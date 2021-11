–

De parte de El Salto November 5, 2021 78 puntos de vista

La conquista del Pan es uno de los m谩s afamados textos anarquistas, traducido a diversos idiomas y publicado en las m谩s rec贸nditas regiones de la Tierra; esta obra inspir贸 diversos procesos revolucionarios, como el de la Ucrania de Majn贸 y el de la Espa帽a de 1936. Como muchos autores destacados, Kropotkin escribe desde una mirada androc茅ntrica. Es decir, en su texto queda claro que lo que tenemos delante es la palabra de un autor que mira al mundo desde los ojos y la posici贸n de un hombre blanco hetero.

La persistencia de la mirada patriarcal en el texto de Kropotkin se centra, por un lado, en la invisibilizaci贸n de referentes femeninos (Olympe de Gouges, Flora Trist谩n, Louise Michel, etc.), trasmiti茅ndonos por tanto una mirada sesgada, parcial y androcentrada de la experiencia revolucionaria, manteniendo estereotipos sexistas y roles de g茅nero en algunas partes de su an谩lisis socio-econ贸mico. Por otro lado, en sus propuestas libertarias es tan escueto a la hora de hablar sobre la situaci贸n de la infancia, que no cuestiona ni plantea otro modo de cuidar de la infancia que no sea a trav茅s de los cuidados maternos, dando por supuesto que son las madres las que deben abandonar el trabajo colectivo para pasar al cuidado de las y los menores. Por lo que podemos afirmar que, pese a su valor revolucionario en otros aspectos de la vida social, La Conquista del Pan establece un silencio en torno a otras cuestiones de opresi贸n para las mujeres como el matrimonio y la familia tradicional. Cuestiones que s铆 preocupar铆an a Bakunin.

Kropotkin no vio el valor econ贸mico de la sexualidad humana, lo que se refleja en su obra. Un ejemplo es su c茅lebre libro La Conquista del Pan. Y esto no s贸lo fue porque no viera que era importante sino porque, de hecho, crey贸 que no lo era. Podemos afirmar esto gracias a un pasaje de E. Goldman, en su biograf铆a Viviendo mi vida. En esta, relata c贸mo en uno de sus encuentros londinenses con Kropotkin tuvieron una discusi贸n cuando el ge贸grafo le recrimin贸 que, en su labor propagand铆stica, Goldman dedicaba demasiado espacio a la cuesti贸n sexual. Mientras relata la escena, Emma Goldman destaca c贸mo Sof铆a An谩niev, compa帽era de Kropotkin 鈥de la que podemos destacar su formaci贸n cient铆fica como bi贸loga y que a d铆a de hoy permanece a la sombra de su marido鈥, los acompa帽a en silencio mientras cos铆a un vestido para la hija de ambos (Goldman, 1996: 286).

Aportaciones para la emancipaci贸n de las mujeres en La Conquista del Pan

A pesar de estas limitaciones, en el texto de Kropotkin encontramos an谩lisis fundamentales que conectan con las propuestas actuales de algunas ramas del feminismo, como pueden ser los planteamientos de algunas economistas feministas o de algunos movimientos revolucionarios como el zapatista y el kurdo.

Uno de los aspectos m谩s llamativos es que Kropotkin detecta y plantea problem谩ticas laborales que ten铆an que ver con la existencia de las mujeres de su 茅poca, denunciando de esta forma la opresi贸n patriarcal desde el 谩mbito laboral y econ贸mico. Es importante observar c贸mo empieza a destacar en algunas partes las aportaciones de las mujeres en lo econ贸mico, dot谩ndolas de entidad propia como trabajadoras y productoras. Por ejemplo, al hablar de la manera de obtener m谩s alimentos poniendo en cultivo las tierras destinadas a parques y jardines de Par铆s, alude a las aportaciones de hombres y mujeres.

De gran importancia es otro aspecto que Kropotkin incluye en su libro: los efectos espec铆ficos sobre la salud de las mujeres que tienen ciertos trabajos fabriles, tal y como denuncia por las malas condiciones de algunas f谩bricas de Inglaterra.

Aunque sin duda la mayor aportaci贸n en materia feminista de esta obra de Kropotkin es la revalorizaci贸n del 谩mbito reproductivo dentro de su concepto de Econom铆a. Kropotkin deja claro en esta obra que comprende la relevancia productiva del 谩mbito de la reproducci贸n, dinamitando la idea de esferas separadas de la econom铆a capitalista y liberal de su 茅poca. En La Conquista del Pan, Kropotkin se desmarca de esos posicionamientos y parte de la premisa que reconoce y da valor econ贸mico a las tareas de cuidado y reproducci贸n. Adem谩s, defiende que las necesidades b谩sicas de todo ser humano deben satisfacerse y garantizarse de manera gratuita; lograrlo debe ser el objetivo 煤ltimo, no s贸lo del proceso revolucionario, sino de la ciencia econ贸mica tal y c贸mo 茅l la concibe.

Kropotkin comprende la relevancia productiva del 谩mbito de la reproducci贸n, dinamitando la idea de esferas separadas de la econom铆a capitalista y liberal de su 茅poca

En esta obra, establece la formulaci贸n de una propuesta te贸rica de reparto de las tareas de cuidado y reproducci贸n, junto a su denuncia de la opresi贸n patriarcal de las mujeres. En el cap铆tulo titulado 鈥淓l trabajo agradable鈥, Kropotkin profundiza en su propuesta sobre el reparto del trabajo dom茅stico. Debemos se帽alar aqu铆 que su propuesta va precedida de una denuncia expl铆cita al sistema de opresi贸n y dominio del patriarcado sobre las mujeres: 鈥淟o mismo ser谩 para el trabajo dom茅stico, que hoy la sociedad descarga sobre el chivo expiatorio de la humanidad, la mujer鈥 (KROPOTKIN, 2005: 123).

En La Conquista del pan, el pensador ruso realiza un reconocimiento expl铆cito a la lucha de emancipaci贸n de las mujeres de su 茅poca, poniendo el ejemplo de las feministas norteamericanas que empezaban a reclamar el reconocimiento a sus derechos civiles y legales y al movimiento de mujeres que comenzaba a cuestionar la opresi贸n a que eran sometidas al ser las responsables de las labores y cuidados de la reproducci贸n de la vida.

La propuesta de liberaci贸n de Kropotkin para las labores de cuidado y reproducci贸n de la especie se basa en el progreso tecnol贸gico y en el avance cient铆fico, pero de manera radicalmente opuesta a como lo ha concebido el capitalismo y como lo vivimos en nuestra sociedad neoliberal. 脡l no aboga por entender las m谩quinas lavavajillas como un bien de consumo individual que deban existir en todos los hogares del mundo 鈥con el impacto y deterioro medioambiental que sabemos que eso conlleva鈥, sino que invita a pensar en soluciones comunitarias que permitan realizar las labores reproductivas aprovechando los avances tecnol贸gicos. De esta forma, se liberar铆a de esa opresi贸n a las mujeres, por ejemplo, a partir de la constituci贸n de una zona vecinal de lavado de vajilla y 煤tiles de cocina, donde estas m谩quinas y un par de personas trabajando en ellas realizaran esa labor para el conjunto de un barrio. Adem谩s, en esta propuesta de trabajo reproductivo, Kropotkin deja patente que se deber谩 realizar de manera comunitaria, sin hacer siquiera menci贸n a un reparto sexual de las actividades laborales que llevan aparejadas. El autor aclara que es una obligaci贸n del conjunto de la sociedad que, como ha se帽alado, no debe recaer s贸lo en las mujeres.

En torno a estas cuestiones, es digno de menci贸n c贸mo en determinado momento Kropotkin se plantea el sesgo de g茅nero en el desarrollo tecnol贸gico de su 茅poca, al comprender que no se introducen m谩quinas para las labores del hogar ya que se hacen de manera f铆sica a trav茅s del trabajo desinteresado, gratuito y obligatorio de cuerpos femeninos: 鈥溌avar la vajilla! 驴D贸nde habr谩 un ama de casa que no tenga horror a ese trabajo? Tarea larga y sucia a la vez, y que se hace todav铆a mayormente a mano, 煤nicamente porque el trabajo de la esclava dom茅stica no cuenta鈥 (KROPOTKIN, 2005: 125-126).

En este texto es muy interesante constatar c贸mo Kropotkin llega a una conclusi贸n id茅ntica a la que nos propone la revoluci贸n kurda: poner la vida en el centro. Lo que, entre otras cosas, implica ser coherente con que no puede triunfar la revoluci贸n social si no se derroca al patriarcado y con 茅l a los privilegios de los hombres, incluso en cuestiones tan alejadas de la 鈥済ran pol铆tica鈥 como lo son la organizaci贸n y la limpieza del hogar: 鈥淪epamos que una revoluci贸n que se embriague con las bellas palabras de Libertad, Igualdad y Solidaridad, manteniendo la esclavitud del hogar, no ser谩 la revoluci贸n. La mitad de la humanidad, sufriendo la esclavitud de la hornalla de cocina, tendr铆a a煤n que rebelarse contra la otra mitad鈥 (KROPOTKIN, 2005: 128).

Tambi茅n quiero destacar una aportaci贸n interesante que, de manera sencilla y muy intuitiva, Kropotkin hace sobre el aprovechamiento de la educaci贸n patriarcal que reciben las mujeres en la sociedad tradicional, al responsabilizarnos del cuidado y de la protecci贸n de otros seres. Algo que observa como fundamental puesto al servicio de la revoluci贸n. En la actualidad, encontramos argumentaciones similares sobre la articulaci贸n de los saberes ancestrales de las mujeres en el cuidado del medio ambiente, en las reflexiones feministas que nos llegan desde la Jineoloji kurda y del movimiento revolucionario de Rojava, para revalorizar aquellos conocimientos tradicionalmente femeninos en torno al cuidado de la naturaleza y del medio ambiente (AYBOGA, 2017: 24-25).

Kropotkin llega a una conclusi贸n id茅ntica a la que nos propone la revoluci贸n kurda: 鈥減oner la vida en el centro鈥. Lo que implica que no puede triunfar la revoluci贸n social si no se derroca al patriarcado y con 茅l a los privilegios de los hombres

En este libro encontramos numerosos pasajes en los que Kropotkin habla igualitariamente de mujeres y hombres. As铆 lo hace a la hora de resaltar el hero铆smo altruista del pueblo, que reconoce en actos an贸nimos de valor de mujeres y hombres, o su alusi贸n a las dificultades que la inteligencia femenina encontraba en la cultura mis贸gina que lo rodeaba.

Al hacer una cr铆tica de los privilegios de clase a la hora de recibir un salario, incluye una cr铆tica a los privilegios patriarcales de los obreros, hablando de las diferencias salariales seg煤n el sexo. En su exposici贸n sobre 鈥淓l Salariado colectivista鈥, argumenta que toda labor productiva debe entenderse como equivalente sin jerarquizar entre trabajos simples y complejos, etc. Las categor铆as profesionales, que se crean con el objetivo de dar diferentes retribuciones salariales, son un elemento del sistema capitalista que no se ver谩 reproducido en la comuna anarquista, puesto que considera todos los trabajos necesarios para producir las condiciones de bienestar social y comunitario dentro de su planteamiento con 5 horas diarias de cada persona, quedando horas libres para el ocio y las actividades cient铆ficas y/o art铆sticas que cada quien quisiera desarrollar.

A pesar de que mantiene los estereotipos de g茅nero en gran parte del texto y no los cuestiona, en este punto de su libro reflexion贸 sobre la injusticia que se esconde tras la retribuci贸n diferenciada que merecen los trabajos de los m茅dicos y las enfermeras, al argumentar que no se puede jerarquizar el valor real de su trabajo, entre aquellos hombres que hicieron de la ciencia su coto privado y las enfermeras, casi la 煤nica categor铆a laboral a la que en ese momento pod铆an acceder de manera mayoritaria las mujeres que quer铆an dedicarse al 谩mbito de la medicina y la salud: 鈥溌縌ui茅n de nosotros puede reclamar una retribuci贸n m谩s cuantiosa por sus obras? 驴El m茅dico que ha adivinado la enfermedad, o la enfermera que asegura la curaci贸n con sus cuidados higi茅nicos?鈥 (KROPOTKIN, 2005: 172).

Conclusiones

A modo de conclusi贸n, me gustar铆a remarcar todas estas apreciaciones y olvidos que revelan la mirada masculina en algunas partes del texto, sin quitar tampoco la importancia de algunos grandes silencios sobre cuestiones importantes de las opresiones patriarcales que mantienen y perpet煤an las desigualdades entre mujeres y hombres, como lo son el matrimonio, la crianza de las y los menores, la prostituci贸n y la sexualidad femenina, la violencia contra las mujeres, etc. Problem谩ticas que traspasan la vida de toda mujer en cualquier 茅poca, que s铆 ser铆an amplia y profundamente planteadas y teorizadas por compa帽eras libertarias como Louise Michel, Mar铆a Lacerda de Moura, Emma Goldman, Luc铆a S谩nchez Saornil, Amparo Poch y Gasc贸n鈥 y tantas otras.

Pero, a pesar de todo esto, el libro La Conquista del Pan de Pedro Kropotkin resulta fundamental en los tiempos que corren. Son realmente valiosas sus reflexiones y propuestas en torno a la manera de organizaci贸n social basada en la cooperaci贸n, el apoyo mutuo, el respeto a los tiempos y ritmos de la naturaleza, tanto en el cuidado y aprovechamiento del medio ambiente como en el cuidado de las necesidades vitales de los seres humanos. Nos son tan valiosas hoy en d铆a porque necesitamos convencernos ahora, quiz谩s incluso m谩s que en tiempos pasados, de que es posible una alternativa al capitalismo neoliberal, heterocispatriarcal y colonial, con todos los apellidos que lleva este sistema en el que estamos insertas. El neoliberalismo que se implanta en todos los 谩mbitos de nuestra vida que vamos respirando nos niega la posibilidad de conocer y so帽ar con otros mundos y otras sociedades, pero las palabras de Kropotkin nos llegan desde el pasado con fuerza, sensatez y coherencia para ense帽arnos que realmente es posible. Gracias a 茅l sabemos que se puede hacer de otra manera porque a nuestro alrededor, y en nuestro d铆a a d铆a, hacemos peque帽os ensayos de esa comunidad humana basada realmente en las ideas de igualdad, libertad y solidaridad para el conjunto de la Humanidad.

Referencias bibliogr谩ficas

AYBOGA, Ercan; FLACH, Anja y KNAPP, Michael (2017). Revoluci贸n en Rojava. Liberaci贸n de la mujer y comunalismo entre la guerra y el embargo. Barcelona: Descontrol Editorial.

BAKUNIN, Mijail (1970). 鈥淐atecismo revolucionario. 1864-1867鈥 En BERNARD, Thomas. Ni Dios ni amo: cita de los anarquistas. Ciudad de M茅xico: Editorial Extempor谩neos.

GOLDMAN, Emma (1996). Viviendo mi vida (Tomo I) FAL: 286.

KROPOTKIN, Piotr (2005). La conquista del pan. Buenos Aires: Libros de Anarres.