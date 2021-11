–

November 18, 2021

La Ley 26.160 vencía el 23 de noviembre y comunidades originarias llevaban adelante un acampe frente al Congreso desde hace semanas para exigir que su prórroga se trate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, para alcanzar los acuerdos políticos necesarios que permitan su posterior cumplimiento. En este marco, este miércoles 17 de noviembre se realizó una jornada nacional de movilización y vigilia de la que participó Red Eco Alternativo. Ante la falta de debate en el Parlamento, el Poder Ejecutivo resolvió extender por decreto la norma por cuatro años más. Por Red Eco Alternativo | Imágenes y video: Ana Cáceres.

La Ley 26.610, que se sancionó en noviembre de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad “de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”; por lo que suspende todo desalojo donde estén involucrados pueblos originarios hasta tanto no se realice un relevamiento territorial, una tarea que deben realizar en forma conjunta el Estado nacional, las provincias y las organizaciones de pueblos originarios.

Este relevamiento territorial debía llevarse a cabo en un plazo de tres años, pero no ocurrió. La ley, en tanto, tuvo tres prórrogas. En 2009, la Ley 26.554; en 2013, Ley 26.894; y en 2017, Ley 27.400, con vigencia hasta el 23 de noviembre de este año.

Desde hace semanas, Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba instalaron un acampe frente al Congreso de la Nación para exigir una nueva prórroga de la ley.

Este miércoles 17 de noviembre estaba previsto que se trate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que se organizó una jornada de movilización y vigilia.

En este marco Cristina Oribe, de la comunidad guaraní Warista, explicó a Red Eco que el tratamiento y la prórroga de esta ley es prioritaria: “Sin esta ley van a pasar por encima con topadoras, armas. No les interesa nada, no les interesan los ancianos, los niños, lo que quieren son los recursos naturales que están en nuestro territorio. Tratan de terroristas, extremistas a los hermanos mapuche que están luchando simplemente por su territorio. Quienes se apropian de esas tierras no son justamente los mapuche, sino los grandes señores que se han apropiado de miles de hectáreas y que quieren seguir acrecentando. Esto no tiene que ver solo con desalojarnos y exterminarnos a los indígenas (…). Nosotros una y mil veces vamos a volver a surgir, vamos a estar debajo de una piedra, de una chapa, pero ahí vamos a estar presentes, porque somos indígenas, somos anteriores. Van a ir brotando, germinando semillas que han quedado tapadas por el tiempo, eso somos nosotros, vamos a volver a brotar, y estamos brotando, y cada vez vamos a ser más”.

Finalmente no hubo tratamiento en el Congreso, pero la prórroga de la Ley 26.160 por otros cuatro años se logró a través del decreto 805/2021, publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial de este jueves.