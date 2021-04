–

De parte de Nodo50 April 24, 2021 39 puntos de vista

En el partido nazi est谩n asustados. Entre el empuje electoral

de Ayuso (que ya se ha comido a Ciudadanos), su propio desinfle tras el c茅nit

que alcanzaron en las generales y la movilizaci贸n electoral de la izquierda, hay

un peligro muy real de que se queden fuera de la Asamblea de Madrid. As铆 que

est谩n echando el resto en su campa帽a electoral para sacar votos de Espa帽a 2000,

las diversas Falanges y otras fuerzas democr谩ticas.

Lo primero que han hecho es mandar sobres con la bandera de

Espa帽a, supongo que para que las personas decentes los tiremos sin necesidad de

abrirlos. Desde la izquierda se est谩 diciendo que este tipo de propaganda es

ilegal, pero yo no puedo estar de acuerdo. El asunto ya lo resolvi贸 el Tribunal Supremo en 2017, a mi entender de forma adecuada. En s铆ntesis, la

Junta Electoral hab铆a prohibido los sobres con la bandera de Espa帽a, los fascistas

recurrieron y el TS les dio la raz贸n, porque estim贸 que los dos argumentos de

la Junta Electoral eran err贸neos.

El primer argumento ten铆a que ver con la Ley de Banderas.

Esta norma dice, en su art铆culo 8, que 芦Se proh铆be la utilizaci贸n en la bandera

de Espa帽a de cualesquiera s铆mbolos o siglas de partidos pol铆ticos, sindicatos,

asociaciones o entidades privadas禄. Es decir, que no puedes inscribir en la

bandera el logo o las siglas de tu partido pol铆tico (o de tu sindicato,

asociaci贸n, sindicato, etc.). Pero el hecho es que el partido nazi no lo hace. El

sobre solo tiene la inscripci贸n 芦Propaganda electoral禄, no el logo del partido,

ni las siglas, ni nada. Primer escollo superado.

El segundo argumento deriva del art铆culo 46.5 LOREG,

que establece que 芦No pueden presentarse candidaturas con s铆mbolos que

reproduzcan la bandera o el escudo de Espa帽a禄. Esto parece inapelable, pero se

trata de un art铆culo que no regula la propaganda electoral, sino la

presentaci贸n de candidaturas. En otras palabras, lo que no puedes hacer es

meter la bandera de Espa帽a dentro del s铆mbolo que va a ir encabezando la

papeleta, pero no est谩 prohibido que la emplees en la propaganda.

Puede que esta resoluci贸n no convenza. Al fin y al cabo, ambas

normas tienen un objetivo loable, que es que ninguna fuerza pol铆tica

patrimonialice una bandera que se supone que es com煤n. Por analog铆a, sobre todo

a partir del art铆culo 46.5 LOREG, se podr铆a prohibir cualquier empleo de los

s铆mbolos estatales en la propaganda electoral. Sin embargo, a mi juicio esto no

ser铆a posible, por una raz贸n principal: los derechos fundamentales de libertad

de conciencia (art铆culo 16 CE) y de participaci贸n pol铆tica (art铆culo 23 CE).

En otras palabras: una fuerza pol铆tica puede tener el

ideario que le d茅 la gana, porque para eso est谩 amparada por dos derechos

fundamentales. Y no se puede restringir su actuaci贸n m谩s all谩 de lo necesario. En

este caso, la ley podr铆a decir (驴por qu茅 no?) que los partidos no pueden usar

la bandera de Espa帽a en ning煤n acto, env铆o ni pieza de propaganda. Pero no lo

dice. Solo les proh铆be inscribir su logo en la bandera y usar la bandera o el

escudo como s铆mbolos. Restringir derechos fundamentales con base en una analog铆a

no es nunca buena idea porque, aunque aborrezcamos a los titulares del derecho

fundamental restringido, estas cosas son una pendiente resbaladiza.

Lo segundo que ha hecho el partido fascista es agitar el miedo

a los ni帽os y adolescentes internados en centros de acogida, algunos de los

cuales son extranjeros y se denotan por el t茅rmino 芦menas禄 (menores extranjeros

no acompa帽ados). Se trata de un acr贸nimo propio del lenguaje jur铆dico-administrativo

que, gracias a la acci贸n de grup煤sculos racistas, se ha convertido en una marca

de infamia. Opera, como siempre, el principio de representaci贸n de colectivos

marginalizados, seg煤n el cual cualquier miembro del grupo que realice acciones

reprochables se convierte en un representante de todos los dem谩s. En otras

palabras: si me atraca un hombre blanco, qu茅 cabr贸n; si me atraca un 芦mena禄,

hay que expulsar a todos los 芦menas禄.

El cartel en cuesti贸n ya se ha difundido ampliamente por

redes. Contrapone a un supuesto menor extranjero vestido de guerrillero urbano

(eso s铆, con los ojos pixelados) y a una adorable anciana. Seg煤n el cartel, el

malvado 芦mena禄 recibe 4.700 鈧 al mes y 芦tu abuela禄 solo cobra una pensi贸n de

426 鈧 al mes. Ni siquiera me voy a centrar en la hipocres铆a que supone ese

cartel cuando hace apenas un a帽o que el partido nazi se estaba absteniendo de la subida de las pensiones. Tampoco ahondar茅 en la mentira de los 4.700 鈧 porque, francamente, este partido lo raro es que diga alguna

verdad.

Vamos a hablar de infracciones y de delitos. Y lo vamos a

hablar tomando como punto de partida el hecho de que estamos ante un bulo

racista agitado contra una poblaci贸n extremadamente vulnerable. En primer

lugar, y hasta donde yo alcanzo, la Junta Electoral no revisa previamente la

propaganda electoral ni tiene que autorizarla. Algo as铆 estar铆a a un paso de la

censura. Lo que s铆 puede hacer, por supuesto, es resolver las denuncias y

reclamaciones presentadas en materia electoral.

La publicidad racista, 驴comete infracci贸n electoral? El

asunto es que, al contrario de lo que sucede en otros 谩mbitos del derecho, no

hay un listado de infracciones clasificadas en muy graves, graves y leves, sino

que la LOREG se limita a decir que la Junta Electoral sancionar谩 con multas

a quien vulnere normativa electoral si la conducta no constituye delito. La

publicidad racista (o dij茅ramos machista, tr谩nsfoba, clasista, hom贸foba), 驴va

en contra de la legislaci贸n electoral? A mi entender no. El contenido de la

propaganda electoral est谩 muy poco regulado, como por otra parte es l贸gico.

Tampoco estamos en sede de delito electoral. Los delitos electorales relativos a la propaganda tienen que ver con su emisor (hay

ciertas personas que no pueden hacer propaganda electoral, como jueces,

polic铆as o miembros de la Junta Electoral), con su plazo o con su formato, no

con su contenido. Y en campa帽a electoral se agravan los delitos de injurias y calumnias, pero la injuria para ser delito tiene que ir dirigida contra personas

concretas, no contra grupos sociales o demogr谩ficos.

Entonces, 驴qu茅 queda? Pues queda la v铆a que han emprendido

M谩s Madrid y el Ministerio Fiscal: el delito de odio. Ese caj贸n de sastre

con el que intentamos castigar aquellos comentarios que son expresi贸n de

prejuicios y discriminaci贸n pero no atentan directamente contra ning煤n otro

precepto. Se castiga a quienes inciten (directa o indirectamente) al odio,

hostilidad, discriminaci贸n o violencia contra un grupo por motivos, entre otros,

racistas o de origen nacional. Tambi茅n a quienes produzcan, elaboren, distribuyan

o difundan material que sea id贸neo para promover ese odio u hostilidad.

Existe una amplia jurisprudencia sobre qu茅 es y qu茅 no es

delito de odio, y no tenemos demasiado espacio para repasarla. La cuesti贸n es

que la actuaci贸n en los 煤ltimos meses del partido nazi ha sido coherente: mentir

sobre este colectivo, avivar el odio aprovech谩ndose de delitos que habr铆an sido

cometidos por menores de piel oscura (que no se sabe si eran extranjeros o

espa帽oles, y si pertenec铆an al colectivo de 芦menas禄 en caso de ser extranjeros)

y, ahora, el cartel. Un cartel en el que se miente de forma grosera (la

caracterizaci贸n del supuesto 芦mena禄 es para verla) con el fin de generar

hostilidad hacia un grupo (pint谩ndolos de delincuentes y de carga fiscal) a mi

juicio es delito de odio. Los jueces lo decidir谩n, pero, como siempre, la sentencia

saldr谩 en unos a帽os.

Est谩n nerviosos. Est谩n nerviosos y se les nota. Pueden pasar

de ser socios necesarios de gobierno al 煤ltimo mono de la oposici贸n, o incluso

irse a extraparlamentarios. Si estas elecciones marcan un declive para ellos,

puede ser el principio de un efecto domin贸 que los arrastre en todo el pa铆s. S铆,

est谩n poniendo toda la carne en el asador porque se juegan mucho en estas

elecciones. De nosotros depende que no lo consigan.

驴Te ha gustado esta entrada? 驴Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la p谩gina de Patreon de As铆 Habl贸 Cicer贸n. A cambio podr谩s leer las entradas antes de que se publiquen, recibir谩s PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun as铆 sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma p谩gina a la derecha tienes un bot贸n de PayPal para que dones lo que te apetezca. 隆Muchas gracias!