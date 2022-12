–

Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno December 9, 2022

PRONUNCIAMIENTO 08/12/2022

San Juan Guchicovi, Oaxaca.

LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ING. SALOMON JARA CRUZ.

GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA.

HERMANAS Y HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS HERMANAS Y HERMANOS CAMPESINOS

AL PUEBLO DE OAXACA Y AL PUEBLO DE MEXICO

Hoy ocho de Diciembre del 2022 las y los due帽os de las tierras, ejidatarios y comuneros, nos hemos organizado y aglutinado en la UNION DE EJIDOS, BIENES COMUNALES, COLONIAS AGRICOLAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS, hoy nos estamos constituyendo y construyendo un movimiento en defensa de nuestras tierras, de nuestra biodiversidad, de nuestros recursos naturales y culturales, somos m谩s de veintiocho 贸rganos de representaci贸n ejidal y comunal de la Zona Norte del Istmo, y precisamente son nuestras tierras que pertenecieron a nuestros ancestros.

Desde la 茅poca colonial, la independencia, de la reforma, de la revoluci贸n, nuestras tierras han sido seriamente codiciadas y asechadas, hoy no es la excepci贸n con la mal llamada Cuarta Transformaci贸n del pa铆s.

Efectivamente, hoy en d铆a se emprendido un ataque de la oligarqu铆a nacional e internacional en contubernio con el gobierno federal, para arrebatarnos nuestras tierras, para arrebatarnos nuestras culturas, nuestros usos y costumbres, para arrebatar nuestras esperanzas de pueblos aut贸nomos, con falsas promesas de desarrollo y progreso, a trav茅s de proyectos como el plan puebla panam谩, proyecto multimodal, proyecto Mesoam茅rica, zonas econ贸micas especiales, corredor industrial, corredor trans铆stmico, etc. etc.

Con la implementaci贸n del megaproyecto del CORREDOR INTEROCEANICO no se ha respetado, observado y cumplimentado los procedimientos cuando se trata de afectaci贸n a derechos de los pueblos ind铆genas que establecen tanto en la Constituci贸n Pol铆tica federal como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos ind铆genas.

Se han violentado el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios y tribales, as铆 como existe tambi茅n una violaci贸n del derecho de libre determinaci贸n y autonom铆a de los pueblos ind铆genas del Istmo de Tehuantepec, en particular del pueblo ind铆gena mixe, zapoteca, zoques y mixtecos, priv谩ndonos de nuestros recursos naturales, teniendo este derecho su origen en el convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y sobre todo en nuestra Carta Magna,.

Por ese motivo, por esa cerraz贸n, los que somos due帽os de las tierras nos hemos unido en solo bloque para defendernos de los atropellos y despojos, en primer lugar nunca se nos consult贸 y se nos inform贸 a los verdaderos due帽os de las tierras, es decir, no hubo consulta ni previa ni informada, ahora nos enteramos que fueron realizadas con su afines ll谩mese presidentes municipales o diputados, para cumplir y aparentar estar apegados a derecho y con el pueblo, consultas realizadas fuera del rango de acci贸n del ferrocarril, consultas e informaci贸n bajo el agua en lo oscurito como acostumbran los malos pol铆ticos.

Se帽ores gobernantes, no queremos m谩s despojos, no m谩s enga帽os, no m谩s demagogia, queremos salud, queremos hospitales, queremos educaci贸n, queremos escuelas, queremos infraestructura b谩sica, queremos agua potable, luz, drenaje, antes que demagogia queremos resoluci贸n a nuestros problemas agrarios ancestrales por conflictos tanto colectivos como individuales, necesitamos m谩s reforestaci贸n ambiental, necesitamos m谩s vida ambiental, necesitamos que nuestros campesinos en el manejo agr铆cola y ganaderos tengan m谩s productividad, por todo ello luchamos, y aca estamos para defender el derecho de los ejidatarios, comuneros, ganaderos, por nuestros derechos ind铆genas. Lo que queremos se帽ores gobernantes es vivir en paz y tranquilidad con nuestra madre naturaleza y el respeto a nuestras culturas, usos y costumbres como la autodeterminaci贸n y la autogobernaci贸n.

隆隆El pueblo unido jam谩s ser谩 vencido!!

Viva la uni贸n de ejidos!! Viva Oaxaca!

Viva Mexica

Viva los pueblos ind铆genas!!

