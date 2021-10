–

El TS declara que tiene derecho a la prestaci贸n por incapacidad temporal por encontrarse en situaci贸n asimilada al alta, un trabajador cuya alta es cursada por la empresa con car谩cter previo al inicio de la actividad, pero no puede incorporarse a la misma al sufrir un accidente no laboral que causa la baja.

El trabajador es contratado por la empresa para prestar sus servicios como personal de mantenimiento en otra distinta. A tal efecto, la empresa cursa su alta con efectos desde el 12-3-2013, fecha en la que estaba prevista su incorporaci贸n. No obstante, esta no se produce por problemas con la tramitaci贸n de la preceptiva documentaci贸n por parte del empresario. El 13-2-2013 el trabajador sufre un accidente dom茅stico con resultado de baja por contingencias comunes. Posteriormente el empresario procedi贸 a la anulaci贸n del alta en su d铆a cursada.

El trabajador solicita la prestaci贸n por IT que es denegada por Mutua al considerar que no cumple el requisito de alta. En primera instancia se estima la demanda por considerar cumplido el requisito de alta y es revocada en suplicaci贸n. En consecuencia, el trabajador interpone recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.

La cuesti贸n que se debate consiste en determinar si se considera o no en situaci贸n asimilada al alta a la Seguridad Social, en relaci贸n a la Incapacidad Temporal, a un trabajador cuya alta previa fue cursada por la empresa, sin que pudiera incorporarse al trabajo por sufrir un accidente dom茅stico que dio lugar a la baja m茅dica del trabajador por la que solicita la prestaci贸n.

Para resolver la cuesti贸n el TS recuerda que, con relaci贸n al requisito de alta, la jurisprudencia del TS ha atenuando su exigencia, mediante una interpretaci贸n humanizadora que pondera las circunstancias de cada caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotecci贸n. Aplicando esta doctrina, entiende que aunque la legislaci贸n aplicable (RD 84/1996 art.32.3.1 y 35) obligar铆a a entender que el trabajador no se encontraba en situaci贸n asimilada al alta, lo cierto es que las circunstancias concurrentes en el caso, llevan a la soluci贸n contraria.

En el supuesto enjuiciado, en cuanto que el trabajador se ha presentado en la fecha prevista en su puesto de trabajo, al que no acceder por razones no imputables el, no se le pueden denegar los efectos del alta cuando al d铆a siguiente sufre un accidente dom茅stico que, le ha impedido incorporarse a su puesto de trabajo, neg谩ndosele la prestaci贸n a la que hubiera tenido derecho si la empresa el d铆a anterior le hubiera permitido el acceso.

Por ello, aplicando la doctrina flexibilizadora, el TS concluye que concurre el presupuesto de encontrarse en situaci贸n de asimilada al alta a los efectos de acceder a la prestaci贸n de IT puesto que es fundada y razonablemente explicable que pudiera haber dilatado su incorporaci贸n a la empresa ante el acaecimiento de un accidente dom茅stico que dio lugar a la baja m茅dica por la que solicita la prestaci贸n. En tal situaci贸n no puede presumirse un abandono por parte del trabajador del Sistema de Seguridad Social, puesto que por su estado no pudo realmente incorporarse a su puesto de trabajo.