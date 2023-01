Pronunciamiento por el asesinato de los comuneros e integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano

A LOS PUEBLOS DE MéXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, tres integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y también de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, los comuneros ISAUL NEMESIO ZAMBRANO (de la Encargatura de Xayakalan), MIGUEL ESTRADA REYES (de la Encargatura de La Cobanera) y ROLANDO MAGNO ZAMBRANO (de la Encargatura de La Palma de Oro), fueron violentamente asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente veinte sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes acribillaron a nuestros compañeros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado Cártel, mismo que actualmente tiene su guarida y centro de actividad en la localidad de La Naranja, municipio de Aquila.

Nuestra comunidad se encuentra de luto, profundamente conmovida y acompañando el dolor de las familias de nuestros compañeros asesinados por haberse atrevido a defender con heroica dignidad y valentía la vida y la integridad de la Comunidad, por haber procurado la paz y la seguridad en el municipio y en la región. ¡No olvidaremos este artero crimen que llena de tristeza nuestros corazones!

Al mismo tiempo denunciamos la complicidad de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales, recordando que desde el día cuatro de octubre del año pasado hicimos del conocimiento público que “mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del CJNG, la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz”; y que, sin embargo, “desde el 29 de septiembre pasado el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias fuera del lugar con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional (GN) ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”

Entonces, el asesinato de nuestros hermanos y compañeros en uno de los puntos de vigilancia para mantener a raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana, NO ES UN HECHO FORTUITO O CASUAL, más bien tiene su origen en la sistemática omisión del estado mexicano para brindar seguridad a la población debido a la peligrosa infiltración de las mafias delincuenciales en las instituciones de gobierno, especialmente en las que tienen como tareas brindar seguridad y combatir a la delincuencia; omisión oficial que ha llevado a que nuestra comunidad y nuestro municipio estén rodeados por la presencia criminal del CJNG.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS MANIFESTAMOS QUE LA GUARDIA COMUNAL DE SANTA MARÍA OSTULA, JUNTO CON LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y GUARDIAS COMUNALES DE AQUILA Y COAHUAYANA, REFORZAREMOS LAS ACCIONES PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN TODA LA REGIÓN, EXIGIENDO EN CONSECUENCIA A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO:

1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES Y ROLANDO MAGNO ZAMBRANO;

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS MILITARES CORRUPTOS;

3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los culpables del asesinato de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 12 DE ENERO DE 2023.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

ANNOUNCEMENT BY THE MURDER OF THE COMMUNEROS AND INTEGRANTS OF THE COMMUNAL GUARD OF SANTA MARIA OSTULA ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES AND ROLANDO MAGNO ZAMBRAN TO THE PEOPLE OF MEXICO AND THE WORLD, TO NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA, TO THE HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS. Today, around 8 in the morning, three members of the Communal Guard of Santa Maria Ostula and also of the Community Guard of the Municipality of Aquila, the communes ISAUL NEMESIO Zambrano (in charge of Xayakalan), MIGUEL IS TRADA KINGS (from the charge of La Cobanera) and ROLANDO MAGNO Zambrano (from the Incharge of La Palma de Oro), were violently killed at a surveillance point close to the Municipal Headquarters of Aquila by a command of about twenty Sicarians of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), who riddled our colleagues, recording various videos in the who made flaunt of cruelty and belonging to the aforementioned Cartel, which currently has its den and center of activity in the town of La Naranja, municipality of Aquila. Our community is in mourning, deeply moved and accompanying the pain of the families of our murdered fellows for having dared to defend with heroic dignity and courage the life and integrity of the Community, by habe r ensured peace and security in the municipality and in the region. We will not forget this artery crime that fills our hearts with sadness! At the same time we denounce the complicity of the federal and state governments with the criminal cartels, recalling that from the day four of October last year we made public knowledge that “while the state of Michoacán are tra overwhelmed by crime and territorial growth of the CJNG, the community of Santa Maria Ostula and the part of the municipality of Aquila with the presence of the Communal Guards, breathe a climate of peace”; and that, however, “since last September 29 the CJNG took control of the municipal head of Chinicuila and displaced individuals and families out of the place for the purpose of exploiting the mines of this municipality, happening that a few days before the National Guard (GN) occupied this town, disarmed and disarticulated its Communal Guard, detained two of its elements and completely recovered said locality. The result: Chinicuila is currently a graveyard in the hands of crime in the hands of the passive presence of federal security agencies. ” So, the murder of our brothers and colleagues in one of the surveillance points to keep at bay the crime that, from Colima and Chinicuila, has enclosed the municipalities of Aquila and Coahuayana, IS NOT A FORTUNE OR CASUAL FACT L, rather has its origin in the systematic omission of the Mexican state to provide security to the population due to the dangerous infiltration of criminal mafias into government institutions, especially in which they have as tasks to provide security and combat to crime; official omission that has led to our community and our municipality are surrounded by the criminal presence of the CJNG. Also remember that between the years 2009 and 2014 our community suffered a fatal ramble by organized crime in complicity with the governments in duty, highlighting the contuberance between the Mexican Navy and the carte I of the Knights Templar; situation that led to 34 murders and 6 forced disappearances of agricultural authorities and communal leaders, as well as the murder of the child Hidilberto Reyes Garcia by the 65th Infantry Battalion of the Mexican Army, which was partially checked by the Commission National of Human Rights (CNDH). BEFORE THE FACTS OF VIOLENCE REPORTED WE MANIFEST THAT THE COMMUNAL GUARD OF SANTA MARIA OSTULA, TOGETHER WITH THE SELF-DEFENSE GROUPS AND COMMUNICAL GUARDS OF AQUILA AND COAHUAYANA, WILL STRENGTHEN THE ACTIONS TO FIGHT AND END THE PRESENCE OF ORGANIZED CRIME IN THE WHOLE REGION, DEMANDING IN CONSEQUENCE TO ALL LEVELS OF GOVERNMENT: 1. THE PUNISHMENT OF THE CULPRIT OF THE MURDER OF ISAUL NEMESIUS ZAMBRANO, MICHAEL ESTRADA REYES AND ROLANDO MAGNO ZAMBRAN; 2. THE DISASTER OF THE CJNG AND THE CEASE OF PROTECTION GRANTED TO SAID CARTEL OFFICIALS AND CORRUPT MILITARY COMMANDS; 3. RESPECT AND GRANTING GUARANTEES FOR THE FUNCTION OF OUR COMMUNAL GUARD AND FOR THE EXERCISE OF OUR FREE DETERMINATION AND AUTONOMY. Punishment to the culprits of the murder of Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes and Rolando Magno Zambrano! Punish the culprits of the murder of our communists in the struggle for land and freedoms of the community! Respect to our Community Guard! HOLY MARY OSTULA, JANUARY 12, 2023. CAREFULLY NEVER AGAIN A MEXICO WITHOUT US Santa Maria Ostula Indigenous Community

Translated