Pueblos Originarios de Tlalpan y Coyoacán: Posicionamiento sobre el PGOT y PGD

Ciudad de M茅xico 29 de mayo 2023

Desde el a帽o pasado el gobierno de la Ciudad de M茅xico opt贸 por implementar pr谩cticas del silencio, donde se abstiene de brindar informaci贸n o seguimiento a los intereses de la poblaci贸n sobre lo qu茅 pasar谩 en nuestro territorio. No obstante, pese al ocultismo que vivimos, nos enteramos de decretos, iniciativas y proyectos que aparecen dentro del campo legislativo de un d铆a para otro y ponen a oferta el suelo y el agua de la ciudad. Tenemos como ejemplo el paquete de facilidades administrativas para los desarrolladores inmobiliarios y el 煤ltimo albazo del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Transmisi贸n de la lectura del posicionamiento previo a la marcha

Mientras no dicen nada a la poblaci贸n sobre c贸mo se concibe para el gobierno de la CDMX la negociaci贸n de los bienes y servicios de la ciudad, vemos que el acercamiento a los capitales inmobiliarios se da bajo un discurso de las inversiones para el bienestar. Aqu铆 les decimos 驴Qu茅 tipo de beneficios sociales trae el apoyo a proyectos extractivistas? 驴Qu茅 beneficios obtendremos con el acaparamiento de agua y el hundimiento del suelo? El gobierno de la ciudad afirma que gracias a su intervenci贸n Televisa recapacit贸 y ahora har谩 un proyecto m谩s amable con los pueblos y colonias aleda帽as. Qu茅 significa eso, si no hay ning煤n impedimento para que se detenga el saqueo del agua, y el desplazamiento de los que aqu铆 habitamos.

El Modelo de Ciudad que nos convoca a manifestarnos se sigue reforzando con pol铆ticas que atraen inversiones millonarias las cuales utilizan el suelo para la especulaci贸n y dejan a las y los habitantes a merced de un mercado que solo piensa en la Ciudad como una Mercanc铆a. As铆, el pasado 22 de mayo, el GOBCDMX present贸 los nuevos documentos para la planeaci贸n territorial bajo el discurso de consenso con la poblaci贸n y negando las protestas de diciembre de 2022 que obligaron a la Jefa de Gobierno a declarar la reposici贸n del proceso de consulta para dichos textos.

Bajo este caracter铆stico silencio, pasamos meses sin saber si la planeaci贸n de la Ciudad ser铆a algo que se publicara en esta administraci贸n. Pero, como por arte de magia, despu茅s de que la Asamblea de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) anunciara su 19 Edici贸n de Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show para el pasado 24 de mayo, el d铆a lunes 22 de mayo se anunci贸鈥攅n un evento cerrado y sin haber sido publicitado a medios鈥攍a presentaci贸n del PGD y el PGOT. Dicho evento formal, al cual no asisti贸 la Jefa de Gobierno a pesar de estar contemplada en el programa, manifest贸 que despu茅s de las cr铆ticas se hab铆a sistematizado la informaci贸n y las propuestas de la ciudadan铆a se ve铆an reflejadas en los sucintos documentos de no m谩s de 60 cuartillas. Curiosamente ninguna de las propuestas de respetar la vocaci贸n de uso de suelo aparece en estos nuevos documentos, mucho menos la solicitud de realizar una planeaci贸n desde abajo que permita identificar las necesidades de conservaci贸n para las distintas 谩reas que preservan la Cuenca del Valle de M茅xico.

A la luz de diversas organizaciones y comunidad acad茅mica, lo presentado el d铆a lunes 22 de mayo es un resumen ejecutivo de un programa de gobierno, que dif铆cilmente puede hacerse pasar por un instrumento de planeaci贸n. Las pol铆ticas se帽aladas en ejes estrat茅gicos no contemplan mecanismos de uso de suelo que puedan ser sujetos a indicadores para el desarrollo, lo cual permite una flexibilidad mayor para la intervenci贸n de grandes inmobiliarios鈥攃omo la ADI鈥攅n la construcci贸n de una ciudad rentable para los inversionistas y omisa para los derechos humanos.

Uno de los grandes riesgos que aparece en este nuevo Programa de Ordenamiento Territorial, es la relevancia que se le da a las Alcald铆as, haciendo pasar a estos instrumentos de pol铆tica p煤blica como los agentes de planeaci贸n. De llevarse a cabo esta din谩mica, se har铆a una coordinaci贸n de programas y no un programa general que manifieste la relevancia de las 谩reas de conservaci贸n antes de pensar en una zonificaci贸n parcial. Adem谩s, las alcald铆as han demostrado ser entidades cuya forma de sostenibilidad financiera implica el desarrollo de construcciones, permitir que este nivel de gobierno haga la planeaci贸n de la ciudad es dar mayor campo de acci贸n para la construcci贸n desordenada y ca贸tica.

Todo este panorama鈥攁unado a la presencia de la Jefa de Gobierno en los premios de la ADI, mas no en la presentaci贸n del PGOT y el PGD鈥攕e帽ala que no es de relevancia contemplar el futuro de la ciudad para sus habitantes, sino dar una certeza a las inversiones de grandes desarrollos como el planteado en el Estadio Azteca para 2026. A pesar de que se hizo un espect谩culo el pasado 22 de mayo con actores que manifestaron su inter茅s en generar documentos para el ordenamiento territorial, los hechos que se muestran en la coyuntura electoral nos obligan a pensar que se trata de un discurso que manifieste que para grupos como FIBRA UNO, FIBRA DANHOS, Televisa, la ADI, entre otros empresarios, no habr谩 oposici贸n para que puedan seguir utilizando el suelo de la capital como su activo financiero para generar ganancias comerciales acosta del derecho a vivir en un territorio sano.

Desde las asambleas del sur de la Ciudad, donde ahora nos enfrentamos a la transformaci贸n urbana proyectada para un mundial de futbol en 2026, hacemos un amplio llamado a romper los pactos del capital inmobiliario que nos piensa como clientes antes que, como habitantes, y que nos despojan de los territorios de vida para construir una ciudad mercanc铆a.

No aceptaremos una planeaci贸n que asegure el crecimiento econ贸mico para los mismos que saquean los territorios, mucho menos seremos parte del espect谩culo de decir que ahora hay un consenso para que la capital del pa铆s sea intervenida por los mercados globales. Si la idea de planeaci贸n del GOBCDMX es publicar un documento de buenas intenciones, que este no sea un programa de gobierno que pretenda calmar las aguas ante las cr铆ticas sobre qui茅n se est谩 apoderando de la ciudad. Queremos una planeaci贸n que piense primero en la vida antes que, en la mercanc铆a, y para ello necesitamos que las y los habitantes participen, se manifiesten y se visibilicen ante la imposici贸n de un desarrollo que atropella la posibilidad de construir un futuro.

Lograr nuestra meta no es a trav茅s de eventos publicitarios o discursos de consolidaci贸n de acuerdos que esconden imposiciones. Nuestra meta se logra evidenciando la realidad ambiental de la Cuenca del Valle de M茅xico y construyendo un ordenamiento participativo que permita proteger la vida.

Defendemos Territorios para la Vida.

Pueblo de Santa 脷rsula Coapa

Pueblo de San Lorenzo Huipulco

Asamblea Tlalpan-Coyoac谩n contra las Megaconstrucciones.

Transmisi贸n de la lectura del posicionamiento durante el bloqueo de Calzada de Tlalpan