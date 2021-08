–

En portada: Durante meses, distintas organizaciones se han movilizado para exigir la cancelaci贸n del proyecto Zede. Manifestantes en la ciudad de El Progreso. Foto de PBI Honduras

Este lunes (30), miles de personas se movilizaron en m煤ltiples ciudades de Honduras para exigir la cancelaci贸n de la Ley Org谩nica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Econ贸mico, eje rector del conocido como proyecto ZEDE o Ciudades Modelo.

Las protestas ocurrieron en El Progreso, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Intibuc谩, Col贸n e Islas de la Bah铆a, debido a que un amplio sector de la sociedad rechaza el 鈥渞茅gimen especial鈥 con el que se pretenden ceder el control de grandes territorios hondure帽os a inversionistas para que puedan incorporar sus propios sistemas administrativos, econ贸micos y jur铆dicos.

De acuerdo a un reporte de la Radio YSUCA, comunidades, colectivos y organizaciones sociales recalcaron lo urgente de esta demanda pues consideran dicho proyecto como un 鈥淓stado dentro de otro Estado, no tiene l铆mites en inversi贸n, expansi贸n y control, lo que se convierte en una aberraci贸n jur铆dica鈥.





Es as铆 que el pasado 13 de junio se cre贸 el Movimiento Nacional Contra las Zedes y por la Soberan铆a,y a partir de dicha organizaci贸n se han convocado movilizaciones y acciones de rechazo a las ZEDE en varios puntos del pa铆s, con el fin de declarar ciudades y municipios libres de estos proyectos. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) menciona que ya a inicios de junio, y a trav茅s de 鈥淒eclaratorias municipales鈥, m谩s de 180 municipios se declararon libres de ZEDES.

Actualmente se encuentran en funcionamiento tres proyectos ZEDE en Honduras: Ciudad Moraz谩n (Choloma), Orqu铆dea (Col贸n) y Pr贸spera (Islas de la Bah铆a). Adem谩s, existen otras ZEDE de las cuales la sociedad asegura no contar con ning煤n tipo de informaci贸n al respecto. Es el caso de la ZEDE de Mariposa, la cual est谩 catalogada como futuro 鈥渟antuario de salud鈥 por las investigaciones y pr谩cticas m茅dicas que all铆 se van a realizar.

Cabe destacar que las regiones donde se proyectan las ZEDE poseen abundantes bienes naturales, adem谩s de contar con la presencia de poblaci贸n ind铆gena, cuyo contexto est谩 afectado por distintos conflictos territoriales y la amenaza de otros proyectos extractivistas. Como consecuencia, los pueblos que mantienen la defensa de sus tierras, como l@s gar铆funas, son objeto de criminalizaci贸n, represi贸n y violencia que va desde el hostigamiento, hasta la desaparici贸n forzada y asesinatos.

Protestas

En la ciudad de El Progreso la movilizaci贸n inici贸 a las 7 de la ma帽ana y aglutin贸 a comunidades de Yoro y Santa B谩rbara y finaliz贸 con la toma del puente La Democracia sobre el r铆o Ul煤a, el cual conecta el Valle de Sula con el Litoral Atl谩ntico.

En la capital, Tegucigalpa, l@s manifestantes se concentraron en la Universidad Nacional Aut贸noma de Honduras para movilizarse hacia la Corte Suprema de Justicia, organismo el cual se ha rehusado a declarar inconstitucional el proyecto ZEDE.

A prop贸sito de presidentes, diputados y alcaldes involucrados en la narcoactividad y “los para铆sos” aut贸nomos que son las ZEDES. “Honduras no se vende, Honduras se defiende”, gritaron cientos de personas en contra de las ZEDEs, en Tegucigalpa. As铆 estuvo la movilizaci贸n social pic.twitter.com/lvlQjvjyMH 鈥 Claudia Mendoza (@CMendozaHN) August 31, 2021

La idea de las 鈥渃iudades modelo鈥 surgi贸 tras el golpe de Estado ocurrido en 2009, en un contexto de agudizaci贸n de las pol铆ticas extractivistas de despojo territorial y es una idea que, como menciona el soci贸logo Pablo Car铆as, retoma la organizaci贸n territorial de d茅cadas pasadas como los enclaves mineros y bananeros de Honduras. 鈥淪e les daba una serie de privilegios a las empresas bananeras, ya que no pagaban impuestos por la importaci贸n de cualquier equipo, ni siquiera por el uso de tierras, maderas, agua, para la construcci贸n de sus instalaciones鈥, compara el investigador.

Ley para el despojo

Hace 10 a帽os fue aprobada la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (REDs) que permiti贸 la creaci贸n de las denominadas 鈥渃iudades modelo鈥. Para octubre del 2012, esta ley fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que modificaba aspectos 鈥渋rreformables鈥 de la Constituci贸n, como el de la soberan铆a hondure帽a y la creaci贸n de poderes paralelos al gobierno. A pesar de este antecedente jur铆dico y tras la destituci贸n de cuatro de cinco magistrados de la Corte Suprema, la Constituci贸n fue modificada en junio de 2013 y posteriormente el Congreso Nacional aprob贸 la Ley Org谩nica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Econ贸mico.

El discurso oficial de la administraci贸n de Juan Orlando Hern谩ndez asegura que la instalaci贸n de las ZEDE convertir谩 a Honduras en un polo de desarrollo econ贸mico de la regi贸n centroamericana, al abrir sus puertas a los mercados mundiales 鈥渃on reglas altamente competitivas, estables y transparentes鈥, as铆 como con la creaci贸n de empleos. Al contrario, las protestas y el movimiento en su contra a nivel nacional aseguran que el proyecto ZEDE trata de la venta del territorio, la soberan铆a y los derechos de todas las personas hondure帽as adem谩s de que su instalaci贸n y operaci贸n provocar谩 graves afectaciones sociales, econ贸micas y medioambientales.

Tambi茅n se pone en duda al proyecto ZEDE como estrategia efectiva para combatir la pobreza: 鈥渘o hay garant铆a de que los m谩s pobres se beneficien, son zonas de explotaci贸n donde solo interesa el desarrollo econ贸mico de ah铆鈥, adem谩s de limitar en numerosas ocasiones el acceso a la tierra y/o el mar para la subsistencia. 鈥淓l puerto de La Ceiba ya no va a ser de los ceibe帽os鈥, aseguraron desde el Frente Com煤n contra las ZEDE.



Protestas en La Ceiba, costa atl谩ntica de Honduras. Fotos de RadioHN

Una de las preocupaciones es que la legislaci贸n de las ZEDE permite al proyecto su expansi贸n sin l铆mites. Es el caso la ZEDE de Pr贸spera, la cual se instalar谩 en la isla de Roat谩n y ya hay previsi贸n de su expansi贸n hacia territorios de la ciudad de La Ceiba, en la costa atl谩ntica del pa铆s. Esto, sin que sea aplicada la ley de consulta previa, libre e informada, como mencionan comunidades afectadas. Las ZEDE se instalaron en territorios donde supuestamente no hay habitantes, y 鈥減or l贸gica no es necesaria la consulta previa porque son zonas vac铆as y no tienen a nadie con quien consultar, aunque alrededor si haya poblaci贸n鈥, declararon integrantes del Frente Com煤n Contra las ZEDE en La Ceiba.