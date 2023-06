–

De parte de Radio Zapote June 21, 2023 421 puntos de vista

21/06/2023

A todas las organizaciones sociales, colectivas y colectivos,

A las organizaciones que defienden los derechos humanos,

Al pueblo en general,

A los medios nacionales e internacionales,

Compa帽eras, compa帽eros, compa帽erxs, desde el plant贸n que hemos instalado la Comisi贸n por la Libertad de Karla y Magda; Lourdes Mej铆a, integrante de la Coordinaci贸n de Familiares de Estudiantes V铆ctimas de la Violencia y mam谩 de Carlos Sinuh茅 (activista v铆ctima de ejecuci贸n extrajudicial impune desde hace casi 12 a帽os); la Uni贸n de Lucha Anticapitalista (ULA), Disidencias y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosof铆a y Letras UNAM y compa帽erxs de otros colectivos y organizaciones sociales como respuesta al hostigamiento judicial y la criminalizaci贸n hacia nuestras compa帽eras por parte de la CNDH, damos respuesta al vergonzoso y visceral comunicado que la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos ha publicado esta ma帽ana, dejando en evidencia, nuevamente, su insistencia en criminalizar a Karla y a Magda.

Esperamos que puedan difundir nuestra respuesta por la liberaci贸n absoluta de nuestras compa帽eras.

No entendemos c贸mo la CNDH habla de respeto a la manifestaci贸n cuando est谩n intentando castigar a dos compa帽eras que son defensoras de derechos humanos quienes simplemente han ejercido su derecho a la protesta. Su comunicado evidencia la criminalizaci贸n que pretende polarizar la opini贸n p煤blica deslegitimando las protestas feministas, tambi茅n muestra su estigma por la lucha social y el uso a modo del derecho internacional con respecto a la protesta social.

La CNDH no ha cooperado con las autoridades que menciona ya que de ser as铆 hubiera seguido las indicaciones del juez a cargo del proceso, el cual indic贸 y llam贸 a las dos partes a encontrar una soluci贸n fuera del 谩mbito penal. La representante legal de la CNDH, Luciana Monta帽o Pomposo, se ha negado a seguir esta instrucci贸n y ha exigido la prisi贸n hacia nuestras compa帽eras en vez de entablar un di谩logo y buscar una soluci贸n pac铆fica. La CNDH es la que se帽ala y exige el proceso a la Fiscal铆a pues esta no investiga sin un denunciante, es la misma CNDH la que ha denunciado y busca convertir la protesta social en un delito.

Si hablan sobre los da帽os al edificio y los supuestos delitos que se han cometido, no entendemos por qu茅 s铆 entablan acuerdos y perd贸n con personas que s铆 estuvieron en la toma del edificio mientras que a Karla y Magda se les niega el mismo trato jur铆dico.

A la CNDH no le corresponde decidir si se cometieron o no delitos en la Casa de Refugio Okupa Cuba, a la CNDH le corresponde defender el derecho a la presunci贸n de inocencia, al estricto cumplimiento del debido proceso, a defender a las compa帽eras que fueron torturadas. Que no lo haga as铆 es una muestra clara de su l铆nea pol铆tica y de la manera en la que busca criminalizar al movimiento feminista en general y a Karla y Magda, en particular.

Cuando la CNDH habla de que Karla y Magda enfrentan el proceso en libertad no es gracias a esta instituci贸n, esto obedece a que ellas no han sido vinculadas al proceso ya que el juez en audiencias ha solicitado el aclaramiento de las acusaciones, es decir en la carpeta de investigaci贸n no obra ning煤n prueba de la participaci贸n de Karla y Magda en los da帽os al inmueble.

En el mismo sentido de represi贸n y criminalizaci贸n, la misma CNDH ha intentado incluir en la carpeta de investigaci贸n fotograf铆as de actos de protesta pac铆ficos realizadas en estos meses a煤n cuando Karla y Magda ni siquiera han estado presente.

Hacemos un llamado a la CNDH a revisar la ley internacional, ya que la Corte Interamericana ya ha sido expl铆cita en que los Estados no pueden justificar el supuesto 鈥渙rden p煤blico鈥 para reprimir y criminalizar protestas. La misma CIDH ha se帽alado que s贸lo cuando las protestas ponen en riesgo el funcionamiento de una sociedad se puede intervenir y siempre evitando el uso de aparatos jur铆dicos y de brutalidad policial. Cualquier protesta realizada en estos d铆as y meses jam谩s han puesto en riesgo el funcionamiento de la sociedad y mucho menos se ha utilizado armas. Para la CNDH nuestras 鈥渁rmas鈥 son la dignidad, la justicia, la memoria, el amor, brochas, latas de aerosol, lonas y nuestra palabra

Hacemos un llamado a las instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales a cuestionar e interpelar a la CNDH ante esta lamentable actuaci贸n de persecuci贸n judicial, criminalizaci贸n y toma de parte en la deslegitimaci贸n de la protesta social, su falta de respeto ante los derechos humanos procesales y su silencio ante la tortura que consta en el Protocolo de Estambul que ha salido positivo para Karla y Magda.

Esperamos que la CNDH enfoque los recursos del Pueblo -al que dogm谩tica y ret贸ricamente apela en su comunicado- en atender a las miles de v铆ctima de este pa铆s que tienen en el olvido, en lugar de utilizar estos recursos en contra de un grupo de mujeres j贸venes que incomodan a un Estado mis贸gino y feminicida.

Seguimos exigiendo que se retiren las acusaciones en contra de Karla y Magda.

De la misma forma exigimos que cese el hostigamiento, persecuci贸n y represi贸n en contra de las compa帽eras v铆ctimas Flora Marcelo Rojas y Laura Kabata que est谩n plantadas hace m谩s de 5 mesas en las afueras de Fix Zamudio quienes han sido golpeadas f铆sicamente por su personal y protecci贸n federal por el hecho de exigir justicia para sus hija e hijo y quienes adem谩s enfrentan acusaciones judiciales en su b煤squeda de justicia por parte de la CNDH.

No cederemos ante sus amenazas y chantajes, nosotras no necesitamos mentir como las y los funcionarios de las instituciones p煤blicas para justificar la indolencia e inacci贸n ante cientos de denuncias.

Da verg眉enza y causa preocupaci贸n c贸mo el organismo de derechos humanos m谩s importante del pa铆s hace p煤blico un comunicado tan visceral y poco institucional, se帽alando directamente, sin pruebas ni sentencia a Karla y Magda y aparte dando lugar al escarnio p煤blico tanto ellas como a quienes acompa帽amos su caso.

Hacemos responsable a la CNDH ante cualquier acto violento que recibamos tanto por parte de la polic铆a y las autoridades estatales como de la ciudadan铆a en general, ya que su discurso aviva el odio y el clima hostil que han sembrado contra el movimiento feminista.

Nosotras como mujeres combativas, seguiremos con el plant贸n hasta que cese la persecusi贸n de la CNDH hacia Karla y Magda.

Comisi贸n Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

#LaCNDHNomeCuida

#LibresYa