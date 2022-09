Pronunciamiento del Modevite ante el contexto de inseguridad y violencia y amenaza de reactivación minera en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas Me虂xico, 26 de septiembre de 2022.

DENUNCIA PU虂BLICA

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIO虂N

AL PUEBLO EN GENERAL

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, expresa su preocupacio虂n ante el contexto de inseguridad y violencia ante la amenaza latente de reactivar las actividades mineras en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, originado por la falta de intervencio虂n de las tres o虂rdenes de gobierno.

En los u虂ltimos meses del presente an虄o se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotacio虂n minera en las diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa Mari虂a, Ricardo Flores Mago虂n, Grecia, Benito Jua虂rez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades que se vera虂n afectados con estas actividades.

Esta situacio虂n pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar estos proyectos extractivos y han estado en resistencia por mantener la paz y la armoni虂a desde la defensa de los derechos humanos y colectivos. La respuesta de estos grupos con intereses personales, econo虂micos y poli虂ticos ha sido la intimidacio虂n, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de nuestras compan虄eras y compan虄eros defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio, por ello nos preocupa la integridad y la vida de cada uno de ellos que a diario enfrentan diversas situaciones por denunciar estas acciones.

En 2009, los habitantes del municipio de Chicomuselo han sido testigos de las afectaciones ambientales, dan虄os a la salud, divisio虂n comunitaria, conflictos sociales, entre otros, provocado por la empresa minera canadiense Blackfire

Exploration Ltd en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, afectando principalmente al agua subterra虂nea, ri虂os, arroyos, bosques, la salud de la poblacio虂n y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra regio虂n; situacio虂n que culmino虂 con el asesinato del sen虄or Mariano Abarca Roblero.

Desde el mes de noviembre del an虄o 2021, integrantes de este movimiento han presentado al actual Presidente municipal Jorge Martin Sepu虂lveda Morales, la situacio虂n social del municipio y las luchas y resistencias contra la explotacio虂n minera, el programa MOSCAMED, el proyecto de remunicipalizacio虂n, la venta ilegal de bebidas alcoho虂licas, que son una problema虂tica en conjunto, ya que vulneran los derechos humanos y colectivos de las comunidades; tomando en consideracio虂n que en su campan虄a habi虂a manifestado que estaba en contra del proyecto minero y apoyari虂a al pueblo en sus luchas y resistencias, caso que durante el tiempo de su administracio虂n no se ven los resultados.

La Delegacio虂n de Gobierno en este municipio ha minimizado esta problema虂tica social al no atenderlos con responsabilidad y compromiso, puesto que en varias ocasiones se han detenido a personas que realizaban actividad minera de forma ilegal en el municipio y donde se han comprometido a no seguir realizando estas actividades al presentarles las resistencias del pueblo, el delegado de gobierno de este municipio no ha hecho ninguna accio虂n tomando en cuenta que a nivel estatal y municipal no hay un permiso para la actividad minera en Chicomuselo.

De manera formal se ha presentado denuncias ambientales ante la Procuraduri虂a Federal de Proteccio虂n al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso Chicomuselo, sin embargo, la respuesta ha sido la falta de intere虂s vulnerando los fundamentos legales plasmados en el marco juri虂dico nacional e internacional.

Actualmente seguimos en espera de una mesa de dialogo con funcionarios del gobierno estatal y federal para atender esta problema虂tica social sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna.

Con respecto al proyecto de remunicipalizacio虂n en los ejidos Unio虂n Buena Vista y Pablo L. Sidar no existen las condiciones y no cumple con los requisitos segu虂n la ley para hacerse municipio, sin embargo quienes tienen sus intereses en este proyecto esta虂n presionando a los ejidos vecinos para que acepten el proyecto, vulnerando sus derechos ejidales.

El programa de MOSCAMED en nuestro municipio se esta虂 convirtiendo en un programa impuesto aunque en los ejidos no hayan aceptado, permanece la insistencia de entrar poniendo en contra a las personas y fracturando el tejido social.

Nos percatamos que quienes tienen sus intereses en nuestro territorio van conjuntando estos tres proyectos e insistiendo bajo engan虄o, intimidacio虂n y amenazas con el fin de presionar a las comunidades y acepten por temor.

La falta de respuesta oportuna de parte del estado pone en riesgo a quienes defendemos la vida y el territorio con acciones paci虂ficas y dentro del marco legal.

Por lo anterior, hacemos un llamado a los distintos niveles de gobierno a que cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la poblacio虂n en general que busca por medios paci虂ficos generar espacios de unidad para construir la paz entre los pueblos y comunidades en un entorno de respeto y armoni虂a.

Responsabilizamos al estado mexicano sobre cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida misma de quienes defendemos el territorio y los derechos humanos que actualmente se encuentran amenazados por los intereses econo虂micos y poli虂ticos de unas cuantas personas.

Finalmente invitamos a los diferentes movimientos sociales del estado y del pai虂s, asi虂 como de la poblacio虂n en general a fortalecer la unidad y a permanecer atentos ante los nuevos acontecimientos sociales que violentan nuestros derechos para responder de manera articulada, organizada, consciente y en apego al marco legal.

隆SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA DEPREDADORA 隆

隆ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO! 隆NO MAS CONCESIONES MINERAS 隆

隆NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!! 隆CANCELACION DE CONCESIONES MINERAS EN CHICOMUSELO!

隆NO AL PROGRAMA MOSCAMED!

隆NO A LA REMUNICIPALIZACION!

Atentamente

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio