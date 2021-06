Ante la negativa de UGT de apoyar la firma del borrador del V convenio de sector que mejora notablemente todos los anteriores, con la excusa de la pérdida de algo más de 200 € para aquell@s trabajadores/as que no han estado en ERTE, la Patronal ha propuesto el acuerdo de prórroga del actual, sin las mejoras que CGT y CCOO hemos conseguido durante la negociación y de las que podíamos disfrutar a partir del 1 de junio y 1 de julio. Paralelamente, tampoco ha querido firmar un convenio de eficacia limitada para tod@s aquellas trabajadores/as que quisieran sumarse a él. Siendo esta, la primera en muchas negociaciones que conocemos, que la Patronal propone algo así.

Con el actual bloqueo de UGT los que perdemos somos l@s trabajadores, ganan las empresas y se está dando un tiempo a posibles movimientos estratégicos de las empresas como Ilunion, que será la que más trabajadores contará bajo el paraguas del V Convenio, si llega a firmarse, que la obligaría a mejorar las condiciones de sus trabajadores/as notablemente, por lo que no sería de extrañar que pretendiera firmar un convenio de empresa con su sindicato más representativo UGT, quitando de un plumazo los derechos que tanto ha costado conseguir durante más de un año y medio de negociaciones.

Esto último, representa un peligro grave para los trabajadores y trabajadoras de los servicios Adif Acerca que son, con diferencia, los más castigados por las políticas caprichosas de estas empresas cazadoras de dinero público que durante décadas y con el apoyo de sus amigos políticos han crecido y repartido dividendos entre sus accionistas, fruto del sudor de las personas, de vosotr@s.

Estamos viviendo tiempos revueltos que nos están obligando a cambiar costumbres, va siendo hora, de dejar de apoyar y consentir los caprichos de quienes vienen a enriquecerse de cualquier forma a costa de nuestro esfuerzo y trabajo, y las organizaciones que las apoyan.

Si no rompes con quien no te defiende, seguirás siendo “esclav@” de otros intereses que no son los tuyos.

Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.

CON TU AFILIACIÓN PODREMOS CAMBIAR LAS COSAS