–

De parte de Indymedia Argentina October 3, 2022 170 puntos de vista

Bajo la premisa de que si no hay ley de humedales habr谩 movilizaci贸n popular, organizaciones ambientales, sociales y vecinos y vecinas autoconvocadas de Rosario se movilizaron el jueves hacia el Monumento Nacional a la Bandera para exigir el urgente tratamiento del proyecto de ley que establece los presupuestos m铆nimos para la protecci贸n y uso racional de los humedales.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/10/REPORTE-AIRE-LIBRE-300922-por-la-ley-de-humedales-en-el-Monumento.mp3

Escuchar el reporte de Ignacio Cagliero desde Aire Libre de Rosario, Santa Fe.

La convocatoria surgi贸 tras la suspensi贸n del plenario de comisiones que iba a tener lugar este jueves, donde se esperaba que el texto tenga dictamen de mayor铆a. Sin embargo, a 煤ltima hora del mi茅rcoles con una solicitud firmada por la mayor铆a de los espacios pol铆ticos de la C谩mara de Diputados de la Naci贸n, se posterg贸 el encuentro.

Para Leandro G贸mez, integrante de la organizaci贸n ambientalista Our Voice, 鈥渇ue grav铆simo鈥 que se suspenda el plenario de esta semana, y adem谩s critic贸 al sector empresarial del campo que se opone a la iniciativa e incentiva a productores locales a ponerse en contra de la misma.

鈥淓s una tomada de pelo gigante que hoy en d铆a quieran venir a cortar el puente, que vengan a querer movilizarse en contra de esta ley de humedales que es justamente prevalecer la naturaleza para que nos quede un futuro para habitar y vivir鈥, expres贸 en di谩logo con Aire Libre.

Desde la Multisectorial Humedales de Rosario apuntaron contra el lobby realizado por algunos sectores, como la Mesa de Enlace que emiti贸 un comunicado posicion谩ndose en contra de la ley, al igual que la Sociedad Rural.

El jueves, productores isle帽os se movilizaron hacia el Puente Rosario-Victoria asegurando que la ley no sirve para combatir los incendios y que, a su entender, existen objetivos pol铆ticos detr谩s.

Durante la movilizaci贸n de este jueves, las organizaciones socioambientales rebatieron esos argumentos.

鈥淓s un dictamen expr茅s dijeron, lo cual es falso. Despu茅s de 10 a帽os, esta gente se ve que vive en la luna鈥, manifest贸 una de las militantes que particip贸 de la jornada, haciendo referencia a la cantidad de a帽os que lleva la lucha por una ley que regule el uso de los humedales en el pa铆s.

鈥淓l campo y la Sociedad Rural son la Argentina federal. Falso tambi茅n. Solo son un grupo minoritario con mucho poder pol铆tico y econ贸mico que no representan ni a los pueblos ni a las comunidades, quienes s铆 son la encarnaci贸n del concepto de federalismo鈥, agreg贸.

Y culmin贸: 鈥淟a ley no va a pagar el fuego y por eso su sanci贸n no tiene sentido. Es falso. La ley no se centra en detener la quema sino en conservar en modo 铆ntegro de un mont贸n de amenazas que anda dando vuelta鈥.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/protesta-en-el-monumento-a-la-bandera-por-la-demora-de-la-ley-de-humedales/