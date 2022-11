–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo November 26, 2022 177 puntos de vista

Fuente – a r r e z a f e: PROPAGANDA Y DECLIVE DE LA MAFIA GLOBALISTA 24.11.2022 por Loam

“Jeffrey Goldberg, editor principal de The Atlantic, ha difundido durante 2 d茅cadas propaganda de guerra descaradamente falsa con consecuencias desastrosas. Al servicio de la maquinaria militar-industrial, Jeffrey Goldberg desempe帽贸 un papel clave en las relaciones p煤blicas, empujando a Estados Unidos a la guerra contra Irak y promoviendo la agenda de inteligencia de ocupaci贸n militar israel铆. No obstante, ha sido recompensado por sus mentiras y fracasos como editor principal en The Atlantic Monthly.” [fuente: SHAME]

Esta portada de The Atlantic (diciembre de 2021)

es un claro ejemplo de la descarada propaganda imperialista occidental. Bajo el titular, “Los Tipos Malos Est谩n Ganando”, podemos ver a Nicol谩s Maduro, Aleksandr Lukashenko, Vladimir Putin, Xi Jinping y Recep Tayyip Erdo臒an, mandatarios que, en mayor o menor medida, suponen un obst谩culo para el globalismo imperialista angloamericano. La portada se remata con una tendenciosa sentencia: “C贸mo una nueva liga de aut贸cratas se est谩 burlando de Occidente”.

Arrezafe se complace en dar respuesta a esa portada con esta otra, bajo cuyo titular, “Los Criminales Est谩n Perdiendo“, podemos ver a Boris Johnson, Barak Obama, Joe Biden, George W Bush, Bill Clinton y Donald Trump, todos ellos criminales de guerra al servicio de la oligarqu铆a capitalista occidental. Una lista (incompleta) de los pa铆ses invadidos y/o sancionados bajo sus mandatos y una contra-sentencia: “C贸mo una vieja banda de OLIGARCAS est谩n DESTRUYENDO el PLANETA”.

________________

Para Saber m谩s