–

De parte de A Las Barricadas April 25, 2022 162 puntos de vista



An谩lisis de resultados electorales

Aqu铆 en el Reino, se ha manifestado de manera contundente una y otra vez, que la extrema derecha ha crecido, aparecido, o que nunca se fue, porque no se depur贸 al franquismo. Los fachas 鈥揹icen los expertos鈥 han seguido mandando en empresas, en el Estado, en el Ej茅rcito y en la Polic铆a. Vale. Esto lo he escuchado montones de veces en 茅poca de elecciones, cuando se nos incita a votar para parar al fascismo. Y resulta que cuanto m谩s se vota鈥 M谩s fascismo aparece. 驴No es divertido?

A ver qu茅 se ve. Lo que se ve en el mapa de Europa, es que casi todos los parlamentos tienen representaci贸n de derecha extrema, y que en varios pa铆ses gobiernan solos o en coalici贸n. Si el fascismo se extiende porque en Espa帽a no se le extermin贸 y hubo una Transici贸n pactada鈥 驴Por qu茅 Alemania, o Francia, o Gran Breta帽a, que fulminaron a los nazis, tienen esa representaci贸n de extremistas? 驴Por qu茅 Rusia, que presume de haber vencido a los nazis, y que mantuvo gobiernos socialistas durante setenta a帽os, posee un gobierno con un extremista de esos mandando?

Por ponerlo en castellano o espa帽ol. El fascismo de hoy d铆a se maneja en Europa con discursos que emplean de forma invariable argumentos nacionalistas, xen贸fobos, racistas, hom贸fobos, machistas, clericales, anticomunistas, anticient铆ficos, y 鈥揺n general鈥 reaccionarios, que causan el delirio org谩nico en cientos de miles, en millones de personas. Este tipo de fascismo, se extiende desde Rusia a Portugal. As铆 que no: la culpable de que cada vez haya m谩s fascismo popular 鈥搈e da esa impresi贸n鈥 no es la Transici贸n democr谩tica. A la Transici贸n se la podr谩 criticar lo que se quiera, pero a d铆a de hoy, el pa铆s que habitamos, tiene sus caracter铆sticas que no dependen 鈥損ienso yo鈥 tanto de lo que pas贸 hace cuarenta, ochenta o cientos de a帽os. No se le puede echar la culpa a diario al pasado de mierda.

Francia republicana muestra en la actualidad a trece millones de personas que han votado por Marine Le Pen. En las anteriores elecciones de 2017 “solo” diez millones de franceses le dieron el aval al “鈥entir una forma de esperanza, un gran deseo de cambio y el deseo de un contrapoder fuerte”, que es como la candidata define su fascismo. Han crecido. Por supuesto hay abstenci贸n de cuantos se dan cuenta de que su voto, realmente, es irrelevante en esa pelea de pollos.

En paralelo los datos de la crisis siguen siendo mosqueantes, ya que la inflaci贸n interanual en Espa帽a es del 9,8%. La acumulada hasta marzo del 3,5%. Y este saqueo de los ahorros de los espa帽oles (de quienes los tengan), y esta reducci贸n de salarios sin pacto social que valga, tal vez se agudizar谩 cuando BCE empiece a subir los tipos de inter茅s.

Lo mismo es que se aproximan, tiempos m谩s interesantes de los que ya tenemos. Porque en las pr贸ximas elecciones las candidaturas de izquierda, nos pedir谩n el voto para evitar al fascismo, je, mientras sigue creciendo gracias al voto.