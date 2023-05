–

De parte de Radio Zapote May 11, 2023

27 de abril de 2023

A la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ,

Al Instituto Nacional de Antropolog铆a e Historia ,

El d铆a 15 de abril del 2022, un operativo de m谩s de 200 polic铆as lleg贸 con lujo de violencia a desalojar la Okupa Cuba Casa de Refugio. En ese operativo, encarcelaron arbitrariamente a Karla y a Magda, quienes llevaban dos semanas en calidad de refugiadas en la Casa. Les fabricaron delitos, filtraron y expusieron sus rostros y sus nombres en medios de comunicaci贸n; les torturaron f铆sica y psicol贸gicamente durante su arresto, en la Fiscal铆a Benito Ju谩rez y en su ingreso al penal de Santa Martha; les negaron el ejercicio de su derecho a una leg铆tima defensa; les negaron el acceso a medicamentos y tratamientos para contrarrestar los golpes y la tortura recibida; durante los primeros d铆as les negaron, tambi茅n, el acceso al agua, a la comida, a la luz y a la comunicaci贸n.

Desde el momento de su detenci贸n han enfrentado un proceso viciado y violatorio de sus derechos humanos. La defensa solicit贸 y se puso en pr谩ctica un Protocolo de Estambul que dio positivo en tortura y, a pesar de eso, no las liberaron, evidenciando el car谩cter meramente pol铆tico de su encarcelamiento.

En este pa铆s no existe la presunci贸n de inocencia para las mujeres empobrecidas, racializadas y, adem谩s, activistas defensoras de derechos humanos y feministas. Fueron obligadas a asumir responsabilidad jur铆dica en hechos que no cometieron para acceder a un juicio abreviado y poder llevar su proceso en libertad, como a tantos y tantas otras luchadoras sociales a quienes no se les permite defender su inocencia, sino negociar su libertad a costa de asumir la culpa.

El d铆a 24 de febrero del 2023, diez meses despu茅s de su injusto encarcelamiento, por una suspensi贸n provisional del proceso, lograron salir del Penal de Santa Martha y, desde entonces, llevan su proceso en libertad. Las denuncias en contra de funcionarios p煤blicos por la fabricaci贸n de delitos y tortura est谩n detenidas, no hay ning煤n avance; por el contrario, ellas ahora enfrentan un nuevo proceso de persecuci贸n y hostigamiento judicial.

El pr贸ximo jueves 11 de abril han sido llamadas a audiencia en el Reclusorio Norte, porque est谩n siendo acusadas por la CNDH de haber formado parte de la toma de sus oficinas, piden para ellas prisi贸n preventiva y les exigen un pago exorbitante de m谩s de medio mill贸n de pesos por bienes que hacen pasar como de la naci贸n, pero que m谩s bien evidencian el despilfarro y el lujo con el que viven los funcionarios p煤blicos de estas instituciones.

La toma de las instalaciones de la ex Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos fue completamente leg铆tima por su indolencia y su ineficacia ante las violaciones de los derechos humanos que todo familiar de v铆ctima de feminicidio debe enfrentar en su b煤squeda por la justicia. Nosotras defenderemos siempre este acto pol铆tico como uno de los m谩s contundentes que se han dado en la lucha por la justicia hacia las mujeres en este pa铆s; sin embargo, ni Karla ni Magda formaron parte de este momento hist贸rico ni tienen por qu茅 responder jur铆dicamente ante la criminalizaci贸n que la CNDH est谩 haciendo por la toma.

Es por todo esto que exigimos tanto a la CNDH como al INAH que:

Cesen el hostigamiento judicialen contra de Karla y Magda y retiren las acusaciones contra ellas.

Defiendan los derechos humanos de Karla y Magda que fueron vulnerados durante todo el proceso de detenci贸n, encarcelamiento, enjuiciamiento.

Reconozcan el Protocolo de Estambul que ya fue realizado por la CDHCDMX.

Hagan un llamado para la sanci贸n correspondiente a los funcionarios p煤blicos que violaron los derechos humanos de Karla y Magda.

Dejen de sumarse a la criminalizaci贸n y deslegitimaci贸n del movimiento feminista.

#LaCNDHNomecuidameencarcela

#AltoAlaPersecuci贸nPol铆tica

#SINCARGOS

#CNDH

#LibresYa

#lafiscal铆afabricadelitos