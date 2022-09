–

De parte de ANRed September 14, 2022 228 puntos de vista

Hace instantes culmin贸 la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa. En la misma se jug贸 el partido que el PSG de Messi derrot贸 3 a 1 al Macabi Haifa. La publicidad y transmisi贸n del mismo se fue transformando en una propaganda del Estado Israel铆, llegando incluso a entrevistar al Embajador Israel铆 en Argentina. Mientras la UEFA expuls贸 a equipos rusos por la invasi贸n a Ucrania no solo no se manej贸 con la misma vara en relaci贸n a Israel, sino que la propaganda fue fomentada por la transmisi贸n de los canales deportivos. Por ANRed.

Mientras el pueblo palestino vive un suplicio bajo la ocupaci贸n Israel铆, la previa de un partido de f煤tbol anuncia en medios masivos las bondades de ese territorio. Se habla de paz, pero no se menciona al pueblo invadido, se habla de una fiesta ignorando las recientes invasiones, con cr铆menes, como el de la periodista Shireen Abu Akleh. Nada se dice de la cantidad de futbolistas palestinos asesinados o encarcelados, como Saeed Odeh, de 16 a帽os, un jugador del Balata FC asesinado a tiros por soldados israel铆es el a帽o pasado.

Incluso hablaron de 芦amor禄 cuando un simpatizante invadi贸 el campo de juego para abrazar a Messi y fue retirado. Pero el momento mas claro de lobby fue cuando durante el entretiempo del partido fue entrevistado el embajador Israel铆 en Buenos Aires para hablar de la ansiedad por el partido o por el triunfo moment谩neo del Macabi, algo in茅dito en las transmisiones de dicho torneo.

驴Por qu茅 hay un m贸vil en la embajada de Israel en Buenos Aires para un partido del PSG? 鈥 patico 鈿 (@patotarruella) September 14, 2022

El contraste con las sanciones a deportistas de Rusia, los pronunciamientos contra la invasi贸n y presencia de banderas ucranianas en todas las transmisiones incrementa la alevos铆a. No hubo banderas de Palestina. Ni siquiera nadie se hace una simple pregunta geopol铆tica: 驴Por qu茅 tanto la selecci贸n como los clubes israel铆es compiten en Europa estando en Asia?

Si Israel no estar谩 presente en el mundial de Qatar, como en los anteriores solo se debe a que no consiguieron clasificar, como tantos otros pa铆ses. Sin embargo el lobby y el dinero les permitieron, no solo lograr que el PSG de Messi haya visitado hace algunas semanas ese pa铆s para jugar la final de una copa francesa (en Israel), y nuevamente ahora con toda la propaganda desproporcionada. Mientras tanto el pueblo palestino ni siquiera tuvo paz para velar a sus v铆ctimas, como lo muestran las im谩genes del velorio de Shireen.