De parte de ANRed March 30, 2022 65 puntos de vista

Pu Pichike Choike es una organización mapuche que trabaja en los barrios de Bariloche por la revitalización del mapuzugun, la lengua del Wallmapu. Hace diez años, en Bariloche (Furilofche) activaron talleres barriales de revitalización de la lengua mapuche para niños y niñas. De ahí su nombre que en lengua castellana significa "pequeños avestruces". Así empezaron a cuestionarse sobre la situación de emergencia que atraviesa esta lengua ancestral, que cada vez tiene menos hablantes y emprendieron «una carrera contra el tiempo». Hablamos con Héctor Velásquez, kimelfe (profesor) de Pu Pichike Choike que estará delante de los talleres virtuales que se abren este cuatrimestre. "Si te gustaría aprender mapuzugun pero no vivís en Bariloche por segunda vez Pu Pichike Choike trabajará con clases virtuales para dos niveles". La modalidad virtual que adoptaron por cuestiones sanitarias relacionadas a la pandemia de la covid 19 permite llegar a más gente que cuente con internet. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Hace 10 a帽os un grupo de gente, entre los que estaban Yanina Llancaqueo y Claudio 鈥淕allo鈥 Rail茅 hicieron una convocatoria a j贸venes, adultos y ni帽as para participar de un taller de lengua y cultura mapuche en el barrio Pilar II. La mayor respuesta la dieron pu pichike che, la gente peque帽a, es decir les ni帽es. 鈥淓se impulso hizo que los talleres en un principio fueran para ni帽os porque vieron que era los que m谩s se estaban copando. Tambi茅n sucede que los adultos tienen el tema del horario de trabajo que a veces no les permite hacer un taller de dos horas鈥. As铆 naci贸 Pu Pichike Choike, que en lengua castellana significa 鈥減eque帽os/as avestruces鈥.

Quien habla es H茅ctor Vel谩squez, un joven de 25 a帽os, kimelfe (profesor) de Pu Pichike Choike que estar谩 al frente de los talleres virtuales junto con V铆ctor Quinchao. 鈥淢e sum茅 a Pu Pichike Choike (PPC) en el 2021 para dar los talleres en ese momento presenciales en el centro de Bariloche y en el barrio Frutillar鈥, cuenta.

H茅ctor naci贸 en el 麓97 en Bariloche y estudia Sociolog铆a en la UNLP. 鈥淗ice un a帽o de la carrera de Historia en Bari y despu茅s me vine para ac谩 (Ciudad de La Plata). Siempre me interes贸 comprender las problem谩ticas sociales鈥 cuenta. 鈥淵o hab铆a hecho los koneltun, los internados de inmersi贸n ling眉铆stica que impulsa PPC junto con otras organizaciones como Mapuzuguletuai帽, y otra gente que se va sumando. Y ah铆 vino Yani y me pregunt贸: 驴usted quiere sumarse para dar clases? y bueno, ah铆 me sub铆 y estuve todo ese a帽o ya en agosto arranqu茅 con las clases virtuales porque me vine para La Plata de nuevo鈥. Tambi茅n se acerc贸 al mapuzugun a trav茅s de los talleres que brindaba la Facultad de Periodismo y Comunicaci贸n Social de la Universidad Nacional de la Plata.

La lengua mapuche es una de las tantas lenguas originarias que sobrevivi贸 al proceso de colonizaci贸n y genocidio durante el proceso de formaci贸n del Estado nacional y el capitalismo. Mientras las comunidades que realizan la reafirmaci贸n territorial y el sistema judicial les criminaliza, la supervivencia de la lengua es delicada. Seg煤n Pu Pichike Che el mapuzugun est谩 en emergencia. 鈥淓n alg煤n momento se da cuenta de que para revitalizar la cultura mapuche, necesitamos estrat茅gicamente pensar en la revitalizaci贸n de la lengua. Eso surge del contacto con otras organizaciones, la idea de concentrarse m谩s en la lengua porque antes PPC ten铆a otros talleres, por ejemplo, de plater铆a, que ahora ya no los tiene producto de que la lengua est谩 en una emergencia. Es una carrera contra el tiempo lo que hacemos nosotros鈥, dice H茅ctor. Un trabajo que tambi茅n realiz贸 Pu Pichike Choike es acompa帽ar la reafirmaci贸n territorial de la comunidad Buenuleo y desde ah铆 la Lof Che particip贸 de los Koneltun. Luego PPC articul贸 talleres de mapuzugun para las y los ni帽os de la comunidad en la Lof.

ANRed: 驴C贸mo surge tu acercamiento a la cultura mapuche?

H茅ctor: 鈥淓n parte por entender el lugar en donde nac铆, territorio mapuche y despu茅s de ir conociendo mi historia familiar, mi abuela ten铆a apellido mapuche, Huircain. Comprender un poco en d贸nde naci贸 ella, sus pap谩s y sobre todo la negaci贸n de esa identidad鈥.

ANRed: 驴Por qu茅 el mapuzugun est谩 en emergencia?

H茅ctor: Quienes saben la lengua son adultos mayores. Entonces hoy en d铆a no se est谩 logrando cubrir con nuevos hablantes a los adultos mayores que por una cuesti贸n de tiempo de vida fallecen. La transmisi贸n generacional no se est谩 logrando en general, entonces es una carrera de contratiempo y nuestra tarea estrat茅gica, donde nos concentramos en fomentar el aprendizaje de la lengua. Sin embargo, obviamente todo lo que es del plano afectivo, lo que es la cultura aparece en los talleres. Por ejemplo, el taller del barrio Frutillar participaban los primos de Yani, y era lindo verlo porque la profe era de la familia. Entonces, ah铆 algo que tambi茅n se construye en los talleres es el fortalecimiento de su identidad.

ANRed: 驴C贸mo es vivir hablando mapuzugun? 驴Es aceptado socialmente?

H茅ctor: Para los mapuches es muy dif铆cil en la vida diaria no solo hablar lengua, sino todo lo que tenga que ver con ser mapuche; la sociedad es muy hostil. Entonces por ah铆 encontrar un espacio dos horas donde vos te sientas c贸modo con el tiempo florecen otras cosas. Mucha gente tiene una carga muy afectiva, familiar, te cuentan esto lo hablaba mi abuela, mi pap谩. Nosotros siempre damos espacio a eso tambi茅n en el taller.

En la sociedad lamentablemente se valora muy poco estos conocimientos y para nosotros cuando nos encontramos con un hablante (persona que aprendi贸 el mapuzugun como lengua materna), es como querer hablar todo porque realmente son como joyas que uno encuentra; son pocas personas y lamentablemente muchas de esas personas no se dedican a la ense帽anza de la lengua sino que tienen otros trabajos, por ejemplo, algunos que son alba帽iles, otros trabajan en el Estado; entonces cuando uno quiere hacer una actividad es complejo porque siempre est谩n ocupados.

ANRed: 驴Hay un objetivo a largo plazo?

H茅ctor: En esta sociedad la gente tiene que dejar su identidad mapuche en la casa; entonces vos sal铆s a la sociedad wigka (persona blanca no mapuche) y ten茅s que ser argentino y no mapuche. En cuanto a esa idea de ciudadan铆a de segunda categor铆a nosotros como organizaci贸n pensamos el mapuzugun como algo que se tiene que hablar en todos lados, en los espacios de trabajo, as铆 como dec铆as vos en una rogativa, y que realmente de repente se naturalice y sea parte de lo cotidiano y eso realmente ser铆a un objetivo a largo plazo.

ANRed: 驴Qui茅nes participan de los talleres, o para qui茅nes est谩 pensado?

H茅ctor: La mayor铆a son digamos, personas que se identifican con la cultura mapuche. Nosotros somos abiertos en el sentido de que el taller no es solamente para las personas que se identifican mapuche sino a todas porque entendemos tambi茅n que es un esfuerzo colectivo de la sociedad en general (la revitalizaci贸n de la lengua mapuche). Uno no le puede negar la lengua. Es algo muy muy pol茅mico negar el aprendizaje de la lengua a alguien. Por eso reafirmamos esa idea de que nosotros la lengua la queremos ense帽ar a todo el que quiera aprenderla que viva en Wallmapu o no.

ANRed: 驴Qu茅 es Wallmapu?

H茅ctor: Es un t茅rmino que literalmente no significa territorio mapuche, sino que tiene una carga simb贸lica que da cuenta del territorio mapuche hist贸rico. Es el territorio de mar a mar que se extiende desde el r铆o Salado en provincia de Buenos Aires, comprende una parte del sur de C贸rdoba, Mendoza y San Luis, la totalidad de La Pampa, Neuqu茅n, Chubut, R铆o Negro y al otro lado cordillera, la Regi贸n de Los Lagos, la regi贸n de la Araucan铆a y la isla de Chilo茅. Toda esa zona es el territorio hist贸rico del pueblo mapuche.

ANRed: 驴C贸mo ser谩 la modalidad virtual que comienza el primer cuatrimestre del a帽o wigka 2022?

H茅ctor: Son dos horas por semana, alrededor de 12 clases por cuatrimestre. Vamos a dar dos niveles, el uno y el dos. El segundo nivel tendr谩 duplas pedag贸gica y el nivel b谩sico tendr谩 un solo profesor, Tulio Ca帽umil (kimelfe de la Facultad de Periodismo de la UNLP y del Laboratorio de Idiomas de la UBA) . La l贸gica de las clases siempre nosotros presentamos un tema y un espacio para producir. Despu茅s a la otra clase hacemos un repaso general y otro tema, siempre tratando de usar recursos variados; un cuento, escuchar a una persona que sea hablante. En los talleres queremos que todos y todas se sientan c贸modas, nos preocupamos si alguien por ah铆 no est谩 siguiendo el ritmo. Siempre intentamos ir despacio. En ese sentido, no es una cuesti贸n de tener que llegar a un piso y evaluamos y si no sabes repetir, no. Siempre es un proceso que nosotros intentamos acompa帽ar.

Para consultas e inscripciones al curso virtual de Pu Pichike Choike comunicarse al 2944620045

El nivel inicial ser谩 los viernes de 20hs a 21.30hs y comenzar谩 el 1 de abril. Mientras que el nivel 2 ser谩 los jueves de 19hs a 21hs y comenzar谩 el 31 de marzo.