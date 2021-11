–

Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 (y secretario general del PCE), ha presentado este jueves el acuerdo que cuenta con el apoyo inicial del PNV. Las violaciones de derechos humanos en la frontera salen de la negociaci贸n y se aplaza la cuesti贸n a la reforma de la Ley de Extranjer铆a.

Unidas Podemos y PSOE han anunciado este jueves un acuerdo en el que se limitan a rebajar una ley que prometieron derogar, la infame Ley Mordaza. Las devoluciones en caliente llevadas adelante en las fronteras de los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla han quedado por fuera del pacto. Una violaci贸n de los derechos humanos sobradamente denunciada por entidades de derechos humanos que se seguir谩 aplicando con total impunidad.

As铆 lo ha explicado el diputado del grupo confederal y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, quien es tambi茅n el secretario general del PCE.

La principal modificaci贸n sobre la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2014 por el gobierno del PP, ser谩 la eliminaci贸n de las sanciones contra manifestaciones no comunicadas, siempre que no generen violencia o des贸rdenes p煤blicos, as铆 como la toma de im谩genes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los agentes.

Las manifestaciones no comunicadas que se consideren previsibles seguir谩n siendo una falta leve. La sanci贸n o no seguir谩 sujeta al testimonio policial que, como hemos visto en no pocos casos, es capaz de encontrar 鈥渄es贸rdenes p煤blicos鈥 en hechos totalmente lejos de serlo.

La cuesti贸n de las devoluciones en caliente ha quedado aplazado a las negociaciones para la reforma de la Ley de Extranjer铆a. Interior ha dejado claro que toda modificaci贸n ser谩 acorde con los compromisos internacionales y los acuerdos y tratados suscritos por el Estado espa帽ol al respecto. Una forma elegante de decir que seguir谩 siendo el gendarme de la frontera sur de la Europa fortaleza.

