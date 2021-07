–

De parte de Pozol July 6, 2021 91 puntos de vista

Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT)

FRENTE AL SOCAVON, CONAGUA SOLAPA LA EXPLOTACI脫N DEL AGUA

El pasado 4 de julio la Conagua emiti贸 un comunicado se帽alando que ha entregado al Gobierno de Puebla los estudios que realiz贸 sobre la formaci贸n del socav贸n en Zacatepec, se帽alando que no existen evidencias que el socav贸n se haya formado por la sobrexplotaci贸n del agua. La 鈥渋nvestigaci贸n鈥 a cargo de la Direcci贸n General del Organismo de Cuenca Balsas, con el apoyo de la Gerencia de Aguas Subterr谩neas de la Subdirecci贸n Ge neral T茅cnica se帽ala que 鈥渘o existe evidencia del abatimiento del acu铆fero鈥 y que incluso hay disponibilidad del acu铆fero del Valle de Puebla, conluyendo que la zona no se encuentra en condici贸n de sobre explotaci贸n, por lo que no puede ser la causa del accidente geol贸gico del socav贸n, sugiriendo entonces que los estudios se deben enfocar en el an谩lisis geol贸gico y tect贸nico.

Con estas declaraciones la Conagua pretende deslindarse de su responsabilidad como ente regulador del agua en el pa铆s, donde otorga concesiones a diestra y siniestra y no impone a los concesionarios condiciones para la recarga de los mantos acu铆feros, ni vigila la correcta distribuci贸n del agua, permitiendo que empresas como la Bonafont extraigan m谩s agua de una zona donde ni siquiera, la empresa transnacional del grupo Danonne, cuenta con la concesi贸n.

En su sin verg眉enza e intento de deslinde, la Conagua SE CONTRADICE en la disponibilidad del agua, pues en los mapas del Sistema Nacional del Agua (SINA) se observa que la zona donde se encuentra el socav贸n existe una SOBRE EXPLOTACI脫N DEL ACUIFERO con un deficit de 6549 hm3 (hect贸metros c煤bicos) sobre la microcuenca del Alto Atoyac donde se encuentran ubicados los desarrollos industriales de Puebla y Tlaxcala.

Llama la atenci贸n que justo, en una de las zonas de nuestro pa铆s que se encuentran en grave crisis hidrica, seg煤n los mapas del SINA, se forma este socav贸n, y su formaci贸n, pensamos, se da de manera especial en esta parte porque el suelo esta formado por material volc谩nico de cenizas y arena que implica una vulnerabilidad mayor en el suelo.

Las declaraciones de la Conagua no dejan ver otra cosa que esta instituci贸n est谩 podrida de corrupci贸n y no tiene capacidad para seguir administrando el agua del pa铆s, pues solo obedece a intereses privados, poniendo en riesgo la vida y el futuro de nuestro pa铆s. Con motivo que las instituciones no son confiables y solo obedecen a los intereses del capital, queriendo tapar el socav贸n con un dedo y con declaraciones r铆diculas y contradictorias, es que entonces buscaremos los mismos pueblos obtener la informaci贸n mas apegada a la realidad de lo que nuestra madre tierra nos esta diciendo:

T鈥檔eki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi 鈥 Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

https://wp.me/p8qHTQ-1