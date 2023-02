La Historia no es lo que ocurrió, sino las historias de lo que ocurrió y las lecciones que contienen. La propia selección de las historias que se enseñan en una sociedad configura nuestra visión de cómo sucedió lo que sucedió y, a su vez, lo que entendemos como posible. Esta elección de qué historias enseñar nunca puede ser “neutral” u “objetiva”. Los que eligen, ya sea siguiendo una agenda establecida o guiándose por prejuicios ocultos, sirven a sus intereses. Sus intereses pueden ser continuar este mundo tal y como existe ahora o crear un mundo nuevo (Howard Zinn)

En los últimos años, el final de la Guerra Fría ha dado lugar a revelaciones sobre “gladiadores” de la CIA como Yaroslav Stetsko y Licio Gelli, que influyeron en el desarrollo político del mundo de todas las formas posibles. Desde Alemania e Italia hasta Japón y Corea del Sur, existe ahora una vasta colección de pruebas demostrando la existencia de extensas y bien financiadas redes de terroristas fascistas que no dudaron en utilizar la violencia para someter a los pueblos “libres” del mundo.

Uno de los primeros y más importantes de estos historiadores no era historiador en absoluto. Franz Halder era un oficial de Estado Mayor de carrera, que había empezado en el Reichswehr durante la Primera Guerra Mundial. En 1933 se afilió al partido nazi. Su estrecha amistad personal con Hitler le permitió ascender rápidamente. En 1938 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Oberkommando des Heeres (OKH), lo que le convirtió en el principal planificador de todo el ejército alemán y el segundo al mando tras el propio Führer. Ninguna orden podía salir del cuartel general del OKH sin la aprobación y firma de Franz Halder. Esto significa que Halder no sólo estaba íntimamente al tanto de los crímenes del régimen, sino que había planeado la mayoría de ellos.

“Se tomarán inmediatamente medidas colectivas drásticas contra las localidades desde las que se lancen ataques pérfidos o insidiosos contra la Wehrmacht, bajo las órdenes de un oficial de al menos el rango de comandante de batallón y superior, si las circunstancias no permiten la pronta detención de los autores individuales” (Decreto sobre la Jurisdicción de la Ley Marcial y Medidas Especiales para las Tropas, conocido como decreto Barbarroja, 13 de mayo de 1941).

Los Aliados consideraron las órdenes de Halder tan censurables que nazis como Hermann Hoth y Wilhelm von Leeb fueron condenados por crímenes contra la humanidad simplemente por transmitirlas a sus subordinados. Muchos nazis de rango inferior fueron ahorcados por seguir las órdenes de Halder en la Unión Soviética. A pesar de ello, Halder no sufrió ninguna consecuencia por emitirlas.

El viejo fascista se salvó de la horca para servir como planificador jefe de otra guerra. Halder ya no planeaba batallas a gran escala ni el exterminio de razas, pero siguió al frente de la guerra contra lo que él llamaba “judeo-bolchevismo”, término que aprendió de su amado Führer.

.

.

Halder y Heusinger publicaron toneladas de mentiras fantasiosas con el CMH, afirmando que la Wehrmacht no había cometido crímenes en el Frente Oriental. Según Halder y Heusinger, los nazis crearon mercados y centros culturales para comprar alimentos a los campesinos locales y organizar bailes y actos sociales para la gente agradecida. Halder y Heusinger sólo mencionan brevemente los problemas en el este, afirmando que fueron causados por infiltrados “judeo-bolcheviques” de la NKVD y no de la noble Wehrmacht.

Los nazis necesitaban algo más que alimentos para conquistar el mundo. También necesitaban armas y equipamiento. Para ello, Alemania movilizó su mundialmente famoso poder industrial. Los infames campos de concentración contenían enormes fábricas y complejos de trabajo donde millones de esclavos trabajaban hasta morir para fabricar las armas y el equipo que la Wehrmacht utilizaba para someterlos. Dada la escala de los contratos, muy pocas empresas alemanas mantuvieron las manos limpias, e incluso las más sucias no tuvieron que devolver todo el “dinero manchado de sangre” después de la guerra.

En 2022, ninguna de las antiguas repúblicas soviéticas había recuperado sus niveles de 1990. Incluso cuando la URSS estaba a pocos meses de disolverse, los soviéticos disfrutaban de mayor prosperidad que desde su “liberación”. Su riqueza y seguridad no se desvanecieron en el éter; los mismos capitalistas occidentales que antes habían saqueado el país tuvieron algo que ver en ello.

La Universidad pública de Mariupol no es el único caso. Universidades como ésta han surgido por todo el bloque del este, repletas de dinero de los gobiernos occidentales y sus equipos de análisis. La Open Society, respaldada por Soros, ha sido un canal especialmente importante en este sentido. Soros no sólo ha creado docenas de nuevas universidades por los países del este, sino que incluso ha llegado a producir nuevos libros de texto para las escuelas primarias y secundarias de la región. Sus escuelas cuentan entre sus ex alumnos con presidentes, parlamentarios e innumerables burócratas de menor rango.