September 20, 2021

隆隆CUANDO SU FUNCI脫N ES APROPIARSE DEL VALOR QUE LOS TRABAJADORES PRODUCIMOS CON NUESTRO TRABAJO!!

El Ministro de Desarrollo Productivo Nacional Matias Kulfas en una alusi贸n reciente dice que su funci贸n es ayudar al desarrollo del capitalismo honesto 驴Sabr谩 el ministro lo que est谩 diciendo? 驴O la sabe y se hace el desentendido?

驴No sabe acaso el ministro que adem谩s es un economista, que la esencia misma del sistema capitalista es la deshonestidad, es la apropiaci贸n del valor de lo que producimos los laburantes?

驴Por qu茅 nos animamos a afirmar esto? Porque la vida de obrero nos ha llevado por nuestra pr谩ctica misma, el trabajo, a tener que pensar, investigar y sufrir las consecuencias de ser un explotado.

PORQUE LOS QUE CREAMOS LAS RIQUEZAS SOMO LOS TRABAJADORES CON NUESTRO TRABAJO CONCRETO Y PORQUE UNA PEQUE脩A PORCI脫N DE LOS BURGUESES SE APROPIAN SIEMPRE DEL VALOR QUE LOS TRABAJADORES CREAMOS CON NUESTRA INTELIGENCIA Y TRABAJO Y ELLOS NOS DISTRIBUYEN SOLO UNA PEQUE脩A PORCI脫N.

PARA PODER APROPIARSE DE CASI TODO EL VALOR QUE CREAMOS LOS TRABAJADORES CON NUESTRO TRABAJO SE FUERON APROPIANDO DE TODOS LOS MEDIOS DE PRODUCCI脫N, LAS F脕BRICAS, LA TIERRA LOS CAMINOS, LAS COMUNICACIONES, LOS MEDIOS DE SALUD, Y ETC, ETC, ETC.ETC, Y ASI NOS ROBAN LOS GRANDES BURGUESES PERO TAMBI脡N LOS NO TAN GRANDE

Se calcula que 700.000 personas se quedan con el mismo haber que recibimos los 7.000.000.000 de personas que hoy somos en el mundo.

Si esto no es un robo se帽or ministro Kulfas 驴que es, CAPITALISMO HONESTO?

Por todo el robo que nos vienen haciendo el gran capital, pero tambi茅n el mediano y el peque帽o, desde EL ROBLE bregamos por hacer entender a la clase obrera, a los trabajadores en general la necesidad de unirnos en una lucha general, destruir el estado burgu茅s e imponer el SOCIALISMO, que significa un nuevo estado dirigido colectivamente por los que creamos el valor con nuestro trabajo y que la distribuci贸n se haga en forma igualitaria, pero eso solo se puede hacer en forma revolucionaria, no desde el parlamento burgu茅s.

No temas compa帽era/ro, la lucha de clases no es un delito, sino una forma y una necesidad para cambiar este mundo de explotaci贸n, para imponer otra democracia que sea del pueblo y para el pueblo.

Por EL OREJANO