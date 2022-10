–

De parte de Federacion Anarquista De Rosario October 30, 2022

ES

-Posici├│n FAR

Octubre 2022-

Este

2022 nos muestra a la provincia de Santa Fe como un ejemplo más de cómo

funciona y se sostiene el sistema capitalista, con fuertes contrastes y

desigualdades. As├ş lo evidencia el hecho de ser una provincia rica con una

econom├şa en crecimiento, mientras vivimos una de las peores crisis de los

├║ltimos tiempos. En palabras del gobernador Perotti, Santa Fe es una provincia

equilibrada y con superávit, con un presupuesto para el 2023 que ya aprobado por

la legislatura que prev├ę para el a├▒o que viene tambi├ęn un sobrante de $2.120

millones. Esto contrasta fuertemente con la realidad que padecemos quienes

vivimos en este territorio, que como ya hemos señalado en análisis anteriores, cotidianamente

somos golpeados por el contexto de crisis y ajuste a nivel nacional, con una constante

p├ęrdida del poder adquisitivo de todos los sectores populares, frente a una

inflaci├│n alt├şsima e importantes tasas de desempleo, as├ş como subempleo y

precarización laboral. La provincia de Santa Fe, a pesar de ser una de las más

ricas del pa├şs, presenta una importante cantidad de poblaci├│n por debajo de la

l├şnea de pobreza, rondando el 40%, y aumentando en las zonas del gran Rosario y

gran Santa Fe.

A

este panorama hay que sumar las medidas concretas que el gobierno de la

provincia ha implementado a lo largo del año, que no hacen más que empeorar la

situaci├│n de los de abajo y dejan espacio para el enriquecimiento de

productores ligados al extractivismo y al agro-negocio. Es, a las claras, un

modelo de econom├şa dependiente y servil a los imperialismos.

En

este sentido, lxs trabajadorxs sufrimos el elevado precio del boleto en el

transporte público -incluso mucho más alto que en otras provincias-, el aumento

de los impuestos y servicios y la reciente instalaci├│n de cientos de radares en

las grandes ciudades cuya ├║nica finalidad es recaudar. Por otro lado, si bien

el gobierno provincial cumpli├│ su promesa de campa├▒a del boleto gratuito para

docentes y estudiantes -reivindicaci├│n hist├│ricamente exigida y peleada por el

pueblo-, as├ş como la permanencia de la billetera Santa Fe, est├ís medidas lejos

están de dar una solución a los sectores más castigados que quedan por fuera

del acceso a estas migajas.

La

forma en que el perottismo se manej├│ frente a los reclamos por la recomposici├│n

salarial de sectores estatales y docentes es elocuente. No fue novedoso para

quienes tenemos presente quien es Perotti, más allá de las lavadas de cara que

el Frente de Todos le hizo para la campa├▒a electoral. Sabemos que es parte de

lo más rancio de la derecha peronista. Esto se comprueba desde su apoyo al

menemismo, como su cercan├şa a la Sociedad Rural, su impulso privatizador (como

fue el caso del Banco de Santa Fe), su oposici├│n al aborto legal y su apoyo al

pago de deuda externa ilegitima durante el macrismo. Es as├ş que frente a una

provincia rica, pero con un gobierno que defiende los intereses de los sectores

concentrados de la econom├şa, lxs trabajadorxs estatales nos encontramos con

intransigencia, desfinanciamiento de la salud y educaci├│n y la negativa a

otorgar aumentos salariales acordes a las cifras de la inflaci├│n, y la p├ęrdida

de poder adquisitivo que se viene arrastrando en el sector por lo menos desde

tiempos de la pandemia.

Fue

un a├▒o de hist├│rica lucha tanto desde docentes, estatales y trabajadores de la

salud. Se sostuvieron grandes movilizaciones multisectoriales, jornadas de paro

activo a lo largo y ancho de la provincia. La docencia santafesina llev├│

adelante diecisiete d├şas de paro la segunda mitad del a├▒o, rebalsando los

acuerdos de la conducci├│n provincial que alineada con el gobierno de turno

pregonaba que eran los docentes quienes deb├şan hacer el ÔÇťesfuerzoÔÇŁ. La respuesta

del gobierno provincial a los justos reclamos fueron las amenazas, el

amedrentamiento y la campa├▒a del miedo. Llegando a realizar descuentos

salariales a la totalidad de la docencia p├║blica santafesina, buscando de esa

forma desmovilizar. Sin duda, la experiencia ganada y el balance de estos

grandes procesos permitirán profundizar la organización y resistir la avanzada

sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Otro

aspecto donde se han desarrollado importantes luchas fue sin duda el ambiental.

Frente a un estado provincial que cuida y promueve el agro-negocio y los

intereses de ricos y poderosos, se lograron articular expresiones de

resistencia. A lo largo de toda la costa del Paraná en diferentes ciudades se

fueron promoviendo movilizaciones y diferentes convocatorias contra las quemas

y la depredaci├│n del medio ambiente. En ese proceso, los sindicatos y

organizaciones populares tuvieron un rol importante, llevando el reclamo dentro

de sus espacios para impulsar la participaci├│n de afiliados. Este eje sin duda

continuará estando presente en la agenda de lucha a pesar de resultar

inoportuno a los intereses de los gobernantes de los distintos signos

pol├şticos.

Por

├║ltimo, vale la pena se├▒alar la particular situaci├│n de violencia social que se

está viviendo en la provincia, y especialmente en la ciudad de Rosario. En una

guerra de pobres contra pobres, en la ciudad de Rosario hay más de doscientos

muertos en lo que va del a├▒o. En su inmensa mayor├şa j├│venes de nuestras

barriadas populares. Donde el narcotráfico sirve como excusa para criminalizar

a la pobreza, cuando los que están detrás son los de arriba. Frente a esta

dramática situación, la respuesta de los diferentes gobiernos no es otra que la

saturación de fuerzas de seguridad. Operativos en las barriadas, gatillo fácil,

persecución a la pobreza. Sabemos que no habrá ninguna solución con esas

herramientas y dentro de este sistema, con esas medidas solamente podemos

esperar mayor desigualdad y violencia.

Por

eso desde el anarquismo llamamos a la organizaci├│n en los diferentes espacios

donde se está dando la lucha, para resistir esta embestida contra nuestros

derechos y condiciones de vida y trabajo. Formar parte de nuestros sindicatos,

gremios, centros de estudiantes y organizaciones barriales será la única forma

en que podremos dar batalla a la tormenta que se avecina. En una de las

provincias más ricas de la Argentina no podemos permitir que la situación de

las/os de abajo contin├║e empeorando a este ritmo. Es momento de prepararnos para

las luchas de los próximos meses, donde la crisis impactará cada vez de forma

más directa en las condiciones de vida, trabajo y estudio de lxs de abajo. El

anarquismo tiene mucho que aportar en este panorama. Lejos de buscar soluciones

mágicas en un cambio de gobierno (como pronto escucharemos cuando comience la

campa├▒a electoral del a├▒o pr├│ximo) debemos apuntar a la construcci├│n de un

pueblo fuerte, con solidaridad y autonom├şa, para ir logrando las tan necesarias

conquistas para lxs de abajo.

Arriba

ls que luchan!

Frente

a la clase dominante, anarquismo militante!

Federaci├│n

Anarquista de Rosario