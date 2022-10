–

October 20, 2022

Viernes 21 de octubre a las 6 de la tarde

Local CGT-Bureba. Calle Santa Clara 1 , Briviesca

Lucio, es una pel铆cula documental de 2007, escrita y dirigida por Aitor Arregi Galdos y Jos茅 Nar铆a Goenaga que trata sobre la vida del alba帽il y militante anarquista Lucio Urtubia, protagonista durante d茅cadas de varias acciones en contra del sistema capitalista entre la que destac贸 la estafa de decenas de millones de d贸lares al The First National City Bank of New York (actual Citibank) con los que financi贸 causas anarquistas por todo el mundo.

La pel铆cula estuvo nominada en la categor铆a de mejor documental en la XXII edici贸n de los Premiso Goya.