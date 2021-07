–

En el Senado est谩 paralizado la tramitaci贸n del Proyecto de Ley denominado: 鈥淢odifica la ley N掳 19.253, que Establece normas sobre protecci贸n, fomento y desarrollo de los ind铆genas, y crea la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena, con el fin de incorporar al pueblo Selk麓nam entre las principales etnias ind铆genas reconocidas por el Estado鈥, debido a la falta de un estudio que debe apoyar el gobierno.

El proyecto se帽alado, se encuentra radicado en la Comisi贸n de Gobierno del Senado chileno, pero est谩 detenido en virtud de la ausencia de un estudio que debe apoyar el Gobierno con respecto a la determinaci贸n de la existencia Selk鈥檔am, estudio que fue solicitado tanto por la Comisi贸n de Derechos Humanos de la C谩mara de Diputados y la propia Comisi贸n de Gobierno del Senado, tal como ha ocurrido en los procesos de reconocimiento de otros Pueblos.

Hema鈥檔y Molina es Selk鈥檔am, es Presidenta de la Corporaci贸n Selk鈥檔am, una de las instancias que ha promovido el Proyecto Ley, quien se帽ala al respecto: 鈥淣osotros estamos pidiendo la igualdad de condiciones, estamos dispuestos a hacer este estudio historiogr谩fico y antropol贸gico, que es necesario, lo entendemos as铆, para determinar la sobrevivencia del Pueblo Selknam, pero nos han dicho que no hay fondos para esto, entonces el llamado es al Estado para que no se quede solamente en la voluntad, porque hemos tenido muy buena recepci贸n y hemos sido escuchado, hemos sido recibidos, hemos tenido muchas reuniones y la buena predisposici贸n se ve, pero la respuesta no lo es, entonces creemos que la consecuencia debe ser muy importante鈥, indica.

Molina agrega: 鈥淧or lo tanto, hago el llamado como presidenta de la Corporaci贸n Selk麓nam Chile a quienes corresponda, para que se abra este espacio de uni贸n entre lo que se dice y lo que se hace, porque tenemos el apoyo en el sentido de dignificar a nuestro Pueblo, pero necesitamos que se concrete, espec铆ficamente que se pongan los recursos para el estudio, al menos que quede especificado para el presupuesto del pr贸ximo a帽o. Es necesario, es absolutamente necesario, porque las historias no se sanan con la buena voluntad se sanan con acciones y la dignificaci贸n de nuestro Pueblo es necesaria para Chile鈥.

Por su parte, Ariel Le贸n Baci谩n, asesor de la organizaci贸n Selk麓nam, se帽ala al ejecutivo: 鈥淪olicitamos al Presidente de la Republica, a la Ministra de Desarrollo Social y a la Unidad de Coordinaci贸n de Asuntos Ind铆genas UAI, que gestionen el financiamiento adecuado para poder realizar la correspondiente licitaci贸n y as铆 llevar a cabo el estudio de car谩cter antropol贸gico 鈥 hist贸rico de rigor, que es requerido por el Senado y la C谩mara para determinar la existencia y el reconocimiento del Pueblo Selk鈥檔am, tal como ocurri贸 anteriormente para Diaguitas, y posteriormente tambi茅n para Changos, previo a su reconocimiento legal鈥.

El Proyecto Ley fue aprobado en la C谩mara de Diputados y Diputadas, en general y en particular en junio del a帽o 2020, por 148 votos a favor y dos abstenciones, propuesta despachada al Senado el 24 de junio de 2020, Oficio N潞 15.642, correspondiente al bolet铆n N掳 12862-17, con una moci贸n de los parlamentarios: Jaime Bellolio, Gabriel Boric, Amaro Labra, Andr茅s Longton, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Jorge Rathgeb, Camila Rojas, Gabriel Silber y Crist贸bal Urruticoechea.

Pueblo Selk麓nam: justicia, memoria y reparaci贸n

Hema鈥檔y Molina, explica: 鈥淓l genocidio u holocausto selknam, se conoce a los hechos ocurridos entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras d茅cadas del siglo XX con una pol铆tica de exterminio en contra de los selknam. Hoy, los sobrevivientes, reclaman por ser reconocidos, deteniendo incluso intentos legislativos hasta el a帽o 2019 por declararlos como una 鈥渆tnia extinta鈥, raz贸n por la cual la Comunidad Ona Covadonga y la Corporaci贸n Selk麓nam tuvieron que impulsar el Proyecto de Ley de reconocimiento, calificando el hecho previo como un nuevo genocidio, indic谩ndose al respecto: 鈥淣osotros creemos que hubo un genocidio, pero no nos extinguieron, estamos vivos鈥.

Molina Agrega: 鈥淟a historia del Pueblo Selk麓nam se ha dado a conocer con mucho misticismo, sin embargo, la historia nuestra es una historia cruda, mucha m谩s de lo que la gente se imagina. Desde que pas贸 la primera embarcaci贸n por Magallanes ya se vislumbra un futuro bastante nefasto para nosotros鈥

Sobre los inicios de las acciones sistem谩ticas de cr铆menes y masacres, Molina comenta: 鈥淵a en los 1800 comienza la llegada de la fiebre del oro, los buscadores de oro, que eran hombres que cometieron graves abusos en contra de las mujeres. A partir de ese tiempo ya comienza el mestizaje forzoso dentro de los espacios Selk麓nam. Luego llega la ganader铆a ovina y con ella el holocausto para nuestro Pueblo, puesto que lamentablemente, llegaron atropellando, poniendo cercas, haciendo cacer铆as humanas y lo m谩s triste de todo que esto no fue hace siglos atr谩s, fue de 1880 en adelante y es bajo la responsabilidad del Estado chileno, quien aval贸, call贸 y fue c贸mplice dando un poder absoluto a los colonos de la 茅poca quienes tomaron este poder con mucha violencia, con una pol铆tica de exterminio, fue un genocidio. Afortunadamente esta pol铆tica de exterminio finalmente no tuvo 茅xito鈥.

鈥淭oda la cantidad de ni帽os que salieron y mujeres j贸venes que fueron sacadas de forma forzosa para el comercio sexual, para el trabajo dom茅stico, llevados a salitreras, mineras, como marinos mercantes, entre otras, siendo mucha gente la que sali贸 que nunca hubo mayor registro. Uno de los pocos registros que tenemos como prueba de esto, son los antecedentes de los vej谩menes en un juicio que se desarroll贸 en Magallanes, el que dur贸 bastante tiempo pero no tuvo culpables ni condenados, sin embargo queda la prueba escrita, quedan los testimonios que dan fe de los acontecimientos horribles que sucedieron鈥, se帽ala Molina.

La presidenta de la Corporaci贸n Selk麓nam, Hema鈥檔y Molina, sobre el presente, indica: 鈥淗oy en d铆a somos las familias de esos sobrevivientes los que a trav茅s de los a帽os formamos la comunidad ind铆gena Covadonga Ona y trabajamos por nuestros derechos a trav茅s del brazo jur铆dico que es la Corporaci贸n Selk麓nam Chile, quienes ingresamos el 2019 un proyecto de Ley para que nuestro Pueblo sea integrado a la Ley Ind铆gena, el que fue aprobado por una amplia mayor铆a, con una moci贸n transversal de bancadas pol铆ticas que hay y estamos detenidos hoy en d铆a en una especie de cuello de botella porque, se solicit贸 un estudio que es el mismo para el Pueblo Diaguita y Pueblo Chango para ser integrado a la Ley.

