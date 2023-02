El t├ęrmino ┬źalterne┬╗ es una muestra

de la profunda hipocres├şa con la que la sociedad encara el tema de la

prostituci├│n. Un club de alterne, en teor├şa, es un lugar donde los hombres pueden

acudir a tomarse unas copas en compa├▒├şa femenina: las chicas est├ín con ellos,

les r├şen las gracias y les ofrecen un simple servicio de acompa├▒amiento. Si despu├ęs

el cliente y la chica quieren hacer algo más (por ejemplo, sexo a cambio de

dinero, es decir, prostituci├│n), eso es algo que queda exclusivamente entre

ellos y en donde el local no se mete. Aunque muchas veces alquile habitaciones

para ese fin.

Es obvio para cualquiera que tenga

un cerebro funcional y que viva en esta sociedad que el alterne no es más que

una forma de prostituci├│n o, si se quiere, un proleg├│meno de la misma. Creo que

cualquier cliente de un bar de alterne se quedar├şa muy sorprendido si, al

pretender pasar a mayores, la chica le dijera que no, que ella solo hace acompa├▒amiento,

nada de sexo. Y hay que ser muy inocente para creerse que el local donde ocurre

todo esto no tiene nada que ver y no es, precisamente, el organizador. Fingir que

uno no ve todo esto es hipocres├şa de la peor especie.

Pero puede ser una hipocres├şa ├║til

de cara a reconocer derechos a la parte más perjudicada en esta relación: las

prostitutas o chicas de alterne. Porque resulta que, mientras que la

prostituci├│n (sexo por dinero) es ilegal, el alterne (compa├▒├şa por dinero) es

plenamente legal. As├ş que se pueden reconocer derechos a las chicas que hacen

alterne sin tener que meterse en el espinoso debate que supone legalizar la prostituci├│n.

Que es justo lo que ha pasado hace unas semanas con una sentencia del Tribunal Supremo.

Antes de entrar en el meollo, una

peque├▒a cuesti├│n. ┬┐Qu├ę significa que la prostituci├│n sea ilegal? Se trata de

una práctica que no está prohibida, pero tampoco regulada (lo que a veces se

llama situaci├│n de ┬źalegalidad┬╗); sin embargo, s├ş hay muchas conductas

relativas a la misma que están prohibidas y castigadas. Lo vamos a ver por

partes y, necesariamente, de forma muy resumida y esquemática.

La prostitución no está prohibida.

Ninguna ley proh├şbe intercambiar dinero por sexo. La conducta en s├ş no se

sanciona. Habr├şa que preguntarse, eso s├ş, si el contrato entre la prostituta y

el cliente, es v├ílido o no, es decir, si produce obligaciones jur├şdicas para ambos.

┬┐Contrato? S├ş, contrato. Un contrato no es m├ís que un acuerdo de voluntades con

un objeto principalmente econ├│mico (en este caso, intercambiar un servicio por

dinero), y que, a pesar de que el nombre nos evoca un documento largo y

complejo, no tiene por qu├ę estar escrito. Comprar dos gominolas en el kiosco es

un contrato.

La ley no limita los contratos que

las personas pueden crear. Es decir, no hay una lista cerrada de contratos que pueden

firmarse (compraventa, arrendamiento, etc.), sino que las partes pueden inventar

contratos a su gusto siempre que los pactos ┬źno sean contrarios a las leyes, a

la moral ni al orden p├║blico┬╗ (art├şculo 1255 CC). Este art├şculo podr├şa

usarse para declarar nulos los contratos de prostituci├│n, aunque normalmente

los tribunales no tratan el asunto desde este enfoque.

En segundo lugar, la prostituci├│n no

est├í regulada. No tiene normas de seguridad laboral, no tiene un ep├şgrafe

propio en la Seguridad Social, etc. Algunas Comunidades Aut├│nomas han dado alg├║n

paso en esta direcci├│n, como Catalu├▒a, que tiene un decreto para otorgar licencia

a locales p├║blicos donde se ejerce la prostituci├│n. Pero, en general, se trata

de una actividad al margen de la regulaci├│n que tienen otros sectores econ├│micos.

Por ├║ltimo, muchas de sus

manifestaciones están prohibidas. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana

castiga una amplia variedad de conductas de prostituci├│n callejera. La reciente

Ley de Libertad Sexual proh├şbe la publicidad de servicios sexuales. Por su

parte, el C├│digo Penal castiga el proxenetismo, es decir, la conducta de quien

obliga a terceras personas a ejercer la prostituci├│n empleando violencia,

intimidaci├│n, enga├▒o o abuso de superioridad.

┬┐Y si no se usan esos medios? Pues

ya no es delito (es decir, no se castiga, no se impone una pena), pero se

entiende que el v├şnculo entre proxeneta y prostituta no es una relaci├│n laboral

válida. La prostitución por cuenta ajena implica someter la libertad sexual y

la intimidad corporal a las potestades de control y sanci├│n que tiene la

empresa en cualquier contrato de trabajo. Esto implica negar estos derechos,

por lo que no debe permitirse. El ┬źcontrato de trabajo┬╗ entre la prostituta y

el local no es válido; hablando de forma estricta, no es un contrato de trabajo.

Y esto tiene consecuencias, porque entonces las prostitutas no cotizan a la Seguridad

Social, lo cual las deja en una situaci├│n complicada de cara a futuras

prestaciones.

Pasamos ya a comentar la sentencia

que mencionábamos antes, puesto que justo va sobre esto. Es una sentencia de la

jurisdicci├│n penal, es decir, que dilucida si se ha cometido un delito o no. Pero

ojo, no se trata de un delito de proxenetismo de los que comentábamos más

arriba, sino un delito contra los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que

lo hace interesante.

Los hechos son simples: Jes├║s Luis y

Carlos Mar├şa eran copropietarios y gestores de un club de alterne. Este local ten├şa

trabajadores normales (camareros, cocinera), que s├ş estaban contratados y dados

de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, las chicas de alterne, que eran catorce,

no ten├şan esta alta. Su tarea era ┬źincentivar el consumo de bebidas┬╗, para lo

cual la empresa les pagaba una cantidad por copa. Adem├ís, hab├şa habitaciones en

las que algunas de ellas pernoctaban de forma gratuita, puesto que ┬źno pagaban

nada si no las utilizaban para realizar alg├║n servicio┬╗.

Hubo una redada en este club por

parte de la Inspecci├│n de Trabajo, que procedi├│ a dar de alta a todas las

chicas. Adem├ís, Jes├║s Luis y Carlos Mar├şa acabaron condenados por un delito

contra los derechos de los trabajadores. Recurrieron, perdieron todas las

instancias y al final el caso termin├│ en el Supremo que, de nuevo, les quita la

raz├│n.

Los delitos contra los derechos de

los trabajadores abarcan una pluralidad de conductas que se pueden reconducir a

la idea de abuso, por parte del empresario, de su posici├│n de poder: imponer

condiciones laborales perjudiciales, contratar trabajadores sin emplear

contrato de trabajo, emplear a menores o a extranjeros que no tengan permiso de

trabajo, traficar con mano de obra, discriminar gravemente a trabajadores, vulnerar

el derecho de huelga o incumplir las normas de prevenci├│n.

En este caso, el art├şculo infringido

era el 311.2.b CPE (1), que castiga a quienes den trabajo a una

pluralidad de trabajadores (el 50% o más en empresas como este club) sin

comunicar su alta a la Seguridad Social. A este respecto, lo que dice en su

recurso uno de los condenados (2) es bastante obvio: las mujeres eran prostitutas

y el alterne no es m├ís que un ┬źmecanismo espec├şfico para la captaci├│n de

clientes┬╗ de prostituci├│n. Como acabamos de ver, no es posible firmar un

contrato de trabajo para prostituci├│n, y si no hay contrato de trabajo no hay

obligaci├│n de dar de alta en la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo no acepta este

argumento. Y no acepta este argumento, precisamente, porque acude a la distinci├│n

entre prostitución y alterne. En efecto, la prostitución por cuenta ajena está

prohibida por las razones que hemos visto, y si el alterne es instrumental a la

prostituci├│n debe negarse tambi├ęn la laboralidad del v├şnculo. Pero cuando el

alterne es algo desconectado de la prostituci├│n, no hay ninguna duda de que es

una actividad laboral, puesto que ┬źgenera unos rendimientos econ├│micos,

consecuentes a la previa organizaci├│n de capital y trabajo, que deben estar

sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protejan a los

trabajadores┬╗. Esta idea, por cierto, se basa en doctrina de la Sala de lo

Social del Tribunal Supremo, que es la que resuelve asuntos laborales.

En este caso, aparentemente, el

alterne se ejerc├şa en el bar del local y ten├şa ┬źintensos rasgos de laboralidad┬╗,

como un horario fijo, un uniforme de trabajo (ropa sexy) o unas retribuciones

marcadas por el empresario. Adem├ís, las mujeres ejerc├şan la prostituci├│n, pero por

cuenta propia. Es decir, que realizaban all├ş dos actividades: el alterne por

cuenta ajena y la prostituci├│n por cuenta propia. Por lo que el empresario

deber├şa haberles dado de alta por la primera y, al no hacerlo, cometi├│ un

delito.

No es una sentencia particularmente

novedosa. Para considerar legal la prestaci├│n de servicios de alterne por

cuenta ajena cita amplia jurisprudencia de la Sala de lo Social, que se remonta

hasta a 2004. Lo que la hace curiosa es la notable hipocres├şa con la que la

aplica al caso. Catorce trabajadoras, de distintas nacionalidades y una de

ellas sin papeles, que resulta que trabajaban de forma aut├│noma en las habitaciones

que la empresa les ced├şa y en las cuales algunas dorm├şan de forma gratuita. Pero

no es prostituci├│n por cuenta ajena y el alterne no era una herramienta de las

mismas. Comprendo.

La voluntad de la sentencia es,

claramente, conceder derechos. De hecho, llega hasta el punto de reprocharle a

uno de los condenados que llame ┬źlas chicas┬╗ a las trabajadoras. En palabras

del Tribunal: ┬źNo hay ninguna raz├│n, m├ís all├í de la costumbre enraizada en el

prejuicio social, para denominar “chicas” a las mujeres que

desarrollan actividades de alterne o prostituci├│n. Creemos que el t├ęrmino

“chicas” refleja un sesgo valorativo cosificador, predeterminativo

del rol de sujeci├│n, que deber├şa desterrarse del lenguaje a emplear por todos

los operadores del sistema de justicia┬╗.

Para esto vale la hipocres├şa en

torno al alterne, para avanzar en derechos. Para que se pueda escribir que unas

mujeres que dorm├şan gratis en el club cuyas habitaciones usaban para ofrecer

servicios sexuales y cuyo due├▒o se refiere a ellas con palabras que revelan que

las concibe desde un rol de sujeción no eran más que trabajadoras autónomas en

lo relativo a la prostituci├│n. Para negar, en negro sobre blanco, que eran los

dos condenados quienes organizaban todo el negocio y que el alterne era

instrumental a la prostituci├│n.

Que oye, yo siempre a favor de que

se concedan derechos a las personas que no los tienen. Pero uno se pregunta si

no habr├şa otra forma m├ís honesta de encarar este asunto.

(1) Ahora esta conducta se castiga

en el párrafo 3, no en el 2.

(2) El otro se limita a intentar

descargar su responsabilidad, diciendo que era un testaferro sin capacidad ni

conocimientos.

