir谩 caminando en la b煤squeda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El d铆a de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Ind铆genas, quienes conformamos el Comit茅 de Defensa de la Libertad Ind铆gena CDLI-XI鈥橬ICH鈥, Tsoblej yu鈥檜n Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, M茅xico, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch鈥檕l y Zoque, as铆 tambi茅n organizaciones que acompa帽amos de manera presencial y desde el coraz贸n exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 a帽os de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, contin煤an desaparecidos los ancianos Mariano P茅rez Guzm谩n y Antonio Pe帽ate L贸pez que ten铆an el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: 驴d贸nde est谩n? 驴a d贸nde se los llevaron? 驴qu茅 les han hecho?, adem谩s 36 personas de la comunidad a煤n se encuentran en desplazamiento forzado, sin garant铆as m铆nimas para su retorno, sin ninguna atenci贸n por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano contin煤a cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos ind铆genas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados m谩s 300 elementos de la Polic铆a Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompa帽ados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federaci贸n responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su momento el terror invadi贸 nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organizaci贸n.

La responsabilidad de funcionarios p煤blicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de M茅xico, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herr谩n Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos admiti贸 el caso y aprob贸 el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

Filem贸n Ben铆tez P茅rez, Antonio Mayor Ben铆tez P茅rez y Mar铆a N煤帽ez Gonz谩lez estando embarazada, quienes fueron ejecutados. Petrona N煤帽ez Gonz谩lez, fue secuestrada y sometida a una tortura que le gener贸 secuelas psicol贸gicas viviendo as铆 con terror hasta su muerte en el a帽o de 2010.

Mariano P茅rez Guzm谩n, Antonio Pe帽ate L贸pez, Miguel Moreno Montejo y Pedro N煤帽ez P茅rez fueron desaparecidos y hasta hoy solo hemos encontrado los restos de Miguel Moreno y Pedro N煤帽ez, identificados por el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense. Han pasado 15 a帽os y no conocemos el paradero de los ancianos Antonio Pe帽ate y Mariano P茅rez.

La actual administraci贸n de nuestro pa铆s est谩 m谩s preocupada por implementar proyectos y seguir despoj谩ndonos de nuestros territorios, -como el proyecto tren maya en el sur y sureste de M茅xico-, que reconocer la responsabilidad del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos actuales en M茅xico son la continuidad de los proyectos de gobiernos anteriores. Quienes luchamos para defender nuestros territorios somos encarcelados y asesinados como es el caso del compa帽ero Samir Flores en el estado de Morelos y recientemente el caso de Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez integrante de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Los pueblos originarios no estamos contentos. Estamos sufriendo la guerra de exterminio, despojo, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, etc.. Como lo que sucede en Aldama, Chalchihuit谩n, Chenalh贸, Pantelh贸, Chil贸n, Ocosingo, Chimalapas, entre otros lugares, v铆ctimas de este sistema capitalista de muerte.

Hoy estamos aqu铆 para recordarle al Estado mexicano que no nos cansaremos de exigir justicia y verdad para nuestras hermanas y hermanos v铆ctimas en la Masacre de Viejo Velasco.

Hoy estamos aqu铆 para recordar y no olvidar la memoria de nuestras hermanas y hermanos a quienes los paramilitares y polic铆as estatales les arrebataron la vida el 13 de noviembre de 2006.

Nos sumamos a la exigencia de crear una Comisi贸n de la Verdad para el Esclarecimiento Hist贸rico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparaci贸n y No repetici贸n de las atroces violaciones a los derechos humanos que padece nuestro pa铆s.

隆Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

隆La Masacre de Viejo Velasco no se olvida!

隆Acteal no se olvida!

隆No olvidamos a las desaparecidas y desaparecidos!

隆Ayotzinapa no se olvida!

Memoria, Verdad y Justicia

Familiares de V铆ctimas y V铆ctimas Sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco

Coordinadora de Organizaciones Sociales Ind铆genas

CDLI-XI鈥橬ICH鈥, Ucisech, Tsolej Yu鈥檜n Wocoltic

Organizaci贸n Xinich

Suscriben

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C. (Casa Mujer)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas A.C. (Frayba)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C

Comit茅 de Defensa de las Libertades Ind铆genas 鈥 CDLI

Comit茅 Nacional para la Defensa y Conservaci贸n de Los Chimalapas

Maderas del Pueblo del Sureste, A.C (MPS)

Movimiento Agrario Ind铆gena Zapatista (MAIZ)

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal)

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (Sadec)

Grupo de Trabajo 芦No estamos todxs禄

Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a Tlachinollan

Consultor铆a T茅cnica Comunitaria, A.C.

Taula per M猫xic

Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥

(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la Rep煤blica)

