Protesta frente a cancillerÍa por trato racista y discriminatorio a delegaciÓn zapatista

17 jun 2021

16 de Junio 2021, CdMx. Un nutrido grupo de personas, convocados por la Comunidad Otomi en Resistencia y Rebeld铆a, se reunieron frente a la sede de la canciller铆a mexicana para denunciar el trato racista de esa instituci贸n con las y los compas zapatistas que est谩n realizando sus tramites para el viaje a Europa. Denunciaron que ese racismoes con el que se conducen los funcionarios es algo que ellas y ellos como habitantes de la ciudad tambi茅n padecen.Reafirmaron su solidaridad con los zapatistas y exigieron atenci贸n respetuosa y el derecho de transito y viaje alcual todos debemos de tener derecho. En d铆as pasados se dio a conocer por una carta del Sub Comandante Galeano quevarios de los delegadas y delegados fueron victimas de un trato racista e injusto, negandoles los pasaportes.

La gira zapatistas a la que se han sumado de manera p煤blica, cientos de comunidades, colectivos y resistencias que se est谩n organizando para recibirlos en la Europa de abajo. Una comisi贸n se fue en barco y llego hace d铆as a laisla Azores dependiente de Portugal y ahora viajan hacia tierra firme al puerto de Vigo. Y ahora se da a conocerque otras y otros compas viajar谩n en avi贸n para acompa帽arles. Esta gira ser谩 acompa帽ada de miembros del CongresoNacional Ind铆gena y recorrer谩n varios pa铆ses durante 4 meses.

Les compartimos el texto que ley贸 la comunidad otom铆 en esta actividad:

Comunicado Otom铆 para la actividad en Relaciones Exteriores:

Denunciamos la discriminaci贸n y racismo hacia los Pueblos Originarios y Comunidades zapatistas que viajaran a Europa en los pr贸ximos d铆as.

A la Prensa Nacional e InternacionalA los medios de comunicaci贸n, independientes, alternativos o como se llamenA las personas que nos acompa帽an, al pueblo en general.

Desde la #TomaDelINPI, y frente a la DISCRIMINACI脫N, DESPRECIO, RACISMO y ESTUPIDEZ de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores, de negar el Pasaporte a nuestr@s herman@s zapatistas, muy a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y haber pagado los costos correspondientes, CONVOCAMOS a manifestar nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos zapatistas; as铆 mismo hacer patente nuestro repudio a los actos de discriminaci贸n, desprecio y racismo, que est谩n sufriendo al tramitar su pasaporte, pues a pocas semanas del viaje a europa esta Canciller铆a se los ha negado sistematicamente. Nuestr@s compa帽er@s zapatistas emprendieron una Traves铆a por la Vida, hacia Europa donde ir谩n a compartir la palabra y las experiencias de lucha. Exponer nuestras Resistencias y Rebeld铆as; as铆 mismos, hermanarnos con otras formas de lucha.

Todo este odio, desprecio, discriminaci贸n y racismo que ha dado la #SRE sucursal de la Cuarta Transformaci贸n, a nuestr@s Herman@s Zapatistas, a los pueblos originarios, lo vivimos cotidianamente en esta mal llamada 鈥淐iudad de Derechos鈥 que encabeza Claudia Sheinbaum.

El racismos y la discriminaci贸n a nuestros pueblos, sigue siendo la misma, sin importar, color de partido, sexenios, pol铆tica desarrollista y/o su compromisos solamente medi谩tico que hace con los Pueblos originarios y comunidades ind铆genas. En resumen, s贸lo son simulaciones, solamente es discurso, solamente es la fotograf铆a con los pueblos ind铆genas, pues, como muestra un bot贸n: a 8 meses de haber tomado las instalaciones del INPI, singuen sin darnos respuesta ninguna de nuestras demandas como lo son: salud, trabajo, vivienda, educaci贸n, alimentaci贸n, cultura, democracia, libertad y justicia y mucho menos que se haga p煤blico el decreto expropiatorio de Zacatecas 74, Col. Roma. Cuauht茅moc. Pues, Prefiere inaugurar un parque con la mu帽eca otom铆 para dividir y a la comunidad residente; lo hace para comprar conciencias y voluntades. Para poderse tomar la foto, sabiendo que en el fondo no cumple su palabra, no le interesan los pueblos originarios.

Desde este acto de repudio a la ESTUPIDEZ hecha gobierno, condenamos en茅rgicamente el actuar de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores, pues 鈥淪on indignantes los obst谩culos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista鈥, que imponen para no permitir la salida de nuestro Pa铆s a nuestr@s hermanos zapatistas quienes en los pr贸ximos d铆as deber谩n embarcarse v铆a a茅rea en essa 鈥淭raves铆a por la Vida, Cap铆tulo Europa鈥 Se帽ores de la SRE, les deber铆a dar verguenza a Ustedes y a sus malos gobiernos, a sus partidos pol铆ticos. Verguenza le deber铆a dar su Canciller Marcelo Ebrard, quien es culpable de la tragedia de la l铆nea 12 del Metro; verguenza les deber铆a de dar por aprobar megaproyectos que despojan de la vida y el territorio y que le roban a la madre tierra un futuro para nuestros hijos; verguenza les deber铆a de dar por preferir el dinero de las constructoras por encima del rescate a los humedales y manantiales de la Ciudad; verguenza les debe dar, por comprar conciencias e inauguar un parque con la mu帽eca Lele en Av. Chapultyepec, como si una fotografia con la comunidad, resolviera las demanda de salud, alimentaci贸n, trabajo y vivienda, entre otras; verguenza les deber铆a de dar por no atender a decenas de familias que le estan pidiendo cumpla con su palabra. Seguimos exigiendo Sra. Claudia Sheinbaum, que deje de mostrarse con desprecio y racismo y atienda a la Comunidad Otom铆 en la Toma del INPI.

Por otro lado, miramos que no solo es racismo y desprecio, el que hace el gobierno con los pasaportes de los compas zapatistas, pensamos que tambi茅n es MIEDO. Tienen miedo a la palabra de los zapatistas, pues saben que es su mejor arma, no quiere que salgan a buscar a otras y otros pueblos que luchan por la vida, no quiere que salgan a decir lo que pasa en este pa铆s atormentado por malos gobernantes y capitalistas. Tienen miedo a que los de abajo se organicen y se encuentren con sus resistencias, sus rebeld铆as y, sus esperanzas.

Por todas nuestras rabias y nuestros dolores, entendemos a nuestr@s hermanas y hermanos del EZLN, herman@s de dolor pero tambi茅n de lucha y esperanza. Por eso vamos a seguir caminando juntos para vencer al mal gobierno, su racismo y su desprecio. Por eso vamos a buscar a esas otras semillas de rebeld铆a. Porque el racismo y el desprecio son enemigos comunes de los que somos abajo, de los pueblos originarios y trabajadores.

Desde la toma del INPI a 2 a帽os del enga帽o, a 8 meses de la digna TomaINPI, a 6 meses del incumpliento de la palabra de Claudia Sheinmbaum y Alfonso Su谩rez de Real, a pocos d铆as de empezar la visita zapatista y del CNI a los Pueblos de Europa, les decimos: m谩s grande que su desprecio, m谩s grande que su racismo es nuestra dignidad y nuestra rabia. Mas grande que sus indiferencia y su egoismo es nuestra decisi贸n de luchar por la Vida, y tambi茅n por una vivienda digna para nuestras generaciones, de luchar por una ciudad incluyente, respetuosa, libre de discriminaci贸n y racismo. M谩s grande que una simple despensa es nuestra dignidad.

ATENTAMENTE

隆ZAPATA Y SAMIR VIVEN, LA LUCHA SIGUE!

鈥淣UESTROS SUE脩OS, NO CABEN EN SUS URNAS鈥

鈥淧OR LA RECONSTRUCCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS,

NUNCA M脕S UN MEXICO SIN NOSOTR@S鈥

鈥淭ENER TECHO, ES UN DERECHO鈥

ATENTAMENTE

COMUNIDAD IND脥GENA OTOMI RESIDENTE DE LA CIUDAD DE M脡XICO