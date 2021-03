Ruymm谩n Rodr铆guez estaba esperando la guagua cuando un coche se par贸 delante de 茅l. Dos hombres se bajaron y le dijeron que eran guardias civiles. Ni ellos ni el autom贸vil llevaban ning煤n distintivo que lo acreditara. Tampoco se identificaron como tal ante Rodr铆guez. Les bastaron sus palabras para unos momentos despu茅s decirle que no le reconoc铆an en la foto del DNI y que les tendr铆an que acompa帽ar al cuartelillo de Santa Mar铆a de Gu铆a de Gran Canaria, la localidad canaria en la que se encontraban. Rodr铆guez jam谩s se imagin贸 que ser铆a objeto de torturas por parte de la Guardia Civil, tal y como denuncia.





Este 24 de marzo comienza la vista oral del juicio que enfrenta a este activista y a tres agentes de la Benem茅rita. Los identificados como R78921H y E21322Q est谩n acusados por un delito de detenci贸n ilegal. Tambi茅n E21322Q y K19375N se encuentran acusados como colaboradores necesarios para la comisi贸n del delito de torturas, que habr铆a efectuado el mismo R78921H. La Fiscal铆a defiende la absoluci贸n de los agentes y una pena de 18 meses de prisi贸n para el activista, acusado de un delito de atentado contra la autoridad. La letrada de Rodr铆guez defiende que los agentes cometieron un delito de torturas, contra los derechos fundamentales y las libertades p煤blicas, y detenci贸n ilegal; por lo que pide siete a帽os y medio de prisi贸n para los tres guardias civiles, condena que aumenta en tres a帽os para R78921H como presunto autor de un delito de lesiones.

Ocurri贸 el 29 de abril de 2015. Rodr铆guez sali贸 de la comunidad La Esperanza, donde resid铆a, para ir a su trabajo ataviado con la indumentaria protocolaria. Es auxiliar de enfermer铆a de asistencia a domicilio. 芦Cuando se bajan me dicen que les resulta altamente sospechoso que alguien con una chaquetilla de sanitario est茅 en el municipio de Gu铆a. Como al identificarme dicen que no me reconocen en la fotograf铆a, les acompa帽o al cuartelillo芦, relata el afectado. Nada m谩s entrar por la puerta de la comandancia y siempre a tenor de lo relatado por Rodr铆guez, activista en el Sindicato de Inquilinas y de la Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria (FAGC), un alboroto improvisado desconcierta al, en ese momento, retenido: 芦Cuando me vieron empezaron a gritar 鈥榶a cay贸 Ruym谩n鈥 y cosas por el estilo禄.

El fantasma de Intxaurrondo

En la sala de interrogatorios los insultos machistas, hom贸fobos y con un gran componente de odio ideol贸gico, 芦rojo de mierda禄, 芦piojoso禄, 芦hipi禄, no se dejaron esperar. 芦Me dijeron de todo, por ejemplo que si sab铆a lo que era Intxaurrondo, que eso iba a ser Intxaurrondo 2 y que me iban a reventar a flexiones禄, se explaya el activista. Pero hubo un comentario que le llam贸 especialmente la atenci贸n: 芦T煤, tan anarquista que eres, qu茅 haces en Gu铆a meti茅ndonos chusma marginal de todos los barrios cuando deber铆as estar en Las Palmas, quemando contenedores, que es lo que hacen los anarquistas禄, le dijo uno de los agentes seg煤n Rodr铆guez. Les contest贸: 芦Chusma y gentuza son los poderes pol铆ticos y financieros a los que vosotros defend茅is禄.

Llega la primera bofetada. Despu茅s, dos agente le agarran para facilitar las agresiones. El activista, siempre tal y como 茅l expresa, sufre rodillazos, codazos, tirones de pelo y golpes en la espalda. 芦Por 煤ltimo, me empiezan a estrangular. Un agente se abalanz贸 sobre m铆 y me clav贸 los pulgares en la tr谩quea, apretando. Cuando ven que voy a perder el conocimiento, me sueltan y repiten la acci贸n hasta en tres ocasiones. Ah铆 empiezo a expectorar sangre y me dejan coger algo de aire禄, en sus propios t茅rminos.

Rodr铆guez utiliza ese descanso de las torturas para pedir el habeas corpus, es decir, la comparecencia ante el juez de forma inmediata, y tambi茅n reclama atenci贸n m茅dica y la asistencia de una abogada de confianza. 芦Tambi茅n les dije que si me segu铆an pegando, que fuera en la cara, para poder denunciarlo ante los medios de comunicaci贸n al d铆a siguiente禄, completa al integrante de la FAGC. Seg煤n 茅l mismo, su detenci贸n comienza 芦tras la sesi贸n de tortura porque antes, supuestamente, solo estaba detenido禄. Le hacen fotos y registran sus huellas. Esposado recorre tres centros m茅dicos, hasta terminar en el Hospital Universitario Doctor Negr铆n, donde le examinan las policontusiones. Ya le hab铆an acusado de un delito de atentado contra la autoridad.

Rozadura en el muslo: atentado contra la autoridad

El calabozo se convierte en su casa por una noche. Al d铆a siguiente, el juez no ve indicios de delito por su parte y considera que, en cualquier caso, todo se reducir铆a a una falta por desobediencia. 芦La Guardia Civil recurri贸 e insisti贸 en que yo hab铆a atentado contra la autoridad. Dicen que durante el interrogatorio di una patada en el muslo a uno de los agentes, que es justamente el que m谩s particip贸 en las torturas, porque no tienen otra forma de justificar mi detenci贸n. Ten铆a una rozadura en el muslo pero ellos mismos aseguraron que eso no le impidi贸 seguir ejerciendo sus funciones y le requiri贸 dos d铆as de curaci贸n. Por eso me quieren meter a帽o y medio en la c谩rcel禄, ilustra el activista canario, quien asegura que tard贸 una semana en dejar de escupir sangre y ten铆a hematomas por todo el cuerpo al salir de la sala de interrogatorios.

Tiempo despu茅s, cuando el juez instructor le llama a declarar, le informan de que se deduce testimonio de lo expresado en su escrito de habeas corpus y a los agentes se les imputa un delito por detenci贸n ilegal y otro de torturas. 芦No tengo ning煤n tipo de confianza en que me absuelvan. La Fiscal铆a pide la liberaci贸n para ellos y 18 meses de prisi贸n para m铆. Arguyen que, adem谩s de mis partes de lesiones, no puedo aportar documentaci贸n gr谩fica ni testigos que corroboren las torturas en comisar铆a, como si nos pudi茅ramos hacer un selfie mientras la Guardia Civil nos estrangula禄, ironiza el investigado por atentado contra la autoridad. La Benem茅rita, por su parte, no realiza valoraciones de las actuaciones de sus agentes, 芦y menos de actuaciones ya judicializadas禄, han asegurado a P煤blico.

芦Como en mi habeas corpus relato todo lo que me hicieron, ellos no pueden enterrar ese escrito de una sesi贸n de tortura as铆 como as铆. Nos sorprendi贸 que se les acusara de detenci贸n ilegal y torturas, pero solo es para cubrirse las espaldas y poder decir que es un caso que se ha fiscalizado, estudiado, pero que finalmente archivar谩n禄, explica el propio Rodr铆guez.

Buscado por realojar a personas sin recursos

驴Pero qu茅 pas贸 para que le identificaran? La respuesta se remonta a 2012, cuando se crea la comunidad La Esperanza a ra铆z de un acuerdo con una constructora en quiebra para utilizar esas viviendas que se quedar铆an vac铆as y que actualmente son propiedad de la Sareb. 芦Se trata de un proyecto de viviendas autogestionadas que inicia la FAGC. Es el proyecto de autogesti贸n de viviendas m谩s grande del Estado espa帽ol. Son 76 inmuebles donde reside una familia en cada uno. En total, m谩s de 200 personas, la mayor铆a de ellas menores de edad禄, comenta el anarquista.

En ellas realojaron a personas de diferente perfil: familias sin ingresos, parados de larga duraci贸n, familias monoparentales encabezadas por mujeres, migrantes en situaci贸n de total vulnerabilidad, gente con indigencia cronificada y hasta enfermos terminales que no ten铆an otro sitio donde terminar su vida, parafraseando a Rodr铆guez.

As铆 pues, una persona entr贸 en una de las viviendas sin pasar por los protocolos establecidos de acceso, como presentar el certificado del paro, de la Seguridad Social, asegurar que no se poseen otras propiedades y el libro de familia. La comisi贸n de realojos de la comunidad fue a hablar con esta mujer para explicarle los protocolos, pero acab贸 denunciando por coacciones a seis personas, entre ellas 芦un tal Ruym谩n, ya que 茅l ni siquiera fue a verla en ese momento porque estaba trabajando禄.

Anarquismo de barrio

M谩s tarde, la mujer se arrepinti贸 de la denuncia al conocer mejor los protocolos de acceso que ten铆a la FAGC para acceder a las viviendas, as铆 que la retir贸. 芦A m铆 me detuvieron tres d铆as despu茅s de que la denuncia se retirara. 驴Por qu茅 se identifica a alguien cuando la causa est谩 archivada? Entendemos que eso es una detenci贸n ilegal enmarcada dentro de una persecuci贸n pol铆tica y de un alarmante caso de aporofobia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado禄, completa Rodr铆guez.

芦Aqu铆 lo que molesta es que los anarquistas no est茅n creando disturbios sino que ayudan a familias sin recursos, que hagan anarquismo de barrio. En unas mentes tan cerradas como las suyas estos proyectos nuevos les alarman. Piensan que no puede haber movimientos de base 鈥攑rosigue Rodr铆guez鈥 y que tiene que haber un l铆der, por eso creen que si le castigan a 茅l, lo fr铆en a multas, lo insultan e intimidan, el proyecto se muere, pero eso ni ha pasado ni va a pasar. Hay una decena de comunidades vecinales con estas caracter铆sticas en la isla, hemos impulsado el primer Sindicato de Inquilinas del Estado, antes que el de Barcelona y el de Madrid. No nos van a parar禄, remarca el activista.

Dado que no tiene antecedentes, Rodr铆guez cuenta con la suspensi贸n de la condena en el caso de que se produjera, pero tambi茅n sabe lo que eso significa: 芦Cualquier conflicto parando un desahucio, ayudando a personas a obtener un techo en una vivienda abandonada, reactivar铆a la causa. Buscan debilitarme; es una forma de muerte civil禄, en sus propios t茅rminos. Preguntado por qu茅 har谩 en esos dos a帽os, el activista responde firme: 芦Yo seguir茅 adelante. No puedo permitir que el miedo nos atenace. Tienen que entender que la represi贸n es in煤til y que con ella no se puede sofocar un problema social y econ贸mico como el que vivimos en Gran Canaria. Lo que van a conseguir es que cada vez haya m谩s afiliadas en el sindicato y m谩s gente plant谩ndoles cara, porque es lo 煤nico que provocan禄, finaliza el integrante de la FAGC.