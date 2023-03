–

Llevo a帽os escuchando, por parte de vulgo, toda suerte de santas estupideces sobre los nacidos en tierras francesas. As铆, 芦los gabachos esto鈥β, 芦los gabachos lo otro鈥β y, especialmente en el terreno deportivo, hay quien se suele relamer pat茅ticamente de gusto cuando alg煤n fulano o grupo hispano derrota a otro del pa铆s vecino. Cuando escucho semejante argumentaci贸n, no puedo evitar torcer el gesto, maldecir sobre lo m谩s sagrado, lamentarme del g茅nero humano y rememorar una vez m谩s la deseada fraternidad que atraviese cualquier frontera artificial creada por el homo llamado sapiens. Cierto es que el llamado chovinismo parece tener un origen franc茅s, y no dudo que haya no pocos galos que crean que ellos han aportado m谩s luz al mundo, algo tan repulsivo en Francia como, sin ir m谩s lejos, en este inefable pa铆s, llamado Reino de Espa帽a, donde tanto reaccionario pretende hacernos creer que la tradici贸n imperial hispana fue de lo m谩s ben茅vola. Lo cierto es que esa especie de patriotismo exacerbado (algo que, por otra parte considero un pleonasmo) me parece com煤n a todo lugar que haya generado ese horror llamado naci贸n-Estado, mistificaci贸n que somete a las personas en un territorio, concentrando las instituciones coercitivas en pocas y privilegiadas manos, y que impide la fraternidad universal. Pero, vayamos con lo que est谩 ocurriendo ahora mismo en el pa铆s vecino.

No podemos m谩s que congratularnos de que la gente, al margen incluso de partidos pol铆ticos y sindicatos, est茅 protestando en las urbes francesas y no es para menos. Una ley impuesta por el ejecutivo, al mando del cual est谩 el t铆tere habitual de las elites financieras, sube la edad m铆nima para jubilarse de 62 a 64 a帽os y, parece de broma, aumenta los a帽os cotizados a nada menos que 43. Es decir, lo mismo te mueres sin poder dejar de trabajar para otros. Hay quien se帽ala que la aprobaci贸n de esta ley se ha producido por no s茅 qu茅 trampa de la Constituci贸n francesa, que permite al presidente de la Rep煤blica hacer lo que le venga en gana sin necesidad de votar en la Asamblea Nacional donde Macron ni siquiera tiene mayor铆a. Bien, detalles aparte sobre cada Carta Magna, son las bondades de las llamadas 芦democracias禄 en cualquier pa铆s. Sea como fuere, lo cierto es que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, por lo que las manifestaciones han brotado, de manera espont谩nea y virulenta, por gran parte de un pa铆s donde se produjo una de las primeras experiencias autogestionarias en la historia con la llamada Comuna de Par铆s. El furor del pueblo se desata ahora a diario en forma de protestas, bien es cierto, algo salvajes, sin permiso estatal alguno y con barricadas ardiendo en las calles. Desgraciadamente, y como dijo el cl谩sico, los derechos se acaban conquistando a hostias contra el sistema.

Sin que el pa铆s haya estado totalmente bloqueado en ning煤n momento, tambi茅n se han sucedido las huelgas en sectores energ茅ticos, en transportes ferroviarios o en la recogida de residuos (que han terminado siendo barricadas en llamas) o incluso, de forma puntual, en la educaci贸n p煤blica. Rememorando aquel Mayo de Par铆s, uno de los eventos que marc贸 pol铆ticamente a la modernidad, los estudiantes tambi茅n se han coordinado y movilizado en protestas hermanadas con las de los trabajadores. Por supuesto, el Gobierno ha reaccionado y la represi贸n se recrudece con salvajes acciones policiales, pero eso no desmoraliza ni desespera a una poblaci贸n francesa unida y en茅rgica, que ha dicho 芦隆basta!禄 y est谩 gritando 芦隆No!禄 en homenaje al rebelde de Albert Camus. Y es que cabe preguntarse qui茅n concentra aqu铆 la violencia permanentemente institucionalizada; claro, el Estado es el 煤nico legitimado para el uso de la fuerza, que es lo mismo que decir de la defensa de las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas. Tal vez, Macron ha realizado lo que otros gobernantes realizan de manera m谩s sutil, pas谩ndose por el forro asambleas y parlamentos, 贸rganos presuntamente democr谩ticos. Y la cuesti贸n de las pensiones p煤blicas, con el que llevan amenazando ya muchos a帽os al verse como insostenibles, es solo una m谩s entre las muchas falacias con las que cuenta el sistema para mantener a la poblaci贸n subyugada. As铆 que con el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas francesas, pues s铆, me siento hoy mucho m谩s cercano a ellos.

Juan C谩spar