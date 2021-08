–

De parte de Indymedia Argentina August 30, 2021

En su visita a San Juan, el presidente volvi贸 a hablar de 鈥渕iner铆a responsable鈥, cuando est谩 en discusi贸n un proyecto que funcionar谩 sobre el glaciar El Potro, violentando la Ley de Glaciares. Adem谩s, envi贸 un mensaje al gobernador de La Rioja para ver 鈥渃贸mo ayudan al desarrollo minero鈥. Las asambleas socioambientales rechazaron los dichos del presidente, recordaron el peligro que corren las fuentes de agua y la explotaci贸n para la exportaci贸n.

El presidente Alberto Fern谩ndez volvi贸 a respaldar la megaminer铆a y la gesti贸n en materia ambiental de Sergio U帽ac en San Juan. El mandatario visit贸 la provincia cuyana y se expres贸 en relaci贸n al proyecto minero Josemar铆a, al tiempo que tom贸 postura en la disputa sobre las regal铆as por el desarrollo de esa explotaci贸n que mantiene esa provincia con La Rioja. En este sentido, habl贸 una de 鈥渕iner铆a responsable鈥 y consider贸 que, si La Rioja quiere regal铆as por los proyectos mineros, 鈥渄ebe revisar su pol铆tica cr铆tica a la miner铆a鈥. Asambleas de ambas provincias manifestaron su repudio por estos dichos.

Josemar铆a es el proyecto de megaminer铆a con mayor avance en el pa铆s: se estima que comenzar谩 a operar en 2022. Es gerenciado por la firma Josemaria Resource, subsidiaria de la firma canadiense Lundin. Est谩 ubicado sobre la Reserva de Bi贸sfera San Guillermo, un sitio de preservaci贸n declarado como tal en 1980, por la Unesco. En esta reserva hay una zona glacial que se alimenta el sistema acu铆fero de la zona. El proyecto se emplaza en el departamento Iglesia, a 410 kil贸metros de la capital sanjuanina y a diez de la frontera con Chile. En 茅l, se planifica explotar cobre, oro y plata. La mina es a cielo abierto y est谩 a 4295 metros sobre el nivel del mar.

Lundin estima una producci贸n de 2000 toneladas diarias de concentrado de cobre. De acuerdo a los trabajos de exploraci贸n, Josemar铆a cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata, que planea sacar por el puerto de Rosario directo a los mercados de Europa y Asia. La campa帽a de perforaci贸n inicial en la zona fue en 2004 y ya se realizaron diez en total.

Seg煤n el estudio de factibilidad hecho por la firma minera de capitales canadienses, Josemar铆a se trata de un 鈥渦n proyecto rentable, con una r谩pida recuperaci贸n y bajo riesgo鈥 en el que, a trav茅s de una explotaci贸n convencional a cielo abierto, se alimentar谩 una planta de procesamiento con capacidad de tratar 152.000 toneladas de roca triturada por d铆a durante 19 a帽os. Cada a帽o, Josemar铆a Resources espera llevarse del pa铆s 136,000 toneladas de cobre, 231,000 onzas de oro y 1, 164,000 onzas de plata.

El proyecto megaminero es impulsado por el Gobierno desde el inicio de su mandato, cuando el 16 de enero de 2020, el gobernador de San Juan, Sergio U帽ac, fue recibido por el presidente Alberto Fern谩ndez en Casa Rosada. En aquel encuentro estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Mat铆as Kulfas, el secretario de Miner铆a de la Naci贸n, Alberto Hensel, y directivos de la compa帽铆a canadiense Josemar铆a Resources del Grupo Lundin.

Una disputa con La Rioja por el proyecto Josemar铆a

La zona en que se ubica la mina Josemar铆a, en el l铆mite entre San Juan y La Rioja, gener贸 una pol茅mica entre el gobierno de Sergio U帽ac y el de Ricardo Quintela. Esto se debe a que la empresa utiliz贸 rutas y caminos riojanos durante toda la etapa de exploraci贸n del emprendimiento, ya que no hay acceso directo del lado sanjuanino. Por este motivo, el gobierno de Quintela reclama un porcentaje de las regal铆as por el proyecto minero. 鈥淟a Constituci贸n dice que las provincias son due帽as de sus recursos naturales y el proyecto est谩 en San Juan. No hay m谩s que hablar鈥, se posicion贸 Fern谩ndez, seg煤n declaraciones realizadas a Diario de Cuyo.

Adem谩s, Fern谩ndez afirm贸: 鈥淪oy un hombre del derecho y amo la Constituci贸n, la cual es muy clara sobre los recursos naturales鈥. En el mismo sentido, dijo que 鈥渓a miner铆a tiene sentido cuando se explota responsablemente y con acuerdo social. El tema es llevarla adelante con responsabilidad pol铆tica y acuerdo social, como se hace en San Juan. La Constituci贸n es muy clara y no forcemos las interpretaciones鈥.

El presidente aprovech贸 el acto de gobierno para enviarle un mensaje al gobernador riojano: 鈥淟o que tienen que ver los hermanos riojanos es analizar c贸mo ayudan al desarrollo minero porque, tal vez, puedan ganar algo y hasta puedan revisar su pol铆tica, que ha sido constante de mucho tiempo, de ser cr铆ticos con la miner铆a鈥.

鈥淟a riqueza de nuestros pueblos es preservar las fuentes de agua鈥

En di谩logo con Tierra Viva, Mar铆a P铆a Silva, de la Asamblea de Chilecito en La Rioja, sostuvo: 鈥淒enunciamos el mensaje mafioso de Fern谩ndez al gobernador de La Rioja diciendo que si quiere obtener alg煤n beneficio de las regal铆as mineras nuestra provincia debe revisar las pol铆ticas cr铆ticas hacia la miner铆a鈥. 鈥淣os parece lamentable porque es desconocer la decisi贸n de los pueblos y una historia de lucha que se viene llevando hace m谩s de 15 a帽os. Venimos manifestando que no vamos a otorgarle licencia social a ning煤n tipo de emprendimiento minero, que no vamos a discutir regal铆as ni n煤meros porque la riqueza de nuestros pueblos es que las fuentes de agua est茅n preservadas鈥, valor贸.

El argumento de preservar las fuentes de agua est谩 relacionado con el hecho de que Josemar铆a se emplaza sobre el glaciar El Potro, en incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares. Dicha norma exhorta al Estado a defender zonas glaciares y periglaciares como fuente de agua dulce. El Potro abastece la cuenca h铆drica de la zona, incluso la Laguna Brava, ubicada en suelo riojano. Adem谩s, el proyecto se ubica aguas arriba del r铆o Blanco, que si bien nace en la provincia de San Juan, durante su recorrido ingresa a La Rioja. Las afectaciones h铆dricas superficiales, sub-superficiales y subterr谩neas de la cuenca del r铆o Blanco podr铆an impactar en los sistemas h铆dricos de la provincia vecina.

Para Silva, el pedido del gobernador Quintela demuestra que 鈥渘o est谩 en discusi贸n el modelo minero鈥. 鈥淧elear por las regal铆as lo 煤nico que expresa es el apoyo a este modelo鈥, consider贸. Adem谩s de la mina Josemar铆a, la asamblea riojana est谩 luchando contra la instalaci贸n de la minera Tres Elementos S.A. Se trata de un proyecto de oro y cobalto ubicado en la localidad de Valle Hermoso, cerca del l铆mite con Catamarca y en la misma zona que Famatina.

El proyecto Josemar铆a forma parte de un megaplan donde hay otros 22 proyectos mineros en el departamento Iglesia. 鈥淛osemar铆a es apenas el inicio de un gran plan que pretende convertir toda esa zona en zona de sacrificio鈥, alerta la activista. En enero pasado, el presidente ya hab铆a alentado al de La Rioja para que avance sobre los proyectos megamineros en el Famatina. Las asambleas le respondieron con una propuesta alternativa a la megaminer铆a.

Sobre la utilizaci贸n de los caminos riojanos, la empresa que explotar谩 Josemar铆a manifest贸 en declaraciones de prensa que va a construir un camino en la jurisdicci贸n de San Juan para no tener que pasar por La Rioja; los costos de esa obra ser谩n descontados de las regal铆as. 鈥淟os sanjuaninos van a terminar pagando el camino que la empresa necesita para llegar al emprendimiento y lograr sus objetivos de explotaci贸n. Terminamos pagando para que se lleven los recursos鈥, cuestion贸 Silva.



La 鈥渙pereta鈥 para esquivar el debate de fondo sobre megaminer铆a

Tanto para la Asamblea de Chilecito como para la Asamblea de J谩chal en San Juan, la discusi贸n sobre el extractivismo minero cierra filas de un lado y del otro de la grieta. Tanto Mauricio Macri como Alberto Fern谩ndez apoyaron emprendimientos de este tipo. 鈥淓n las 煤ltimas d茅cadas, cada presidente que visita San Juan hace lo mismo: ratifica como pol铆tica de estado la megaminer铆a. Eso no es casualidad, es el fin de la grieta鈥, se帽alaron desde la Asamblea J谩chal no se Toca, a trav茅s de un comunicado tras la visita de Fern谩ndez.

鈥淟a actividad est谩 claramente mal vista en todo el mundo, y eso tampoco es casualidad, es producto del saqueo, contaminaci贸n y destrucci贸n que provoca. Pero los sucesivos gobernantes no lo ven, o no quieren verlo. Y tampoco quieren escuchar a quienes se lo quieren demostrar鈥, manifestaron.

Para las y los activistas de J谩chal, Fern谩ndez 鈥渟e hizo parte de la opereta montada por las megamineras para distraer a la poblaci贸n con aquello de centrar la discusi贸n en reclamos de derechos entre riojanos y sanjuaninos鈥. 鈥淓n realidad lo que debiera discutirse es la naturaleza destructiva del proyecto y sus violaciones a la ley鈥, sostuvieron.

鈥淒esde las asambleas venimos sosteniendo una consigna que es 鈥榞ane quien gane, aqu铆 no habr谩 miner铆a鈥, porque entendemos que no hay grietas en este punto. A lo largo de los diferentes gobiernos, la pol铆tica de defensa, legitimaci贸n y apoyo al modelo extractivista ha sido una pol铆tica de continuidad鈥, insisti贸 Silva.

鈥淟os pasivos ambientales son de nosotros, pero los lingotes son ajenos鈥

En febrero, la firma de capitales canadienses present贸 el informe de impacto ambiental de la mina que pretende poner en marcha sobre el glaciar El Potro. El gobierno de San Juan a煤n lo mantiene en an谩lisis, aunque desde las asambleas descartan el perjuicio que generar谩 el emprendimiento a la cuenca h铆drica de la zona. Desde Chilecito denuncian que la empresa 鈥渘o se apega en su presentaci贸n a la Ley de Glaciares鈥.

鈥淧or otro lado, para las instancias de consulta p煤blica que se deber铆an haber garantizado, no se consider贸 la legislaci贸n vigente de acceso a la informaci贸n p煤blica ambiental. Se dieron muy pocos d铆as para el estudio del informe鈥, advierten. Tambi茅n se帽alan que no se tuvo en cuenta la legislaci贸n vigente en materia de derechos ind铆genas.

鈥淔ern谩ndez habla de una miner铆a y de una explotaci贸n responsable y con acuerdo social. Le respondemos que no hay miner铆a y explotaci贸n responsable. Los ejemplos de la megaminer铆a en nuestro pa铆s son nefastos en este sentido. Es desconocer no solo las resistencias que existen en las diferentes comunidades sino tambi茅n los da帽os que provoca el modelo minero en las provincias鈥, responde Silva.

鈥淟a megaminer铆a no es responsable, no es sustentable y no la queremos en nuestros territorios. Y cuando lo decimos somos criminalizados y judicializados, como ocurri贸 en Andalgal谩鈥, enfatiza la asamble铆s riojana. Desde J谩chal, sostienen que, aunque Fern谩ndez 鈥渟e declare enamorado de la Constituci贸n鈥, ratifica 鈥渆l segundo gran saqueo americano鈥.

鈥淎lg煤n d铆a alguien parar谩 esto y pedir谩 disculpas por el da帽o irreparable, seguiremos esperando. De la misma forma que esperamos que se haga justicia, con la verdad atada a nuestra lucha, cada vez m谩s sedientos, y una enorme corporaci贸n enfrente鈥, esperan los asamble铆stas de J谩chal. 鈥淟os pasivos ambientales son de nosotros, pero los lingotes son ajenos鈥, sentencian.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/proyecto-josemaria-alberto-fernandez-volvio-a-apoyar-la-megamineria-en-san-juan/