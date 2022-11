–

Al Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ)

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta nacional e internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Misi贸n Civil de Observaci贸n Sexta

A los medios de comunicaci贸n

A todos y todas que defienden la vida contra el capitalismo

Hoy nuestra rabia y dolor se unen a nuestras hermanas y hermanos del Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) cuyas comunidades se visten de luto ante al asesinato de tres m谩s de sus compa帽eros. La tarde del 5 de noviembre de 2022, Ad谩n Linares, Mois茅s Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales bajaron de su poblaci贸n a Chilapa y ya no regresaron. Sus cuerpos acribillados fueron encontrados a la orilla de la carretera. Fueron asesinados por el grupo narco-paramilitar los Ardillos.

Exigimos justicia para ellos y para los cerca de 50 asesinados y 20 desaparecidos miembros del CIPOG-EZ en los 煤ltimos siete a帽os.

Denunciamos a los tres niveles de gobierno por su complicidad por acci贸n u omisi贸n en estos cr铆menes, verdaderos cr铆menes de estado. El presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Rom谩n (PRI), la gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado (MORENA) y el presidente Andr茅s Manuel Lopez Obrador conocen y encubren al diputado Bernardo Ortega Jim茅nez (PRD), acusado por el CIPOG-EZ de ser el protector y operador pol铆tico de Los Ardillos y junto a sus hermanos Celso e Iv谩n liderar la banda criminal fundada por su padre, Celso Ortega Rosas hace m谩s de 30 a帽os.

Apenas dos semanas antes (el 21 de octubre) se lo dijeron al presidente L贸pez Obrador en su gira por el estado: 鈥渕uchos de nuestros compa帽eros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven. Los matan y los desaparecen鈥.

Escoltado y sin salir de su veh铆culo detenido por el bloqueo en la carretera que comunidades del CIPOG-EZ tuvieron que hacer para poder ser escuchados, L贸pez Obrador les recomend贸 que ante 鈥減rovocaciones鈥 practicaran la pol铆tica de no violencia de Gandhi, Mandela y Martin Luther King.

隆Qu茅 insensibilidad del se帽or presidente! 隆Los est谩n matando! 驴C贸mo les pide actuar por v铆a pac铆fica ante ese grupo narco-paramilitar que les acecha, persigue, desaparece y asesina? 驴C贸mo cuando los criminales controlan la polic铆a y cuando el Ej茅rcito y la Guardia Nacional se oponen a enfrentarlos?

A diferencia de la historia que predica Andr茅s Manuel, la historia de los pueblos de M茅xico es de dolor y muerte, baste decir que Guillermo Hilario Morales ya hab铆a sobrevivido a la violencia de los Ardillos, fue herido de bala en su brazo y en su cuerpo, pero a煤n m谩s grave, su hermano Pablo Hilario Morales se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de enero de 2022 y otro de sus hermanos fue descuartizado en 2019.

Bien le respondieron nuestros hermanos al presidente de M茅xico: 鈥淪eguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, econ贸micas, pol铆ticas, sociales, culturales, es un absurdo.鈥

De hecho, CIPOG EZ detuvo la caravana de L贸pez Obrador cuando 茅ste andaba de gira promocionando sus programas llamados de Bienestar.

Pero, 驴qu茅 han hecho los programas de Bienestar en el estado de Guerrero? Para el CIPOG-EZ, los cuatro a帽os de programas poco o nada han logrado disminuir la miseria y desigualdad ancestral que en Guerrero impera. En cambio, esos programas han servido mucho para dividir comunidades organizadas, por tanto como pol铆ticas de contrainsurgencia.

Por otro lado, dos d铆as antes del asesinato de Ad谩n, Mois茅s y Guillermo, el Secretario de Gobernaci贸n y amigo cercano del presidente, Ad谩n Augusto estuvo tambi茅n de gira por el estado de Guerrero promocionando la reforma a la ley para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles en tareas de 鈥渟eguridad p煤blica鈥 hasta 2028.

Pero como antes se dijo, para el CIPOG-EZ, la presencia de las fuerzas armadas no ha servido para disminuir los ataques de los grupos criminales. Bien se lo dijeron a L贸pez Obrador: 鈥淓l ej茅rcito muchas veces ah铆 est谩, pero los grupos criminales siguen operando, en el municipio se mueven como en su casa鈥. Han habido balaceras por parte de Los Ardillos a comunidades a unos metros de un puesto del ej茅rcito sin que este haga nada.

El crimen organizado no se detiene aunque la militarizaci贸n del pa铆s siga avanzando, pues los criminales est谩n dentro de las estructuras del poder.

El CIPOG-EZ sin embargo resiste con todo en contra. Resiste el historial de ataques a sus comunidades. Resiste desde 2015 la invasi贸n de la banda criminal 鈥淟os Rojos鈥 y ahora 鈥淟os Ardillos鈥. Resiste al gobierno municipal de Chilapa de 脕lvarez controlado por esta banda. Ha resistido y sigue resistiendo a pesar de tantas muertes, desapariciones y desplazamiento forzado de comunidades enteras. Resiste tenazmente toda clase de violaciones y agresiones cotidianas contra ni帽xs, mujeres, hombres y ancianxs. Resiste como muchos pueblos originarios m谩s de 500 a帽os de desprecio por sus vidas y por la vida de sus tierras y aguas contra explotadores de ayer y hoy que s贸lo buscan mercanc铆as que pueden saquear.

Les decimos a las compa帽eras y compa帽eros del CIPOG-EZ de los pueblos Nahua, Me鈥檖haa, Amuzgo, Naa Savi y afrodescendientes que desde nuestras geograf铆as abrazamos su digna rabia y su lucha y que acompa帽amos sus pasos. Nos comprometemos a combatir el cerco informativo que los invisibiliza y que s贸lo muestra las demagogia del gobierno que maquilla realidades.

Refrendamos a las compa帽eras y compa帽eros del CIPOG-EZ que no est谩n solxs, que no olvidamos ni perdonamos el desprecio de los malos gobiernos y que estamos construyendo otro mundo donde su desprecio, su despojo, su explotaci贸n y represi贸n no caben.

Para adherirse al pronunciamiento, env铆a tu nombre o el nombre de tu organizaci贸n o colectivo a: pronunciamientocipogeznov2022@gmail.com.

隆ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS IND脥GENAS!

隆ALTO A LA MILITARIZACI脫N DEL PA脥S!

隆QUEREMOS JUSTICIA Y VERDAD PARA NUESTROS HERMANOS ASESINADOS!

隆NI UN ASESINADO M脕S!

隆VIVA AD脕N LINARES!

隆VIVA MOIS脡S CUAPIPISTENCO!

隆VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

隆VIVA EL CIPOG-EZ!

隆VIVA EL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA!

COLECTIVOS, REDES Y ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO:

Ra铆ces en Resistencia

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)

Grietas en el Muro, Espacio de Coordinaci贸n

Mujeres y la Sexta

Red MyC Zapatista

Espoir Chiapas Francia

Colectiva Red de mujeres del Oriente del Edo de M茅x

Organizaci贸n Popular Francisco Villa De Izquierda Independiente

Red de Resistencia y Rebeld铆a en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Pueblos Unidos de la Regi贸n Cholulteca y los Volcanes

Coordinaci贸n de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco

Colectivo CNI-Totonacapan

Red de Rebeld铆a y Resistencia Puebla

Vendaval 鈥 Cooperativa panadera y algo m谩s

Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias

Groupe CafeZ (B茅lgica)

Coordinaci贸n Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

Colectivo Zapatista Neza

Caf茅 Zapata Vive

Regeneraci贸n Radio

UPREZ Benito Ju谩rez

Colectivo Aequus.- Promoci贸n y defensa de Derechos Humanos, Coordinaci贸n de Familiares de Estudiantes V铆ctimas de la Violencia

Comunidad Ind铆gena Otom铆 residentes en la CDMX

Resonancias Radio

Laboratorio Popular de Medios Libres

Noticias de Abajo

Zapateando Medios Libres

Plant贸n por los 43

Colectivo La Ceiba

Brigada de Salud Zapatista Pantitl谩n

Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan

Bazar Rebelde

Escuelita Aut贸noma Otom铆

SUTIEMS

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, 鈥淓lisa Mart铆nez鈥

Red Mexicana de Trabajo Sexual

Radio Zapote

Brigada Josu茅 Moreno Rend贸n

Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala 鈥 RRR

Universidad de la Tierra en Puebla

Frente por la Autodeterminaci贸n Ernesto Guevara.

Maderas del Pueblo del Sureste, AC. y Comit茅 Nacional para la Defensa y Conservaci贸n de Los Chimalapas

Colectivo J贸venes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta

Colectiva Coraz贸n del tiempo Puelmapu Norpatagonia Argentina

Individu@s:

Sara Alicia Andrade Narv谩ez

Blanca Ibarra

Roxana Bolio

Leonel L贸pez

Mar铆a de Lourdes Mej铆a, Madre de Carlos Sinuh茅 Cuevas

Roberto Rodr铆guez Contreras 鈥淕ato鈥

33

Heriberto Rodr铆guez, Fotoperiodista

David Villarreal Zavala

Blanca Estrella Ruiz

Martine Gerardy

Elvira Madrid Romero

Luisa Riley

Manuela Mart铆nez de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco

SIlvia Resendiz

Donaji Meza de la comunidad de Milpa Alta CDMX

Lesly Yobany Mendoza Mendoza, Cooperativa Just Seeds, Cd Monstruo

Sonia Tuset