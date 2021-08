–

Bienvenidas hermanas a la Casa de los Pueblos, a este encuentro de mujeres 芦Tejiendo Justicia y Autonom铆a禄.

Desde esta casa los Pueblos nahuas Unidos de la regi贸n cholulteca denunciamos el robo de agua que durante 29 a帽os la empresa Bonafont llev贸 a cabo en nuestro territorio.

Durante estos a帽os comunidades enteras vivieron la escasez de agua, ir贸nicamente en un lugar en que volcanes y montes llenan vastos mantos acu铆feros de nuestra agua sagrada.

El 22 de marzo, tras decidirlo en asamblea, los Pueblos Unidos cerramos la empresa Bonafont para nunca m谩s permitir que abriera.

Tras el cierre las comunidades han notado cambios importantes en el nivel de agua de sus pozos, y muestra de la grave explotaci贸n de los mantos, fue la aparici贸n de un enorme socav贸n a unos cuantos kil贸metros de esta empresa de muerte.

Por todos esos atropellos respaldados por los malos gobiernos los Pueblos Unidos declaramos culpable a la empresa bonafont de haber robado nuestra agua, de haber explotado a los trabajadores y decretamos el cierre definitivo de las instalaciones de esta empresa criminal.

En asamblea, los Pueblos Unidos decidimos que donde fue sede de muerte y explotaci贸n, ahora ser谩 semillero de vida y Autonom铆a. Llamamos a este espacio la Casa de los Pueblos, en ella habitar谩n nuestros sue帽os y construiremos nuestro futuro como pueblos.

Y como mujeres, de todas las edades, que participamos activamente en la lucha por la defensa de la vida y la construcci贸n de Autonom铆a, declaramos que no s贸lo defenderemos nuestra agua, nuestro territorio, tambi茅n defenderemos nuestro cuerpo, nuestra dignidad.

En esta lucha por la vida sabemos que no estamos exentas de padecer el machismo y la violencia de este sistema patriarcal encarnada en los malos gobiernos, empresarios y compa帽eros nuestros.

Pero sabemos tambi茅n, que es nuestro deber fortalecernos y hermanarnos con otras mujeres, s贸lo as铆, juntas y de pie podremos vencer a este gran monstruo que se cree inmortal.

Por eso estamos hoy aqu铆 en la Casa de los Pueblos, tomando el lugar que nos pertenece, levantando la mirada y alzando la voz por justicia para cada una de nuestras hermanas.

Que se vayan olvidando los perpretadores de la violencia de poner un pie en este lugar, pues ahora ya estamos organizadas, estamos fuertes y no tenemos miedo.

Junto con nuestros compa帽eros varones iremos, pelda帽o a pelda帽o, trazando el camino del respeto y la paz entre los Pueblos, pero tambi茅n el camino de la vida a la cual defenderemos y cuidaremos siempre. aunque sabemos que los compas de repente no le entienden a nuestra lucha, a veces como que no se la creen que ya nos organizamos, a veces como que se espantan de escuchar nuestra voz m谩s fuerte, m谩s firme, no saben en qu茅 momento pas贸 que la dignidad ya se nos hizo h谩bito, costumbre, ya se nos ve en la mirada, en la sonrisa satisfecha de nuestros pasos.

Les decimos a los compas, que ya estamos en este mundo otro, donde las mujeres, cada vez tenemos menos miedo y qu茅 ya se quedaron un poco atr谩s, o m谩s bien muy atr谩s, ya les va a ser dif铆cil seguirnos el paso, porque nosotras, como mujeres que somos ya no miraremos hacia atr谩s, ya le estamos dando una tunda a este sistema capitalista patriarcal. Ya tenemos avance en nuestras formas de hacer justicia, de hacer autonom铆a.

Compa帽eros, les decimos que aunque su paso est茅 un poco perdido, vamos dejando se帽ales de por d贸nde andar, a veces con reclamos, a veces con pleito, las m谩s de las veces con acciones que son exigencias para que nos acompa帽en en esta lucha contra el patriarcado.

Porque la lucha solo la vamos a ganar si las mujeres nos liberamos todas.

Por eso invitamos a todas las compa帽eras, para que nos ense帽en de su lucha, para que nos cuenten sus aciertos y errores, para que nos compartan sus victorias contra este sistema tan macho. Pero queremos preguntarles, compa帽eras, 驴Ustedes luchan contra este sistema capitalista patriarcal? 驴Ustedes defienden al agua y al territorio?, 驴Ustedes luchan para que ninguna mujer de ninguna edad, de ninguna geograf铆a tenga miedo de ser lo que es?, 驴Ustedes seguir谩n construyendo ese mundo en el que vivamos en libertad y con dignidad todas las mujeres?

Pues compas, no esperemos m谩s que sabemos que todas tenemos tantas ganas de abrazarnos, de escucharnos, de sabernos luchando, comenzamos pues este gran encuentro de mujeres, para tejer la justicia que tanto nos ha sido negada, para construir la Autonom铆a que tanto hemos so帽ado.

Por un mundo mejor para todas y todos.

隆Nunca m谩s un mundo sin nosotras!

隆Que viva la digna lucha de los Pueblos por la vida!

