–

De parte de CGT Correos Barcelona June 17, 2022 218 puntos de vista

En fecha 17 de junio de 2022 correos ha hecho p煤blica la Resoluci贸n definitiva del primero de los dos reajustes que deben producirse con car谩cter anual. Cabe se帽alar que la fase anterior, la que corresponde a la Resoluci贸n provisional publicada el pasado 7 de junio, contuvo un n煤mero ingente de errores seg煤n constatamos en CGT y posteriormente confirmaron l@s much@s compa帽er@s afectad@s, raz贸n por la cual, instamos a la Gerencia de Personas y RR.LL. a publicar un segundo listado provisional, propuesta que fue desestimada.

Estas adjudicaciones definitivas a centros de trabajo, no cumplen con las razonables expectativas de un proceso de movilidad voluntaria, no s贸lo por qu茅 no hay garant铆a de que los errores publicados en la resoluci贸n provisional hayan sido subsanados. Adem谩s, no han posibilitado que tod@s l@s compa帽er@s que se incorporaron en el 煤ltimo examen de ingreso, hayan obtenido puesto definitivo, lo que supone un grave perjuicio; especialmente dolosa es la situaci贸n de las compa帽er@s que est谩n provisionales en el CLI con jornada de festivos y fin de semana, a l@s que se les ha vulnerado el derecho a generar antig眉edad.

Para lo que si sirve el Reajuste Local, es para evidenciar la total perversi贸n con la que la direcci贸n est谩 manejando y adjudicando los puestos de trabajo. A pesar de que la oferta es inferior a las vacantes existentes, queda patente el escamoteo de vacantes reales solicitadas y nunca asignadas en Concurso de Traslados, un claro ejemplo ser铆an las plazas adjudicadas en este Reajuste en el 谩rea de ATC.

En CGT siempre defenderemos la necesaria transparencia en los procesos de movilidad voluntaria (Concurso de Traslados y Reajuste local). S贸lo as铆, si en alg煤n momento de nuestra vida laboral lo deseamos, podremos acceder con garant铆as a un cambio de 谩rea, provincia, localidad o puesto.

POR UNA MOVILIDAD VOLUNTARIA Y CON GARANT脥AS,

隆EXIJAMOS LA OFERTA DE TODAS LAS VACANTES!