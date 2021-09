–

CAMPA脩A NACIONAL CONTRA LA CRIMINALIZACI脫N DE LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA Y EL TERRITORIO

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos

A los medios libres, alternativos o como se llamen

A los medios de comunicaci贸n

A los pueblos y comunidades del campo y la ciudad

Hermanas y hermanos:

CONSIDERANDO

1. Que vivimos en tiempos de una crisis civilizatoria socioambiental a escala global provocada por el mal sistema capitalista y patriarcal que, en su af谩n de ganancia y poder, convierte todo en mercanc铆a bajo su l贸gica de represi贸n, desprecio, explotaci贸n y despojo;

2. Que 茅sta crisis est谩 dise帽ada por el mal sistema capitalista en complicidad con el Estado, sin importar el color y el discurso con el que se vista, para exterminarnos como pueblos originarios al ser nosotros, guardianas y guardianes de la Madre Tierra, quienes defendemos nuestras tierras, aguas, aires y territorios;

3. Que como pueblos originarios tenemos una relaci贸n de profundo respeto y reciprocidad con nuestra Madre Tierra, al considerarla nuestra casa com煤n, que nos da sustento y cobijo y a la cual nos debemos; es que

DENUNCIAMOS

1. Que desde hace m谩s de 500 a帽os el mal sistema capitalista, colonial y patriarcal junto con sus malos gobiernos hasta la fecha han saqueado nuestros territorios para beneficio de los ricos, imponiendo para ello una guerra sobre nuestras comunidades, a veces abierta y frontal, otras velada y contrainsurgente utilizando paramilitares y narco paramilitares para sus prop贸sito a extractivistas y de acumulaci贸n por despojo;

2. Que en esa guerra contra nuestros pueblos han lanzado una estrategia de criminalizaci贸n y estigmatizaci贸n medi谩tica y jur铆dica contras las y los defensores de la vida, el agua y el territorio de toda la geograf铆a llamada M茅xico y en todo el mundo, llam谩ndonos delincuentes, v谩ndalos y criminales s贸lo por defender la vida, por no rendirnos, no vendernos y no claudicar, es decir, por no ser como ellos;

3. Que en esa estrategia de criminalizaci贸n despliegan m茅todos de persecuci贸n y represi贸n con el objetivo de enviar un mensaje de miedo hacia las comunidades que deciden organizarse por la defensa de sus derechos;

4. Que durante el mal gobierno actual autodenominado 芦cuarta transformaci贸n禄 茅sta criminalizaci贸n ha sido una constante, adem谩s de que ha servido de coartada para que los agentes del capital hayan asesinado a la fecha a m谩s de 90 defensores de derechos humanos y el territorio, como nuestro compa帽ero Samir Flores Soberanes; por lo cual

EXIGIMOS

Alto a la criminalizaci贸n, persecuci贸n y estigmatizaci贸n de las y los defensores de la vida, el agua y el territorio, as铆 como Verdad y Justicia para todas las y los defensores de derechos humanos y de la vida asesinados y desaparecidos por el mal sistema y el mal gobierno, adem谩s del cese a los ataques, represi贸n y hostigamiento medi谩tico, pol铆tico, jur铆dico, militar y paramilitar en contra de comunidades que se organizan por la vida, por eso

CONVOCAMOS

En el marco del proceso jur铆dico abierto de nuestro compa帽ero Miguel L贸pez Vega, criminalizado por defender el Rio Metlapanapa de la contaminaci贸n que pretend铆an llevar a cabo empresarios de Ciudad Textli y de la persecuci贸n y criminalizaci贸n de varios de nuestros compa帽eros por la defensa del agua en contra de la empresa extractivista Binafont del corporativo Danone, a una Campa帽a Nacional Contra la Criminalizaci贸n de la Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio, con el fin de visibilizar las distintas luchas que se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro territorio y de contrarrestar la narrativa impuesta por los de arriba, en la que los verdaderos delincuentes y criminales, las empresas y los malos gobiernos de todos los niveles junto con sus instituciones como Conagua y Semarnat, que destruyen, saquean y contaminan nuestros territorios, se帽alan a los pueblos que se organizan y luchan contra ese saqueo y esa destrucci贸n y los acusan de ser criminales cuando son ellos quienes cometen ecocidios y etnocidios en nuestras comunidades.

Invitamos a personas, pueblos, barrios, comunidades, colectivos y organizaciones hermanas y solidarias que luchan por la vida y el territorio a que se sumen a 茅sta campa帽a nacional contra la criminalizaci贸n que empieza el el d铆a hoy, 10 de septiembre, haciendo eco de la misma a trav茅s de las redes sociales y en las calles de los pueblos del campo y la ciudad seg煤n sus modos, calendarios y geograf铆as.

Aprovechamos para saludar a nuestr@s compa帽er@s del Escuadr贸n 421, que el d铆a de hoy arriba a la ciudad de M茅xico luego de un viaje de encuentro con otras luchas y resistencias durante 4 meses en tierras europeas ahora renombradas como Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p y a la delegaci贸n de Escucha y Palabra zapatista La Extempor谩nea, que tambi茅n el d铆a de hoy llega a la ciudad de M茅xico y que el pr贸ximo lunes 13 de septiembre estar谩 partiendo rumbo a Europa para continuar con la Traves铆a por la Vida junto con una delegaci贸n del CNI y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Desde la Casa de los Pueblos, sobre las ruinas de la empresa Bonafont

Por la reconstituci贸n integral de nuestros pueblos

Nunca m谩s un M茅xico sin nosotros

Pueblos Unidos

https://wp.me/p8qHTQ-1Q7