Por lo menos una veintena de pa铆ses son formalmente v铆ctimas de 鈥渟anciones鈥 por parte del r茅gimen imperialista de EEUU

Desde 1992, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los pa铆ses menos EEUU e Israel han votado contra las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el pa铆s del norte a Cuba. A pesar de la evidente mayor铆a, EEUU ha hecho caso omiso. Los buenos deseos, las denuncias y los llamamientos para levantar los bloqueos no han sido suficientes para impedir estas acciones genocidas contra pueblos enteros.

Acabar con estas pr谩cticas injerencistas pasa por resarcir dos graves errores que como humanidad cometimos en 1944 y en 1971. Para ello es necesario conocer, primero, c贸mo funcionan las 鈥渟anciones鈥. Veamos un ejemplo.

Cuando la empresa de alimentos 鈥淴鈥 de, por ejemplo, M茅xico quiere comercializar con la empresa 鈥淵鈥 de Venezuela (pa铆s sancionado) el gobierno de EEUU, a trav茅s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le env铆a un mensajito y le dice: 鈥渟i ustedes venden alimentos a Venezuela, nosotros congelaremos todas las cuentas bancarias que tienen en el sistema financiero mundial.

Por lo tanto, si la empresa venezolana 鈥淵鈥 les paga los alimentos, ustedes no podr谩n disponer de ese dinero, ni tampoco del que ya tienen en sus cuentas. Ni siquiera se molesten en transferirlo a otra cuenta bancaria porque tambi茅n se la bloqueamos. Ah, y si la colocan a nombre de otra persona o empresa, bloqueamos esa otra tambi茅n鈥.

El gobierno de EEUU puede bloquear los recursos financieros porque es el due帽o de la alcabala de todas las transacciones financieras que se realizan en d贸lares en el mundo. A trav茅s del Swift (sistema mundial de compensaci贸n de pagos) EEUU tiene el poder de decidir qu茅 transacciones financieras se realizan, cu谩ndo y en qu茅 condiciones. Con ese poder infunde miedo, amenaza, chantajea, 鈥渟anciona鈥 y bloquea.

Quitarle ese poder a EEUU es la estrategia a seguir para combatir los bloqueos criminales, lo cual pasa por suspender el Acuerdo de Bretton Woods (1944) y el petrod贸lar (1971).

En 1944, en plena II Guerra Mundial, 44 pa铆ses se reunieron en Bretton Woods para decidir sobre el nuevo orden comercial, monetario y financiero que rige hasta nuestros d铆as. Para ese momento en el que Europa estaba destruida y arruinada por la guerra, EEUU se impuso aprovechando su condici贸n de ser, no solo el pa铆s que produc铆a el 50% del total mundial con una balanza comercial superavitaria, sino sobre todo el gran prestamista del mundo.

Decidieron que el d贸lar estadounidense ser铆a, nada m谩s y nada menos, la moneda de referencia mundial. En otras palabras, se le concedi贸 la exclusividad y por lo tanto, el poder a EEUU de que todas las monedas del mundo deb铆an referenciarse al d贸lar, a su vez respaldado en el oro. Ese fue el primer gran error. De paso se cre贸 el FMI que otorg贸 la mayor cuota de participaci贸n, el 31,1%, a EEUU y con ello el mayor poder de votaci贸n y control en ese organismo.

Luego, en 1971, la humanidad cometi贸 el segundo gran error permitiendo con su silencio que EEUU, unilateralmente, se desvinculase del oro como patr贸n para fijar el precio de su moneda. Nixon anunci贸 al mundo que a partir de ese momento el precio del d贸lar, al cual seguir铆an estando referenciadas todas las monedas del mundo, depender铆a de la confianza a la econom铆a estadounidense. Anuncio que estuvo acompa帽ado, no por casualidad, de la creaci贸n del petrod贸lar. A partir de ese momento todo el petr贸leo que se comprase en el mundo deb铆a transarse en d贸lares, y como no hay pa铆s que no compre hidrocarburos, todos necesitar铆an la moneda estadounidense, la cual estar铆a disponible en cantidades suficientes porque pod铆a ser emitida sin la restricci贸n de la cantidad de oro en las b贸vedas de la Reserva Federal de EEUU.

Inundaron el Planeta de d贸lares y para poder transarlos crearon el sistema de compensaci贸n de pagos SWIFT adjudic谩ndose, tambi茅n unilateralmente, el monopolio de la alcabala financiera mundial. Fue una jugada magistral por parte del pa铆s del norte.

Hoy, a 80 a帽os de Bretton Woods y a medio siglo del petrod贸lar el mundo ha dado muchas vueltas.

EEUU pas贸 de ser el mayor prestamista mundial en 1944 al pa铆s m谩s endeudado del Planeta, literalmente le debe a todo el mundo, su deuda asciende a US$ 25 millones de millones. La situaci贸n se le agrava a los del norte cuando sus reservas internacionales no cubren ni el 2% de su deuda externa. En contraposici贸n, China encabeza la lista con las mayores reservas internacionales que adem谩s cubren el 153% de su deuda externa. Sin contar que EEUU lleva medio siglo con una balanza comercial negativa, es m谩s lo que importa que lo que exporta. La de los chinos lleva 5 d茅cadas superavitaria. La producci贸n de EEUU ya no representa el 50% del total mundial, baj贸 al 24% mientras que China pas贸 del 1% al 16%.

Propuesta contra el bloqueo econ贸mico

En este contexto, lo que debe someterse al debate y decisi贸n en el seno de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas no es solo si los pa铆ses est谩n a favor o en contra de las 鈥渟anciones鈥 y bloqueos impuestos por EEUU. El debate debe centrarse en la construcci贸n democr谩tica de un nuevo sistema comercial, monetario y financiero.

Las preguntas que se lleven a consulta en la Asamblea de las Naciones Unidas deber铆an ser:

驴Est谩 a favor de que no sea el d贸lar estadounidense la 煤nica moneda de referencia mundial? 驴Est谩 a favor de que sean muchas las monedas de referencia mundial y no otorgar la exclusividad, y por lo tanto el poder econ贸mico a un solo pa铆s? 驴Est谩 a favor de que los pa铆ses puedan comprar petr贸leo y sus derivados en cualquier moneda y no exclusivamente en d贸lares? 驴Est谩 a favor de que todas las monedas puedan ser consideradas activos de reserva internacional y no s贸lo el d贸lar, el euro, la libra esterlina, el yen o el yuan? 驴Est谩 de acuerdo en que los pa铆ses sean libres de transar sus mercanc铆as en cualquier moneda? 驴Est谩 de acuerdo en que haya varios, muchos, sistemas de compensaci贸n de pagos en el mundo y no solo el SWIFT, incluyendo el propio intercambio de mercanc铆as? 驴Est谩 de acuerdo en que, en el marco de las integraciones regionales, se creen monedas para el intercambio en esa regi贸n que tambi茅n sirvan para transacciones con otras regiones o pa铆ses? 驴Est谩 de acuerdo en democratizar las decisiones en el FMI y, por lo tanto, que cada pa铆s tenga derecho a voto eliminando las cuotas que all铆 rigen?

La coalici贸n de pa铆ses contra el bloqueo que ha sido recientemente conformada por Venezuela, China, Rusia, Ir谩n, Cuba, entre otros, deber铆a, adem谩s de seguir sumando naciones, adem谩s de denunciar las 鈥渟anciones鈥 criminales de EEUU, y adem谩s de llamar al cumplimiento de la Carta de la ONU, incluir en la agenda de la Asamblea de las Naciones Unidas la creaci贸n de un nuevo sistema comercial, monetario y financiero que permita avanzar hacia un mundo pluripolar, multic茅ntrico, verdaderamente democr谩tico en el que la soberan铆a y la autodeterminaci贸n de los pueblos sea respetada. As铆, de paso y ante la inminente decadencia del imperio m谩s genocida que ha conocido la historia, le dar铆an un empujoncito para que termine de caer.

ultimasnoticias.com.ve