De parte de ANRed May 7, 2021 69 puntos de vista

Disneyland Resort reabrió en Estados Unidos y anunció la renovación de varias de sus atracciones. Entre ellas «Snow White’s Scary Adventures» («Las aterradoras aventuras de Blancanieves»), que muestra la clásica escena de la película estrenada hace 83 años, donde Blancanieves es besada por el príncipe para despertarla del sueño eterno. Ante la novedad, Katie Dowd y Julie Tremaine, periodistas de la edición digital del San Francisco Chronicle, criticaron la decisión de Disney de incluir la escena por considerar que es retrógrada: «no está bien enseñarles a los niños a besar a la otra parte cuando no ha dado su aprobación, y si está dormida no la ha dado. No puede ser un beso de amor verdadero si solo una persona, en este caso el príncipe, sabe lo que está pasando. ¿No estamos ya de acuerdo en que el tema del consenso en los primeros filmes de Disney es un aspecto problemático?», se preguntan. Rápidamente las redes sociales estallaron con opiniones en contra y a favor de las periodistas. También se viralizó la anécdota de Amanda Cruz, una mujer que llevó a su hijo al parque, y este le preguntó «¿por qué solo se besaban cuando ella dormía?». Por ANRed.

La escena es hiperconocida y se instaló hace años en el imaginario cultural de todo el mundo: en el clásico de Disney «Blancanieves», una de las escenas más famosas es aquella en la que la protagonista de la historia es besada por el príncipe cuando ella está dormida, un beso con el cual se rompe el maleficio que la mantenía en un sueño eterno, que le aplicó una malvada bruja. Una escena que ahora agitó las aguas de las críticas por su falta de perspectiva de género y por naturalizar prácticas machistas.

Disneyland Resort, el complejo turístico que Disney tiene en Anaheim, California, Estado Unidos, volvió a recibir chicos tras permanecer cerrado más de un año por la pandemia del coronavirus, y anunció con bombos y platillos la renovación de varias de sus atracciones. Entre ellas, «Snow White’s Scary Adventures» («Las aterradoras aventuras de Blancanieves»), que muestra la polémica escena del beso.

Ante la novedad, Katie Dowd y Julie Tremaine, periodistas de la edición digital del San Francisco Chronicle, criticaron la decisión de Disney de incluir una escena que, desde su punto de vista, es retrógrada y refuerza la problemática. «Al paseo de Blancanieves le agregaron más magia, pero también un nuevo problema», es el título de la nota, que se volvió viral en redes sociales.

«No está bien enseñarles a los niños a besar a la otra parte cuando no ha dado su aprobación, y si está dormida no la ha dado. No puede ser un beso de amor verdadero si solo una persona, en este caso el príncipe, sabe lo que está pasando. ¿No estamos ya de acuerdo en que el tema del consenso en los primeros filmes de Disney es un aspecto problemático? ¿Y que enseñar a los niños que besar a una persona, si ambos no están de acuerdo, no está bien?», se preguntaron sobre la escena de la clásica película, estrenada hace 83 años, el 26 de enero de 1938.

El debate llegó hasta las redes sociales, donde hay grupo a favor y en contra de los periodistas. Quienes están en contra consideran que es exagerado y forma parte del hábito de la cancelación que supuestamente difunde la «ideología de género» feminista. Mientras que apoyan lo que sostienen las periodistas, consideran que la escena de Blancanieves debe ser quitada o dejar de usarse porque no está bien que una mujer que está inconsciente sea besada por un hombre, ya que ella no lo está permitiendo, lo que sería una agresión sexual en su contra.

Mientras, otros medios locales presentaron el testimonio de Amanda Cruz, una mujer que llevó a su hijo al parque, quien tuvo una «conversación incómoda con su hijo, quien le preguntó ‘¿por qué solo se besaban cuando ella dormía?’ «.

Disney is updating “Snow White“ after woke activists complained the Prince kissed Snow White without consent. pic.twitter.com/ABSAyCA1Np — The Week In Nerd (@weekinnerd) May 6, 2021

Las campañas para cancelar personajes populares que promueven y refuerzan culturalmente las violencias de género no es nueva. Ya se había señalado al personaje de Miss Piggy por naturalizar la violencia de género dentro del hogar, o a Pepe Le Pew, el eterno zorrino acosador, por fomentar la violencia y el acoso.

Como hace tiempo que sus clásicos generan polémicas, Disney resolvió en 2019 poner el aviso «Este programa está presentado como fue creado originalmente. Puede contener representaciones culturales anticuadas», en aquellas películas que contienen contenidos que avalan el racismo, el machismo, la discriminación étnica y otras formas de violencia, como sucede con las historias de Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos.