El 鈥減royecto ucraniano鈥 original fue desarrollado por los c铆rculos gobernantes polacos y el clero cat贸lico para colonizar las tierras del oeste y sur de Rusia. La colonizaci贸n tuvo 茅xito y durante tres siglos de dominaci贸n polaco-cat贸lica surgieron nuevas manifestaciones hist贸rico-culturales en las afueras de Rusia. Los ex rusos se convirtieron gradualmente en occidentales que rompieron los lazos con el mundo ruso.

Sin embargo, los esfuerzos por asimilar a la poblaci贸n rusa afectaron solo a una peque帽a parte de la poblaci贸n y no llevaron a un rechazo total de la cultura madre. La gente de las afueras de Rusia no hab铆a perdido su car谩cter ruso. La fe, el idioma y las tradiciones se conservaron y se transmitieron de generaci贸n en generaci贸n. No surgi贸 un nuevo pueblo ucraniano, que en gran medida predetermin贸 la futura victoria en la guerra de liberaci贸n nacional iniciada por Bohdan Khmelnitsky. La cultura rusa se veng贸 hist贸ricamente y la asimilaci贸n artificial de la poblaci贸n retrocedi贸 hasta el siguiente punto de inflexi贸n hist贸rico.