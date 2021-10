–

De parte de SAS Madrid October 19, 2021 97 puntos de vista

NP APsemueve. Directores de la DAOEste.

Antes de nada, queremos que los ciudadanos y ciudadanas sepan que los directores de centro son m茅dicos (algunos enfermeros) asistenciales. Es decir, con pacientes a su cargo, citados en sus agendas, con pacientes en domicilio a los que atender鈥 que tienen adem谩s encargada la misi贸n de velar por el buen funcionamiento de los equipos de los centros de salud, organizar la asistencia a la poblaci贸n y gestionar las instrucciones que desde la gerencia les son marcadas (muchas veces con 贸rdenes s贸lo verbales, y casi siempre sin tiempo para organizarse).

En las 煤ltimas semanas las direcciones asistenciales (mando intermedios de la Gerencia de AP) han comunicado verbalmente a los directores de centro que se cambian las normas para cobertura de ausencias de m茅dicos y pediatras en los centros de salud, de modo que si no falta el 25% de los mismos, no se autorizar谩 que un m茅dico prolongue su jornada para cubrir la ausencia. Las prolongaciones de jornada no son la soluci贸n al problema de plantilla y de falta de profesionales, pero la propia gerente ha reconocido que durante el verano el 90% de las ausencias se han cubierto con estas prolongaciones. 驴c贸mo pretenden cubrir las ausencias de aqu铆 en adelante si saben que no hay suplentes disponibles?

Las prolongaciones de jornada no son un sobresueldo pedido por los profesionales, son la manera de poder dar asistencia ante la falta de suplentes y se asumen pese a que suponen un riesgo para profesionales y pacientes pues suponen trabajar 11 horas al d铆a.

Los directores de centro de la DAO han remitido esta ma帽ana un escrito a la Direcci贸n General de Recursos Humanos del SERMAS en el que solicitan instrucciones por escrito sobre los nuevos criterios para la autorizaci贸n de las suplencias m茅dicas por prolongaci贸n de jornada y solicitan una reuni贸n urgente para ver c贸mo estas nuevas instrucciones son compatibles con la calidad de la asistencia, la funci贸n de los directores de centro y la tutorizaci贸n de los residentes.

Mientras se mantengan sin instrucciones oficiales escritas y sin posibilidad de expresarnos al respecto, refieren se consideran inhabilitados y SUSPENDIDOS DE FUNCIONES como Directores de Centro. Asimismo invitan a los miembros de la Direcci贸n Asistencial que no est茅n de acuerdo con estas medidas ni con la suspensi贸n de funciones de los Directores de centro que implican, a reflexionar y sumarse a las actuaciones que se emprendan y solicitan respuesta en 48 horas.

Desde APsemueve aplaudimos la decisi贸n de los directores de la DAO y animamos a los dem谩s directores a sumarse a la misma.

No podemos tolerar que una Consejer铆a que tiene una sentencia en contra por sobrecarga de trabajo se permita el lujo de seguir sobrecargando a sus profesionales y ninguneando a los directores de centro, piezas calve en la gesti贸n de la pandemia y del d铆a a d铆a de la Atenci贸n Primaria.

Para m谩s informaci贸n: Comunicaci贸Esta direcci贸n de correo electr贸nico est谩 protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.; Twitter @APsemueve;FB APsemueve;Blog https://apsemueve.blogspot.com

Ver nota AP Se Mueve

Escrito Direcciones CS DAO