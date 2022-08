–

De parte de Indymedia Argentina August 3, 2022

A su llegada a la provincia rebelde de Taiw谩n, Pelosi dijo que su visita era 鈥渦n testimonio del compromiso de Estados Unidos de apoyar la democracia taiwanesa鈥.

Deber铆a ser m谩s sincera y decir que buscan enfadar / instigar / joder al pa铆s que ahora es la primera econom铆a mundial, porque de eso se trata todo.

Pelosi vol贸 a Taiw谩n. El p煤blico emocionado esperaba casi una imagen del derribo de su Boeing en el aire y el inicio de una guerra nuclear. De hecho, los chinos son lo suficientemente comedidos y prudentes como para lanzarse a esta piscina de cabeza y declarar la guerra a los Estados Unidos.

Pero Taiw谩n est谩 esperando lo peor. Incluso durante el comienzo de la Operaci贸n Militar Especial en Ucrania, muchos dijeron que la isla era un objetivo muy dif铆cil para la invasi贸n y que China no iniciar铆a su 鈥渙peraci贸n especial鈥.

De hecho, la isla es muy dif铆cil de atacar y capturar, pero la isla es f谩cil de rodear y organizar un bloqueo naval. 驴Qu茅 veremos en los pr贸ximos d铆as, cuando China comiencen ejercicios de la gran flota en las aguas alrededor de Taiw谩n? Obviamente, no solo se utilizar谩n palancas militares, sino tambi茅n econ贸micas.

Otro resultado importante de la visita de Pelosi ser谩 que China continuar谩 apoyando a Rusia en Ucrania, y la ret贸rica puede volverse mucho m谩s dura. No est谩 claro qu茅 logr贸 Estados Unidos con este vuelo, pero hicieron todo lo posible para fortalecer la coalici贸n antiestadounidense en la actual confrontaci贸n global.

Es poco probable que China emprenda una guerra rel谩mpago contra Taiw谩n, pero definitivamente est谩 lista para la presi贸n econ贸mica, psicol贸gica y de inversi贸n sist茅mica y una ruptura con los Estados Unidos, as铆 ha expresado Luzyanin, profesor de la Escuela Superior de Econom铆a y presidente de la Fundaci贸n para estudios Orientales.

鈥淓n mi opini贸n, no habr谩 una respuesta contundente, una colisi贸n frontal directa entre EEUU y China, pero, por supuesto, habr谩 una escalada colosal en las relaciones chino-estadounidenses por la visita de Pelosi a Taiw谩n鈥, dijo el profesor al medio ruso RIA. Novosti.

鈥淣o hay duda de que los acontecimientos en torno a Taiw谩n y, en general, en el este de Asia retrasar谩n, debilitar谩n, por as铆 decirlo, aliviar谩n la situaci贸n en torno a Ucrania, porque los estadounidenses, consciente o inconscientemente, se vincular谩n cada vez m谩s en los asuntos asi谩ticos. y en las relaciones con China鈥.

鈥淧or supuesto, la crisis de Ucrania seguir谩 existiendo, no ir谩 a ninguna parte, pero el 茅nfasis se desplazar谩 cada vez m谩s hacia la divisi贸n entre Estados Unidos y China鈥.

El momento del viaje de Pelosi a Taiw谩n es estrat茅gico por tres razones

Andrey Koribko

La presidenta de la C谩mara de Representantes de los EEUU, Pelosi, est谩 jugando con fuego con un viaje a Taiw谩n, a pesar de que el gobierno reconocido por la ONU en Beijing se opone firmemente a su visita. Queda por ver cu谩les ser谩n las consecuencias inmediatas y a largo plazo de esta provocaci贸n, pero ya se puede adivinar por qu茅 eligi贸 este momento en particular para hacerlo. La primera raz贸n est谩 relacionada con la pol铆tica interna, en particular la impopularidad del actual presidente Biden, incluso entre sus compa帽eros dem贸cratas.

Una encuesta de CNN revel贸 recientemente que hasta el 75% de los miembros de su propio partido no quieren que vuelva a postularse en 2024. Por lo tanto, es posible que no solo no se postule, sino que incluso sea reemplazado antes de las elecciones. En este segundo escenario, su renuncia o desaparici贸n llevar铆a a Harris a convertirse en presidente y a la presidenta de la C谩mara, Pelosi, a ocupar su lugar. En una posible preparaci贸n para esto, el tercero en la l铆nea de sucesi贸n a la presidencia podr铆a haber provocado que China reforzara sus credenciales en materia de seguridad nacional.

La segunda raz贸n estrat茅gica para el momento de su viaje est谩 relacionada con el proceso pol铆tico interno de China, particularmente el 20潞 Congreso Nacional este oto帽o, que probablemente conduzca a la reelecci贸n del presidente Xi para un tercer mandato sin precedentes. Los miembros de las burocracias militares, de inteligencia y diplom谩ticas permanentes de EEUU (鈥淒eep State鈥) detr谩s de su viaje probablemente podr铆an esperar que esta provocaci贸n lo haga parecer d茅bil antes de ese evento hist贸rico, si Beijing no interviene militarmente para detenerlo.

La 煤ltima raz贸n por la que Pelosi se embarc贸 en su viaje a Taiw谩n en este momento es que Estados Unidos podr铆a estar buscando una raz贸n para 鈥渟alvar las apariencias鈥 para reorientar su gran enfoque estrat茅gico de Europa del Este a Asia Oriental, en respuesta a los humillantes reveses sufridos por sus apoderados ucranianos en los 煤ltimos cinco meses. Adem谩s, la 煤ltima encuesta de Gallup revel贸 que solo el 1% de los estadounidenses considera a Rusia un 鈥減roblema importante鈥 para su pa铆s, por lo que el conflicto ucraniano es muy impopular incluso en casa.

En conjunto, los c谩lculos de la pol铆tica interna, la pol铆tica internacional y la gran estrategia parecen haberse fusionado en el momento del viaje de Pelosi a Taiw谩n. La presidenta de la C谩mara primero tiene razones de carrera para provocar a China de una manera tan descarada, y luego el deseo de sus l铆deres del 鈥渆stado profundo鈥 de manipular las percepciones sobre el presidente Xi. Finalmente, la 煤ltima raz贸n probablemente est茅 relacionada con el hecho de que Estados Unidos est谩 coqueteando con una importante reorientaci贸n estrat茅gica lejos de Europa y de vuelta a Asia.

Dicho esto, no est谩 claro si alguno de estos objetivos tendr谩 茅xito. Es posible que Pelosi no se convierta en vicepresidenta y no existe una posibilidad realista de que el presidente Xi se sienta seriamente avergonzado en el escenario mundial, pase lo que pase. Tambi茅n es incierto si Estados Unidos realmente reorientar谩 su atenci贸n de Europa a Asia en vista del pr贸ximo invierno, ya que mucho depende de la din谩mica militar en el terreno del conflicto ucraniano y de las din谩micas diplom谩ticas.

Sin embargo, no cabe duda de que esta provocaci贸n estaba claramente programada en un intento de lograr al menos uno de estos objetivos estrat茅gicos: el de la pol铆tica interna, el de la pol铆tica internacional y/o el de la gran estrategia. Tambi茅n es posible que los tres fracasen y que todo el asunto resulte en un deterioro sin precedentes de las relaciones chino-estadounidenses y la consiguiente desestabilizaci贸n de Asia. En cualquier caso, el mundo pronto lo sabr谩, aunque tardar谩 unos meses en saberlo con certeza.

EPL lanza ejercicios militares en el este de Taiw谩n cuando llega Pelosi; China activar谩 un nuevo statu quo para la situaci贸n de Taiw谩n ya que 鈥楨stados Unidos ha roto el anterior鈥

El Ej茅rcito Popular de Liberaci贸n (EPL), la noche en que la presidenta de la C谩mara de Representantes de los EE. UU., Nancy Pelosi, aterriz贸 en Taiw谩n para su provocativa visita que viola la promesa estadounidense de oponerse al secesionismo de 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥, lanz贸 ejercicios militares masivos alrededor de la isla de Taiw谩n, incluido un largo -simulacro de fuego real de rango en el Estrecho de Taiw谩n y un simulacro de misiles convencionales de fuego real al este de la isla, y los analistas dicen que China no solo est谩 apuntando a un pol铆tico estadounidense de 82 a帽os que est谩 de visita, sino que est谩 mirando la campa帽a contra la secesi贸n contra las autoridades de Taiw谩n y es acelerar concretamente el proceso de reunificaci贸n.

El EPL tambi茅n llevar谩 a cabo una serie de ejercicios militares con fuego real del 4 al 7 de agosto en seis 谩reas diferentes que rodean la isla de Taiw谩n desde todas las direcciones, seg煤n inform贸 la Agencia de Noticias Xinhua. Adem谩s de los ejercicios militares, las opciones podr铆an incluir atacar objetivos militares de Taiw谩n, tal como lo hizo el EPL en la anterior crisis del Estrecho de Taiw谩n, impulsar una nueva legislaci贸n para la reunificaci贸n nacional, enviar aviones y embarcaciones militares para ingresar al 鈥渆spacio a茅reo鈥 y las 鈥溍eas de agua鈥 de la isla. controlado por las autoridades de Taiw谩n y poner fin al alto el fuego t谩cito con el ej茅rcito de Taiw谩n.

Participando en los simulacros, los aviones de combate furtivos J-20 despegaron de un aer贸dromo el martes por la noche, con lanzadores de montaje de transporte de misiles convencionales tambi茅n moviliz谩ndose bajo las sombras de la noche, mostr贸 un informe de la Televisi贸n Central de China.

Poco despu茅s de que Pelosi llegara al aeropuerto Songshan de Taipei, cinco autoridades chinas, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el Comit茅 Permanente de la Asamblea Popular Nacional, la Oficina de Asuntos de Taiw谩n del Comit茅 Central del Partido Comunista de China, el Comit茅 de Asuntos Exteriores del Comit茅 Nacional de la Conferencia Consultiva Pol铆tica del Pueblo Chino y el Ministerio de Defensa Nacional emitieron declaraciones condenando la visita, que da帽a gravemente la base pol铆tica de las relaciones entre China y Estados Unidos y env铆a un mensaje muy err贸neo a las fuerzas de 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥.

China definitivamente tomar谩 todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente su soberan铆a e integridad territorial en respuesta a la visita del presidente de los Estados Unidos. Todas las consecuencias deben ser asumidas por Estados Unidos y las fuerzas separatistas de 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en el comunicado.

La autoridad secesionista del DPP se coludi贸 con las fuerzas externas e insisti贸 en invitar a Pelosi a Taiw谩n, lo que es extremadamente peligroso y tendr谩 graves consecuencias. El Ministerio de Defensa Nacional dijo que el EPL llevar谩 a cabo una serie de operaciones militares espec铆ficas para tomar contramedidas para salvaguardar la soberan铆a y la integridad territorial y tomar medidas en茅rgicas contra la interferencia externa y los intentos secesionistas.

Con base en los comunicados frecuentes de los departamentos gubernamentales chinos y los ejercicios militares anunciados, China est谩 completamente preparada para los actos de provocaci贸n de Pelosi, y es seguro que tomar谩 una serie de acciones para dar una respuesta contundente a la provocaci贸n de Estados Unidos, dijeron los expertos.

No hay raz贸n para que China est茅 nerviosa, porque tal espect谩culo pol铆tico hecho por Pelosi no cambiar谩 las abrumadoras ventajas, especialmente militares, que tiene el continente contra las autoridades de Taiw谩n y los EE. UU. en la regi贸n. El viaje tampoco brindar谩 ninguna posibilidad de 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥, y no puede cambiar el hecho inquebrantable de que Taiw谩n es parte de China, dijeron los expertos, y se帽alaron que lo que China debe hacer es usar este incidente para maximizar su ventaja y seguir presionando. el proceso de reunificaci贸n.

Las acciones del EPL

Los simulacros del EPL anunciados, probablemente de mayor escala que los de la crisis del Estrecho de Taiw谩n de 1996, sirven no solo como advertencias para los secesionistas de EEUU y la 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥, sino tambi茅n como ensayos para que el EPL reunifique la isla, dijeron los expertos, se帽alando que los misiles podr铆an volar sobre la isla.

Se realizar谩n ejercicios mar铆timos y a茅reos conjuntos en espacios mar铆timos y a茅reos al norte, suroeste y sureste de la isla de Taiw谩n, se realizar谩n disparos con fuego real de largo alcance en el Estrecho de Taiw谩n y se realizar谩n lanzamientos de prueba de misiles convencionales para el este de la isla de Taiw谩n, dijo el coronel mayor Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro del Este del EPL, en un comunicado el martes.

Esto significa que la isla de Taiw谩n estar谩 rodeada por los ejercicios PLA en cinco direcciones.

Tambi茅n es posible que los misiles sean lanzados desde los buques de la Armada del EPL que navegan hacia el este de la isla, dijeron expertos militares, y se帽alaron que la medida apuntar谩 a las fuerzas externas que intentan intervenir en el proceso de reunificaci贸n desde el este.

Por razones de seguridad, est谩 prohibido el ingreso de embarcaciones y aeronaves a esos espacios mar铆timos y a茅reos, dijo Xinhua.

El portaaviones Liaoning de la Armada del EPL se embarc贸 el domingo en un viaje desde su puerto de origen en Qingdao, provincia de Shandong, en el este de China, y el portaaviones Shandong parti贸 el lunes de su puerto de origen en Sanya, en la provincia de Hainan, en el sur de China, acompa帽ado por un asalto anfibio Tipo 075. barco, informaron el martes los medios de comunicaci贸n de la isla de Taiw谩n.

Un informe de la emisora 鈥嬧媏statal China Central Television revel贸 el s谩bado por primera vez una escena en la que se dispara lo que parece ser un misil hipers贸nico DF-17. El misil, a pesar de sus caracter铆sticas hipers贸nicas, es un arma convencional.

Nuevo statu quo

Los analistas chinos dijeron que la lucha entre China y EE. UU. en este momento se trata de dignidad e intereses estrat茅gicos concretos, pero este 煤ltimo es mucho m谩s importante, por lo que China no se centrar谩 simplemente en jugar el juego de la gallina y el halc贸n con Pelosi, sino que cambiar谩 toda la situaci贸n de la regi贸n es mucho m谩s significativa y valiosa.

L眉 Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, le dijo al Global Times el martes que la reacci贸n de China no ser谩 solo una acci贸n moment谩nea, sino que considerar谩 todo el mecanismo de seguridad de Taiw谩n.

鈥淪eg煤n la informaci贸n publicada sobre los simulacros del EPL del 4 al 7 de agosto, las seis ubicaciones ya han rodeado la isla de Taiw谩n desde todas las direcciones, y podr铆a ser una serie de ejercicios militares sin precedentes destinados a lograr la reunificaci贸n por la fuerza y 鈥嬧媡ambi茅n para luchar contra las fuerzas externas que podr铆an interrumpir el proceso de reunificaci贸n鈥, dijo L眉.

Debido a la llegada de Pelosi al aeropuerto de Taipei que ignor贸 totalmente la advertencia de China, es seguro que el statu quo de la situaci贸n del Estrecho de Taiw谩n se ha roto y China har谩 que entre en un nuevo statu quo, subray贸 L眉.

China continental realmente conoce la importancia de la 鈥減aciencia estrat茅gica鈥, al igual que cuando mucha gente esperaba que China tomar铆a medidas en茅rgicas contra los disturbios de Hong Kong en 2019 cuando los alborotadores atacaron la oficina de enlace del gobierno central, pero los hechos demuestran que China no lo hizo. actuar de esa manera, pero finalmente obtuvo una victoria aplastante para reforzar su gobierno en Hong Kong. 鈥淓ntonces, esta vez, China volver谩 a ense帽arle una lecci贸n a EE. UU., ya que utilizar谩 los errores de EE. UU. para cambiar integralmente la situaci贸n del Estrecho de Taiw谩n, tal como lo hizo en Hong Kong en los 煤ltimos a帽os鈥, dijo un experto en relaciones internacionales con sede en Beijing. quien pidi贸 el anonimato.

Wang Jiangyu, profesor de derecho en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, dijo que China usar谩 este incidente para fortalecer su reclamo de soberan铆a sobre Taiw谩n. 鈥淧or ejemplo, enviar escuadrones de aviones militares para ingresar al 鈥榚spacio a茅reo鈥 de Taiw谩n, o enviar embarcaciones militares para ingresar a las 鈥樏eas de agua鈥 controladas por el ej茅rcito de Taiw谩n鈥, dijo.

Estos son actos sin precedentes de declaraci贸n de soberan铆a sobre Taiw谩n, y si China puede enviar su dura se帽al de determinaci贸n para contener de manera efectiva las provocaciones realizadas por EE. UU. y otros pa铆ses occidentales, la situaci贸n estar谩 a favor de China en el futuro, dijo Wang.

Song dijo que China continental tambi茅n podr铆a considerar acelerar la legislaci贸n para una ley de reunificaci贸n nacional e incluso publicar un cronograma para la reunificaci贸n que impondr谩 una presi贸n real sobre las autoridades de EE. UU. y Taiw谩n.

Los dementes que nos llevan a la guerra: Biden dijo que informaran a Pelosi sobre los riesgos de la visita a Taiw谩n, pero ella 鈥渟igui贸 adelante鈥

China advirti贸 severamente a Biden que no organizara la visita de Pelosi a Taiw谩n, el EPL 鈥渘o se quedar谩 de brazos cruzados鈥

Wang Qi

En celebraci贸n del 95 aniversario de la fundaci贸n del EPL, el Comando del Teatro del Este del EPL public贸 el lunes un video en las redes sociales, junto con el mensaje 鈥淓stamos completamente preparados para cualquier eventualidad. 隆Peleen por orden, entierren a todos los intrusos, mu茅vanse hacia operaci贸n conjunta y exitosa!鈥 El video se ha convertido en uno de los temas m谩s candentes en Sina Weibo, la plataforma de redes sociales similar a Twitter de China. El hashtag sobre el tema ha recibido al menos 42,5 millones de visitas, y muchos internautas lo ven como una clara advertencia a Pelosi, quien podr铆a hacer un viaje sorpresa y provocativo a la isla china de Taiw谩n.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, tambi茅n dijo en una conferencia de prensa de rutina el lunes: 鈥淪i juegas con fuego, te quemar谩s. Creo que Estados Unidos es plenamente consciente del mensaje fuerte y claro transmitido por China鈥.

Si Pelosi visita la isla de Taiw谩n, 鈥渆l EPL no se quedar谩 de brazos cruzados鈥 y tomar谩 鈥渃ontramedidas firmes y decididas鈥 para proteger la soberan铆a y la integridad territorial de China. En cuanto a cu谩les son estas medidas, Zhao dijo 鈥渟i se atreve a ir, esperemos y veamos鈥.

Lo que EE. UU. debe hacer ahora es cumplir la promesa del presidente de EE. UU., Joe Biden, de no apoyar el secesionismo de la 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥 y no organizar que la presidenta de la C谩mara de Representantes, Pelosi, visite la isla de Taiw谩n, enfatiz贸 Zhao al responder preguntas relacionadas con el viaje de Pelosi a Asia.

Los analistas chinos dijeron que esta nueva advertencia es una se帽al clara de que si Pelosi va a Taiw谩n, China lo ver谩 como una acci贸n de provocaci贸n permitida por la administraci贸n de Biden en lugar de una decisi贸n personal tomada por Pelosi, y ser铆a un incidente grave que significa que EE. UU. ha violado su promesa.

L眉 Xiang, un experto en estudios estadounidenses de la Academia China de Ciencias Sociales, le dijo al Global Times el lunes que cualquier arreglo que sirva a la visita de Pelosi a Taiw谩n ser铆a una violaci贸n del compromiso de la Casa Blanca de no apoyar la 鈥渋ndependencia de Taiw谩n鈥.

鈥淎rreglo鈥 se refiere a cualquier asistencia brindada por la administraci贸n (incluso del ej茅rcito estadounidense) para la visita, en particular, transporte, seguridad, comunicaciones, inteligencia, etc., dijo L眉. Si Pelosi realmente va a Taiw谩n, 鈥渢engo entendido que ha recibido el permiso de Biden, y el ej茅rcito estadounidense tambi茅n le brindar谩 apoyo鈥, dijo.

Esto significa que las represalias de China no solo tendr谩n como objetivo a Pelosi, sino que la administraci贸n Biden tambi茅n tendr谩 que enfrentar las graves consecuencias de un rev茅s general en las relaciones entre China y Estados Unidos, dijeron los analistas.

La visi贸n estrat茅gica de China es mucho mayor que simplemente jugar un juego del halc贸n y la gallina con Pelosi en su llamada visita sorpresa a la isla, ya que China usar谩 este movimiento provocador de EE. UU. para cambiar irreversiblemente la situaci贸n del Estrecho de Taiw谩n y acelerar el proceso de reunificaci贸n, que en realidad es mucho m谩s importante que la visita de un pol铆tico estadounidense, dijeron los expertos.

Si EE. UU. cree que el movimiento aventurero de Pelosi puede abrir una nueva puerta para Washington en la cuesti贸n de Taiw谩n, eso ser铆a demasiado ingenuo, dijeron los expertos, y se帽alaron que solo podr铆a poner fin a la estrategia de coerci贸n de EE. UU. sobre Taiw谩n. Nadie debe subestimar la determinaci贸n de China para su reunificaci贸n y rejuvenecimiento, y la crisis entre Rusia y Ucrania acaba de dejar que el mundo vea las consecuencias de arrinconar a una gran potencia, dijeron analistas. China acelerar谩 constantemente su proceso de reunificaci贸n y declarar谩 el fin del dominio estadounidense del orden mundial, dijeron.

Y la terquedad y el ego铆smo de Pelosi marcar铆an el principio del fin de la hegemon铆a estadounidense, se帽alaron los analistas.

Politico inform贸 que el Pent谩gono se est谩 preparando para el posible viaje de Pelosi a Taiw谩n y es probable que ofrezca un avi贸n militar. Pelosi dijo el viernes que quiere que el Congreso 鈥渟ea parte de la estrategia de la administraci贸n Biden en el Indo-Pac铆fico鈥, seg煤n los medios.

China suspende las importaciones de alimentos de m煤ltiples empresas taiwanesas.

China ha suspendido las importaciones de alimentos de m煤ltiples empresas taiwanesas, lo que se interpreta 鈥渃omo la respuesta de China a la visita de [la legisladora estadounidense Nancy] Pelosi鈥 a la isla, report贸 este martes la Agencia Central de Noticias de Taiw谩n, citando al Consejo de Agricultura local. La instituci贸n declar贸 que se enter贸 de la suspensi贸n el lunes y todav铆a est谩 trabajando para determinar cu谩ntas empresas se han visto afectadas. Las compa帽铆as incluidas en la lista negra son productoras de hojas de t茅, frutos secos, miel, cacao en grano y hortalizas, as铆 como productos de unos 700 buques pesqueros, detallaron desde el organismo.

鈥樎uera!鈥 Grupos c铆vicos, pol铆ticos y representantes de la industria en Taiw谩n protestan por la visita de Pelosi

Grupos c铆vicos, pol铆ticos y representantes de empresas e industrias en la isla de Taiw谩n protestaron el martes contra la posible visita de la presidenta de la C谩mara de Representantes de los EE. Se espera que el funcionario estadounidense n煤mero 3 de 20 a帽os visite la isla el martes por la noche.

La Asociaci贸n Conc茅ntrica Patri贸tica China con sede en Taipei sali贸 a la calle en un sitio cerca del hotel Grand Hyatt en el distrito de Xinyi, donde, seg煤n se informa, Pelosi se hospedar谩. La multitud iba desde unos pocos cientos hasta unas 1.000 personas de varios grupos c铆vicos.

Gu Xijun, el vicepresidente del grupo mencionado anteriormente, le dijo al Global Times que las protestas y los boicots 鈥渁compa帽ar谩n a Pelosi dondequiera que aparezca en Taiw谩n鈥.

Wu Cherng-dean, presidente del Partido Nuevo a favor de la reunificaci贸n, dijo el martes que el partido se opone firmemente a la visita de Pelosi a Taiw谩n y dijo que Pelosi es 鈥渄a帽ina para Taiw谩n sin traer ning煤n beneficio鈥.

Wu dijo que la visita de Pelosi empujar铆a a Taiw谩n a un incendio y convertir铆a la isla en un campo de batalla.

Los medios con sede en Taiw谩n informaron que varios grupos realizar谩n manifestaciones de protesta en el Instituto Estadounidense en Taiw谩n (AIT), el Aeropuerto Songshan y el Hotel Grand Hyatt durante la visita de Pelosi.

Varios grupos c铆vicos de Taiw谩n se reunieron frente al AIT el lunes por la tarde, con cientos de personas sosteniendo pancartas con consignas como 鈥淏ruja estadounidense fuera de Taiw谩n, China鈥 y 鈥溌uera, alborotadora Nancy Pelosi!鈥 despu茅s de que los medios estadounidenses y taiwaneses revelaran que se espera que Pelosi aterrice en Taipei el martes por la noche y permanezca en Taipei durante la noche.

El mercado de valores de Taiw谩n se desplom贸 250 puntos en las primeras operaciones del martes por la ma帽ana, con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) cayendo m谩s del 2 por ciento. Los medios con sede en Taiw谩n dijeron que la confianza de los inversores en las acciones de Taiw谩n se vio afectada por las crecientes tensiones geopol铆ticas causadas por la posible visita de Pelosi.

El medio taiwan茅s China Times dijo que las autoridades del DPP (partido gobernante) consideraron cancelar la visita, pero Pelosi insisti贸.

鈥淯na vez m谩s demostr贸 que Taiw谩n es solo un pe贸n de Estados Unidos y no tiene derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo鈥, dijo Chang.

TELETIPOS

鈻笌 China cierra el espacio a茅reo del lado chino del Estrecho de Taiw谩n a todos los aviones civiles 鈥 Bloomberg/Reuters

鈻笌 Los aviones de combate Su-35 de la PLAAF china est谩n cruzando el estrecho de Taiw谩n, sin indicar su prop贸sito. -Medios de comunicaci贸n estatales chinos

鈻笌 Declaraci贸n de Nancy Pelosi por su visita a Taiw谩n. B谩sicamente una declaraci贸n de guerra a China. Presidente Xi Jinping sobre la visita de Pelosi a Taiw谩n: 鈥淪eguimos mirando al mundo con los ojos muy abiertos para no perdernos ni una sola provocaci贸n de los reaccionarios estadounidenses. La visita de Pelosi a Taiw谩n es una demostraci贸n m谩s de la campa帽a incivilizada de los imperialistas y la victoria del Partido Comunista Chino鈥.

鈻笌 Se not贸 la transferencia de misiles intercontinentales DF-5B capaces de transportar ojivas nucleares en el territorio de China continental.

VIDEO

鈻笌 Beijing ha levantado aviones de combate Su-35 sobre el Estrecho de Taiw谩n. Se ha hecho un pasaje sobre la L铆nea Media.

鈻笌 Estados Unidos despleg贸 un avi贸n de control de combate Boeing E-3 Sentry.

鈻笌 Ejercicios del Comando Oriental de China anunciados a partir de esta noche:

鈥 ejercicios conjuntos de las fuerzas navales y a茅reas al norte, sureste y suroeste de Taiw谩n

鈥 disparar artiller铆a de largo alcance en el Estrecho de Taiw谩n

鈥 lanzamientos de misiles no nucleares en el mar al este de Taiw谩n

鈻笌 Mosc煤 ve la visita de Pelosi a Taiw谩n como una clara provocaci贸n 鈥 Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia

鈻笌 Ej茅rcito Popular de Liberaci贸n de China comienza ejercicios en tres 谩reas alrededor de Taiw谩n

鈻笌 Sirenas de combate activadas en provincia china de Fjiang

Primeras im谩genes de los ejercicios militares de China cerca de Taiw谩n

鈻笌 La televisi贸n central estatal china (CCTV, por sus siglas en ingl茅s) ha informado pasada la medianoche del martes (horario local) que militares chinos llevan a cabo ejercicios en torno a Taiw谩n.

鈻笌 Desde Pek铆n anunciaron una serie de maniobras en torno a la isla, incluidos ejercicios con fuego real, en respuesta a la llegada de la presidenta de la C谩mara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taip茅i.

鈻笌 Mientras, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiw谩n denunci贸 que un total de 21 aeronaves militares chinas entraron este martes en su zona de identificaci贸n de defensa a茅rea (abreviada como ADIZ en ingl茅s). La incursi贸n tuvo lugar al suroeste de la ADIZ.

VIDEO

鈻笌 El ej茅rcito chino avanza hacia Xianmen

VIDEO

鈻笌Video de la ciudad portuaria de Xiamen en la provincia de Fujian m谩s cercana a Taiw谩n

VIDEO

鈻笌 Tren de tanques entrando en Xiamen

VIDEO

鈻笌 Veh铆culos blindados del Ej茅rcito chino aparecen en playas de Fujian, la provincia m谩s cercana a Taiw谩n. Videos que circulan por las redes muestran la presencia de equipo militar del Ej茅rcito de Liberaci贸n Popular de China (EPL) en la costa de la provincia de Fujian, la m谩s cercana a Taiw谩n, situada al otro lado del Estrecho.

VIDEO

鈻笌 El presidente del Partido Nuevo Taiw谩n dijo que Pelosi convertir谩 a Taiw谩n en agua y fuego, y llam贸 a la gente a protestar en el hotel Grand Hyatt, donde se espera que llegue.

鈻笌 Movimiento de tanques chinos en Fujian antes. Informes de ciudadanos de que las carreteras se cerraron durante horas mientras los militares contin煤an moviendo activos.

鈻笌 Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sobre los planes de Pelosi para visitar Taiw谩n: Estados Unidos se ha involucrado repetidamente en provocaciones, hoy Washington lo est谩 haciendo en vivo

VIDEO

鈻笌 Los interceptores de la Fuerza A茅rea del EPL volaron en patrullas de combate a la zona de identificaci贸n de Taiw谩n, Taiw谩n levant贸 cazas tipo Mirage 鈥 medios citando testigos de las redes sociales

鈻笌TVBS informa que las islas exteriores de Taiw谩n han entrado en un estado de 鈥渆spera de combate鈥. La 煤ltima vez que sucedi贸 esto fue durante la crisis del Estrecho de Taiw谩n en 1996.

An谩lisis: El desembarco de Pelosi en Taiw谩n, primeros resultados

1. Para ser honesto, no cre铆amos completamente que ella lo decidir铆a. Incluso porque incluso Biden, sin mencionar las muchas 茅lites estadounidenses vinculadas a la cooperaci贸n con China, repudiaron esta provocaci贸n.

2. Es extra帽o que alguien esperara un ataque en el avi贸n: desde el principio estaba claro que la respuesta de China estar铆a, al menos por ahora, en el campo diplom谩tico. O en el militar-diplom谩tico, pero, claro, no se habla de guerra con Estados Unidos.

3. Para Rusia, este desarrollo de la trama es simplemente ideal, porque sin China no ser铆a f谩cil hibridarse contra Occidente, y el extremadamente ambicioso Xi, al frente de una poblaci贸n disciplinada y patri贸tica de mil millones, nunca perdonar谩 este insulto. Y la mejor forma de respuesta es no involucrarse en un choque directo con Estados Unidos, da帽arlos donde ser谩 especialmente notorio. Por supuesto, esto se refiere principalmente al aumento de la asistencia a Rusia en t茅rminos de eludir las sanciones occidentales.

4. Con toda nuestra criticidad ante lo que est谩 pasando, valoramos este caso particular como una 鈥渂uena se帽al鈥,

5. Lo negativo hubiera sido el consentimiento de China a la visita de Pelosi y el 鈥渞einicio鈥 chino-estadounidense.

6. La historia apenas comienza. Gracias a la abuela por clavar el 煤ltimo clavo en el ata煤d del mundo unipolar, demostrando que EEUU no va a contar con China que, seg煤n todos los pron贸sticos, se est谩 convirtiendo en la locomotora cient铆fica y econ贸mica del planeta.

El 煤nico que se benefici贸 del espect谩culo a茅reo de hoy sobre el Estrecho de Taiw谩n es el Kremlin.

A diferencia de China, Rusia no tuvo miedo de entrar en una feroz batalla geopol铆tica y militar con los Estados Unidos de Am茅rica. El mundo entero percibe la guerra de Ucrania de esta manera.

A la larga, Rusia se beneficiar谩 de cualquier desarrollo de la historia de Taiw谩n.

Si China retrocede, Rusia recibir谩 el estatus de l铆der indiscutible del mundo 鈥渁lternativo鈥, capaz y, lo que es m谩s importante, lista para usar la fuerza donde lo considere fundamental e importante para s铆 misma. Durante treinta a帽os s贸lo Estados Unidos pod铆a permit铆rselo.

En torno a este liderazgo fortalecido, Rusia construir谩 nuevas configuraciones geopol铆ticas y equilibrios de poder en varias regiones del mundo, desde Europa central, Transcaucasia hasta 脕frica occidental y central.

Si China no da marcha atr谩s y comienza una confrontaci贸n pol铆tica y econ贸mica abierta con Estados Unidos, esto aliviar谩 la presi贸n sobre Rusia. 鈥淣o habr谩 suficientes Himars para todos鈥

Declaraci贸n del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en relaci贸n con la visita a Taiw谩n del presidente de la C谩mara de Representantes de EEUU N. Pelosi

El 2 de agosto, la presidenta de la C谩mara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, lleg贸 a Taiw谩n. Vemos su visita como una clara provocaci贸n en el esp铆ritu de la l铆nea agresiva de Estados Unidos de contenci贸n integral de la Rep煤blica Popular China.

Creemos que las relaciones entre los lados del Estrecho de Taiw谩n son un asunto puramente interno de China. La parte china tiene derecho a tomar las medidas necesarias para proteger su soberan铆a e integridad territorial en el asunto de Taiw谩n.

La posici贸n de principios de Rusia permanece sin cambios: partimos de la premisa de que solo hay una China, el gobierno de la Rep煤blica Popular China es el 煤nico gobierno leg铆timo que representa a toda China y Taiw谩n es una parte inalienable de China.

En el adoptado tras los resultados de las conversaciones entre los l铆deres de nuestros pa铆ses el 4 de febrero de este a帽o. En la Declaraci贸n Conjunta de Beijing de la Federaci贸n Rusa y la Rep煤blica Popular China sobre las Relaciones Internacionales Entrando en una Nueva Era y el Desarrollo Sostenible Global, la parte rusa reafirm贸 su adhesi贸n al principio de 鈥渦na China鈥 y se opuso a la independencia de la isla en cualquier forma.

Hacemos un llamado a Washington para que se abstenga de acciones que socaven la estabilidad regional y la seguridad internacional y reconozca la nueva realidad geopol铆tica, en la que ya no hay lugar para la hegemon铆a estadounidense.

Con informaci贸n de: Redcom/EL Esp铆a Digital/Izvestia/RIA Novosti/TV estatal China/Reuters/

Fuente: https://telegra.ph/Provocaci%C3%B3n-yanqui-en-Taiwan-abre-segundo-frente-contra-el-mundo-unipolar-y-refuerza-la-alianza-ruso-china-08-02