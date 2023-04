–

Juan Carlos Rois

Propuesta de sustituci贸n del modelo de Defensa Militar por un modelo de Defensa Popular Noviolenta.

Hay que agradecer a Pepe Ambrona, y en este mismo medio, el art铆culo reciente en el que profundiza sobre algunos aspectos del transarme (https://alternativasnoviolentas.org/2023/03/16/reflexiones-sobre-integrar-la-defensa-noviolenta-en-el-ministerio-de-defensa/) y sobre la pretensi贸n de ahondar en la institucionalizaci贸n de mecanismos de defensa noviolenta.

Como siempre, la claridad y orden de su reflexi贸n ofrece una ruta de trabajo de la que deber铆amos empoderarnos los movimientos, grupos, grup煤sculos, personas y m煤ltiples articulaciones de lucha empe帽ados en construir una alternativa a nuestro vigente sistema capitalista, el cual est谩 presidido por un paradigma que reproduce nuestra realidad de desigualdad y amenaza para la vida desde el papel rector de la violencia (al que denominamos paradigma violencia/dominaci贸n) y que se expresa en la ubicua y cotidiana violencia directa en la que convivimos, se cristaliza como violencia estructural y estructuras de violencia que organizan nuestro mundo social, se construye y justifica como violencia cultural con la que aprendemos y asumimos sus pr谩cticas y l贸gicas y, por el juego de coordinaci贸n, recombinaciones e interrelaciones de estas tres distintas violencias, adquiere una capacidad sin茅rgica, a la que denominaremos violencia sin茅rgica, que dota a todo el conjunto del funcionamiento como sistema complejo, constitutivo y rector de la violencia-dominaci贸n; un sistema fruto de una singular evoluci贸n cultural que aspiramos a desinventar y sustituir por otro alternativo y basado en las ideas rectoras de cooperaci贸n/noviolencia.

Quisiera a su vez contribuir a la reflexi贸n sobre el transarme a帽adiendo algunas caracter铆sticas m谩s, porque, en mi criterio, podr铆a ser una potente br煤jula estrat茅gica de coordinaci贸n de agendas y de reivindicaci贸n para las luchas globales del presente y del futuro cercano.

脥ndice:

1.- idas y venidas del transarme y la defensa social.

2.- Precisiones de la idea de transarme alternativa.

3.- Seis ejes para desencadenar luchas por el transarme.

4.- Potencialidades del transarme para construir una br煤jula de acci贸n de cambio.

5.- Protagonismo del movimiento antimilitarista y de las diversas articulaciones de lucha

noviolenta.

Idas y venidas del transarme y de la defensa civil.

Empecemos por recordar que la idea de transarme, hist贸ricamente asociada a la pretensi贸n de una defensa de base civil, cuenta con una dilatada evoluci贸n desde que apareci贸, primero en un panfleto cu谩quero de los a帽os treinta y, luego, tras la segunda guerra mundial, en el debate del pacifismo acad茅mico y militante en torno a la aspiraci贸n de establecer una alternativa noviolenta, inspirada en las grandes intuiciones y logros de la resistencia civil del siglo XIX e inicios del XX, que sustituyera total o parcialmente a la defensa militar y desterrara o al menos minimizara el peligro de la guerra.

Seg煤n uno de los te贸ricos que ha reflexionado sobre el transarme, Adams Roberts, la evoluci贸n de esta idea pas贸 (al menos hasta que public贸 su 鈥Civilian Resistence a National Defence鈥 en 1969) por cuatro fases y enfoques:

Investigaci贸n te贸rica de una defensa civil y de los presupuestos para su gradual implantaci贸n. Una metodolog铆a y programa de formaci贸n de la sociedad civil en las t谩cticas noviolentas para prevenir y preparar respuestas desarmadas ante eventuales ataques de otros pa铆ses agresores. Una tercera, de posibilidad estrat茅gica de implementar y aplicar una defensa de base civil para determinadas 谩reas o contextos sin abandonar plenamente la defensa militar. Y una cuarta, de construcci贸n de compromisos p煤blicos de las autoridades pol铆ticas nacionales a utilizar la resistencia civil en cualquier tipo de conflicto, con renuncia de la defensa militar por completo.

Lo cierto es que a partir de los a帽os 70, la idea de transarme fue reconduci茅ndose cada vez m谩s a una apuesta transicional de implementaci贸n de estrategias de defensa civil en el sistema global de defensa, pero aceptando, a veces resignadamente, el componente militar y de ultima ratio de la defensa militar (Galtung por ejemplo, en 鈥Transarmament and the Cold War鈥, su recopilaci贸n m谩s importante de textos sobre transarme, publicada en Oslo en 1988 aceptaba un sistema militar nuclear disuasivo y armas precisas de car谩cter tambi茅n disuasorio, pero combinado con metodolog铆as de defensa civil y un proceso gradual de sustituci贸n de las armas ofensivas por las meramente defensivas).

Los gobiernos de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca durante la guerra fr铆a, e incluso la corporaci贸n RAND, un think tank financiado por el departamento de defensa de EE. UU., llegaron a interesarse por este tipo de propuestas para incorporarlas a sus doctrinas de defensa.

El gobierno holand茅s tambi茅n intent贸 avanzar en la idea, creando en un grupo de investigaci贸n constituido al efecto por algunos pacifistas de renombre y expertos militares, aunque parece ser que en 1985 se abandon贸 el proyecto de complementariedad por su dificultad de puesta en pr谩ctica, seg煤n refiere Hylke Tromp en una actas publicadas en 1987 que recogen las aportaciones en un coloquio celebrado dos a帽os antes en Estrasburgo sobre estrategias civiles de defensa. En su d铆a, el gobierno sandinista tambi茅n se interes贸, poco antes de perder el poder a manos de su oposici贸n, por tales propuestas.

Tambi茅n en los actuales planes de defensa militar de la OTAN se contempla cierta participaci贸n civil en la conducci贸n por otras v铆as de la guerra ante hip贸tesis de invasi贸n y no dejan de asumirse acciones de resistencia civil o basadas en la revuelta noviolenta bajo el paraguas de conceptos tan et茅reos como el de guerra asim茅trica ante los intentos de invasi贸n por parte del enemigo. Del mismo modo, en Lituania, integrada en la OTAN, se distribuy贸 entre la poblaci贸n civil en el a帽o 2015 el manual 鈥溌緾贸mo prepararse para situaciones de emergencia y guerra?鈥, que incorpora la resistencia noviolenta en la defensa nacional y, tambi茅n, por lo que sabemos, han sido ejercidas acciones de defensa de base civil coordinadas con el mando militar ucranio en la actual conflicto ucranio/ruso.

Los planteamientos de defensa civil basada en t茅cnicas noviolentas de no colaboraci贸n y su propuesta de progresiva implementaci贸n mediante procesos de transarme de los a帽os 50 a 90 del siglo XX ten铆an como punto de partida la concepci贸n de la defensa como defensa de los Estados, los territorios, las instituciones y todas las convenciones propias de la defensa militar, aunque por otros medios, lo cual resta cr茅dito a la propia idea de defensa noviolenta, que dista mucho de ser la defensa del actual sistema/mundo por otros medios y m谩s bien propone cambios radicales en el paradigma rector de nuestro mundo y defensa de la seguridad humana y de bienes que en muchas ocasiones se encuentran agredidas precisamente por el propio sistema de defensa militar y por las instituciones, estructuras e intereses que la defensa militar defiende en realidad.

Una idea algo diferente de la lucha contra la guerra, y tambi茅n de los procesos de cambio gradual para conseguir la paz por medios pac铆ficos, nos la ofrece el actual planteamientos de Galtung, quien apuesta por un modelo de intervenci贸n civil en los conflictos desde una perspectiva noviolenta especializada (instituciones y expertos en mediaci贸n e intervenci贸n en conflictos, v铆as de pacificaci贸n, normas jur铆dicas y propuestas de cambios pol铆ticos estructurales y culturales, etc.), para abordar los referidos conflictos internacionales en sus aspectos directo, estructural y cultural mediante pol铆ticas de construcci贸n de paz con contenidos, aplicando estrategias noviolentas de reconstrucci贸n, reconciliaci贸n y resoluci贸n de conflictos, sin excluir cuerpos militares para el ejercicio de la leg铆tima de defensa de los distintos pueblos.

En la actualidad siguen existiendo propuestas de transarme de un corte m谩s bien cl谩sico, que preconizan la construcci贸n de un modelo de defensa civil dentro del esquema general de defensa militar.

A t铆tulo ilustrativo, el canal AutoDefensa Noviolenta, hastag #ADN de Telegram, que pretende promover un modelo de defensa noviolenta para una Catalu帽a independiente, se hace eco (lo cual no quiere decir que los promotores del canal las haga suyas al cien por cien ni que sea la propuesta de transarme ideal que preconizan) de algunas de las propuestas de implementaci贸n de metodolog铆as de defensa noviolenta en un sistema global de defensa de enfoque civil-militar: en su entrada n煤mero 64 se帽ala que 鈥渆l gobierno que apueste por la defensa civil tiene que evitar hacer un uso simult谩neo de las formas de resistencia violenta y noviolenta: si fuera imprescindible podr铆a aplicarlas en distintos momentos del conflicto o aplicarla en lugares diferentes (p. ej. Defensa civil en ciudades y armada en zonas rurales para reducir las bajas y la destrucci贸n de las ciudades)鈥 o propone, citando a Gonzalo Arias en su libro 鈥El ej茅rcito incruento鈥 (post 92) el transarme como un proceso de adopci贸n progresiva de las armas, la organizaci贸n y las t谩cticas de la defensa civil noviolenta y la reducci贸n paralela de las armas ofensivas hacia las armas defensivas hasta su completa sustituci贸n, ofreciendo en otras entradas (por ejemplo, 84, 94) ejemplos de materializaci贸n de esos instrumentos de defensa civil, como la creaci贸n de cuerpos noviolentos de intervenci贸n en conflictos o 鈥渇uerzas de paz鈥 (al ejemplo de Brigadas Internacionales de Paz, Khudai Khidmatgar, la Guardia Ind铆gena del Cauca, Fuerzas de Paz Noviolentas o Servicios Civiles de paz), cuerpos que, en todo caso, no pueden agotar ni la idea de defensa alternativa ni los procesos de apropiaci贸n del protagonismo popular en la implementaci贸n de los procesos de transarme.

Tambi茅n podr铆amos entender como propuesta de transici贸n hacia un modelo de defensa menos agresiva y con incorporaci贸n de la defensa civil el planteamiento de izquierda unida en el pasado, tanto en el uso que hiso de la propuesta de defensa 2001 de Vi莽ent Fisas (que en realidad iba mucho m谩s lejos de las rebajas de IU) como, m谩s adelante, de la afirmaci贸n de Willy Meyer en la comisi贸n mixta Congreso Senado para la profesionalizaci贸n de las Fuerzas Armadas (Bolet铆n de las cortes generales n煤m. 103 de 11 de mayo de 1998, p谩g. 2142) donde afirma que quieren que se de un transarme para desmilitarizar la idea de seguridad, con medidas de cambio de concepto de seguridad como 鈥desnuclearizaci贸n; una defensa alternativa no provocativa, no amenazante, que no participe en alianzas militares; desestimular el rearme; una defensa alternativa eficaz en lo que a la defensa del per铆metro de seguridad se refiere; reducir la cultura militarista; contribuir a la seguridad internacional; convertir los programas industriales militares en programas civiles, convertir los programas de investigaci贸n m谩s desarrollo militares en programas civiles鈥 y propone como modelo un ej茅rcito reducido (90.000 efectivos), una reducci贸n del gasto militar consecuente y situar nuestra pol铆tica de defensa fuera de la OTAN como culmen de su idea de transarme y afirma que 鈥 Un ej茅rcito transarmado es un ej茅rcito reducido; un ej茅rcito que, efectivamente, se convierte en una apuesta en pol铆tica exterior鈥.

En todo caso, tres son las principales potencialidades que la cl谩sica idea de transarme aporta a nuestra concepci贸n de otro tipo de transarme m谩s all谩 de la implementaci贸n de la defensa civil en los sistemas de defensa:

La idea de que la pol铆tica de paz no puede reducirse a la apuesta por el desarme, que implica en definitiva no salirnos del c铆rculo vicioso de la paz armada y negativa, como mera ausencia de guerra, y que delega la construcci贸n de la paz a una insuficiente aspiraci贸n de paz jur铆dica e institucional, siempre tan vinculante como lo deseen los l铆deres pol铆ticos de los distintos Estados, construida desde actores institucionales, 鈥渆xpertos鈥 y elitistas, y no desde la gente, en minor铆a de edad permanente y servidumbre voluntaria en materia de defensa y de paz (parodiando a Clinton, 鈥渆s el transarme, idiota (no el desarme)鈥 el meollo de la cuesti贸n). La insinuaci贸n del papel del empoderamiento social y la construcci贸n de v铆nculos comunitaristas para desarrollar la defensa alternativa (no m谩s rogativas al santo, por favor, y tomemos el toro por los cuernos). Y un cierto desplazamiento del propio concepto de defensa, tanto de lo que hay que defender (m谩s centrada en una seguridad desde abajo y en las necesidades y aspiraciones de la gente y del conjunto del planeta que en la defensa del territorio, de las instituciones, de las cadenas de mando y de todo el argumentario de la defensa militar), como de las metodolog铆as de defensa (lucha social y cultural, noviolencia, cooperaci贸n, cuidados, resistencia, etc茅tera).

En nuestro Estado fue el Colectivo Utop铆a Contagiosa el que, a partir de los a帽os 90 del siglo XX se propuso repensar la idea de transarme como proceso din谩mico de sustituci贸n completa del modelo de defensa militar por otro de defensa popular noviolenta (en adelante DPNV), lo que necesariamente implicaba cuatro saltos respecto al debate cl谩sico:

a) La ruptura con la idea de defensa tradicional, con la consiguiente negativa del objeto de la defensa por el que apuesta 茅sta (hay que defender otra cosa, que m谩s adelante se ha ido perfilando bajo el paraguas de la idea de seguridad humana, porque defender lo mismo de otro modo es hacer un pan como unas ostias, que dec铆a mi abuelo),

b) El rechazo de la compatibilidad del modelo de defensa militar con un modelo de defensa noviolenta que se predique alternativo (se niega la complementariedad y la compatibilidad de la defensa noviolenta y la militar, pues no se trata de mantener el mismo perro con distinto collar), lo que no evitar谩 la convivencia en tensi贸n conflictiva de un modelo militar que se va desmantelando con una implantaci贸n progresiva de mecanismos de DPNV durante el per铆odo de convivencia de ambos.

c) El redescubrimiento de las actuales pr谩cticas y luchas sociales noviolentas como concreciones actuales pero tambi茅n performativas del modelo global de DPNV al que se quiere llegar en absoluta sustituci贸n del modelo de defensa militar (la defensa noviolenta y los procesos de transarme se est谩n ejerciendo y desencadenando ya y tal como se est谩n desarrollando anticipan y prefiguran lo que puede ser un modelo completo de DPNV y superador del militarismo) y

d) La constataci贸n de que los procesos de transarme exigen desencadenar simult谩neamente din谩micas deliberadas y apoyadas socialmente (y para ello desarrollar campa帽as de lucha social y provocar ciclos de movilizaci贸n exigentes para conquistar sus logros) que quiten poder al paradigma global de violencia rectora en todos los planos (directo, estructural, cultural y sin茅rgico) y escenarios posibles (y no s贸lo, aunque tambi茅n y de forma privilegiada en el militar y del militarismo) y de empoderar a la sociedad en la pr谩ctica y metodolog铆as noviolentas de relaci贸n y lucha, aprovechando los espacios y recursos liberados para trasvasarlos, construir y fortalecer capacidades sociales y estructuras a la alternativa global.

Utop铆a Contagiosa se esforz贸 en su divulgaci贸n y profundizaci贸n de esta nueva br煤jula de lucha pacifista y noviolenta, pero desde que 茅ste dej贸 de publicar, lo cierto es que no se ha avanzado mucho en el camino y en la actualidad no forma parte de las preocupaciones, de la pr谩ctica ni de las agendas ni del pacifismo, ni de la lucha contra la guerra. Tampoco de la reflexi贸n acad茅mica aut贸ctona.

Sin embargo, en la actualidad, como intentar茅 explicar m谩s adelante, la apuesta por el transarme como proceso y marco de lucha para conseguir implantar una alternativa de DPNV y, m谩s all谩 del campo de la defensa, un cambio global de sociedad apropi谩ndonos de la idea de defensa social como hilo conductor de las distintas luchas (ecologismo, feminismo, altermundismo, contra la pobreza, etc.), puede ofrecernos un potente e in茅dito mapa de acci贸n, tanto para rescatar la lucha pacifista del reduccionismo al que actualmente la ha conducido el predominio de la idea de desarme y la aspiraci贸n de paz negativa, como para la coordinaci贸n y articulaci贸n de otras luchas contra el sistema.

Precisiones de una idea de transarme alternativa.

La idea del transarme puede mantener, como hemos visto, aspiraciones de mera reforma del sistema de defensa militar (y as铆 ser铆a contemplado por algunas propuestas de redimensionamiento y modernizaci贸n de los ej茅rcitos previsiblemente asumibles para determinadas propuestas pol铆ticas de car谩cter reformista junto con otras de signo pragm谩tico del conjunto de propuestas pacifistas, como puede ser la de Galtung) junto con otro enfoque que busque la supresi贸n del modelo de defensa militar y la superaci贸n del militarismo, para desarrollar plenamente una defensa de la seguridad humana.

Muy simplificadamente, encuentro tres posibles enfoques de las ideas de transarme, conforme a la idea final de defensa que predican: la cl谩sica idea de defensa de base civil o social; una segunda, la idea de intervenci贸n 鈥3R鈥 de Galtung, y una tercera, la que preconiza la DPNV; con arreglo al cuadro siguiente:

DEFENSA SOCIAL GALTUNG DPNV MOMENTO DE ACTUACION Ante un conflicto manifiesto, us谩ndose como recurso, complemento u opci贸n dentro de la defensa militar. Antes del conflicto con prevenci贸n, durante el conflicto intentando pararlo y despu茅s de sufrirse la violencia, con la din谩mica de las 3 R Todo el tiempo mediante una estrategia de lucha social noviolenta contra la violencia rectora y desencadenando procesos din谩micos de quitar poder al paradigma vigente y construir simult谩neamente fuerza alternativa SUJETOS DE LA ACCION Ej茅rcitos y cuerpos civiles especializados. La sociedad debidamente formada para resistirse. Especialistas noviolentos e instituciones mediante procesos de mediaci贸n, reconciliaci贸n, reconstrucci贸n y resoluci贸n de conflictos. Trabajadores por la paz. Organizaciones de base, gente com煤n y sus articulaciones, mediante el empoderamiento social, la movilizaci贸n colectiva, la acci贸n directa, las pr谩cticas de contraste, el ensayo de nuevos modos de organizarse y la lucha social. ENFOQUE Defensa dentro del paradigma militar Restaurador (paz restaurativa) e institucional-reformista, como paso previo para construir la paz gradualmente. Proactivo y transformador. Quiere un cambio global y una din谩mica evolutiva de quitar poder al constructo vigente y alumbrar simult谩neamente una alternativa a este. METODOLOGIA Estatal combinando la acci贸n de base violenta y la resistencia civil de base noviolenta. Noviolenta de base especializada Noviolenta de base popular y social. IDEA DE DEFENSA Defensa territorial, institucional y del statu quo. Defensa de base civil y promoci贸n de la paz. Prioritariamente defensiva o reactiva (reaccionar ante la violencia) Popular noviolento basado en la lucha por la seguridad humana y por la transformaci贸n social hacia un paradigma alternativo. Defensiva/ofensivo (de resistencia y proactiva en quitar poder al paradigma dominaci贸n-violencia y construir simult谩neamente seguridad humana.

En todo caso, las propuestas alternativas y no meramente reformistas del transarme asumen un tiempo de convivencia, aunque en tensi贸n, entre el modelo de defensa militar que se pretende desinventar y el progresivo empoderamiento de una defensa alternativa noviolenta que buscamos afirmar y fortalecer y, desde ese punto de vista, tiene una pretensi贸n de consolidar e institucionalizar estructuralmente cambios irreversibles que afectan a las pol铆ticas de defensa y de paz y al modelo de sociedad en su conjunto.

Este enfoque del transarme tiene varios rasgos m谩s:

Es una propuesta transicional y (sobre todo) transformacional.

El transarme es no s贸lo (ni principalmente) una propuesta transicional, de convivencia del modelo militar (que te贸ricamente ir铆amos desmantelando) con metodolog铆as y estructuras noviolentas (que ir铆amos desarrollando) sino, a la vez, y, sobre todo, una propuesta deliberadamente transformacional.

El 茅nfasis principal est谩 en la pretensi贸n de transformar de forma plena y radical la defensa militar y los cambios que sea capaz de conseguir son instrumentales a dicha pretensi贸n.

Mantiene una primera dimensi贸n de negaci贸n y resistencia frente al modelo militar y al paradigma violento y por eso enfatiza un activismo de lucha y una pretensi贸n de abolir su r茅gimen y su l贸gica.

Pero a su vez, mantiene una segunda dimensi贸n de anuncio y alternativa que se construye en el quehacer diario fortaleciendo metodolog铆as de lucha noviolenta, estructuras de participaci贸n horizontal y de base, metodolog铆as de intervenci贸n alternativa en los conflictos, estructuras de paz por medios pac铆ficos, cultura alternativa, 鈥

No pretende la reforma de lo militar ni predica ning煤n tipo de reformismo, sino la absoluta abolici贸n de la defensa militar. Su 鈥渘o鈥 es en s铆 performativo de las aspiraciones de vida que pretende alcanzar. Por eso sus propuestas no son recetas ni de modernizaci贸n, ni de reforma, ni de mejora de lo militar, sino pasos sucesivos de irreversible desmantelamiento de la defensa militar, acompa帽ados, como veremos, de otros pasos simult谩neos de construcci贸n de una defensa alternativa y antag贸nica con la militar.

Lo mismo podr铆amos aplicar a otros aspectos contra los que se desencadenan las luchas sociales noviolentas que 鈥測a鈥 est谩n ejerciendo diversos colectivos y movimientos en sus respectivos campos de lucha, defendiendo lo que la gente quiere defender. Tambi茅n su lucha y su no es performativo de un futuro indeterminado que no tenemos ni capacidad ni necesidad de describir en forma de utop铆a cerrada.

El car谩cter transformacional del transarme lo pone en franca consonancia con las otras luchas trans-formacionales y radicales vigentes en la actualidad y, como veremos, puede ser una de las llaves por las que el trans-arme pueda servir como una br煤jula de coordinaci贸n de luchas sociales en t茅rminos de identificaci贸n de qu茅 hay que defender y de procesos de resistencia y aspiraciones sociales. Lo dejamos insinuado de momento.

Que afirma la procesualidad (por encima de gradualidad).

La idea alternativa del transarme exige tener en cuenta que el car谩cter principal del mismo no es tanto la gradualidad de los cambios del de defensa vigente, que busca introducir ni tampoco el car谩cter transicional (o reformista en otros casos) de los mismos, como la intenci贸n de desencadenar procesos din谩micos e indeterminados de cambio en todos los escenarios posibles (econ贸mico, social, cultural, en la seguridad humana, en las pol铆ticas p煤blicas, en defensa, etc.).

No es tanto una especie de planificaci贸n maquiav茅lica y cl谩sica (que unos planifican y otros ejecutan bajo la l贸gica medios/fines) de sucesivos cambios en el aparato militar, como la apuesta por iniciar procesos de cambio social y pol铆tico (cultural, econ贸mico, legal, econ贸mico, de relaciones de poder, de empoderamiento y apropiaci贸n popular, de relaciones entre los pueblos, de la pol铆tica de defensa, de estructuras, de la vida cotidiana, de conquista de derechos, etc.) desde dentro de la sociedad y para provechar la inercia de dichos procesos y la implicaci贸n social en ellos para amplificar sus efectos.

Cambios tan amplios o modestos como las circunstancias permitan y tan r谩pidos o pausados como sea posible.

Procesos de sustituci贸n y superaci贸n sucesiva del modelo de defensa militar, de su objeto, de su metodolog铆a e infraestructura y de su paradigma, por una defensa noviolenta plena y a desarrollar en cada momento desde la pr谩ctica de la gente y de sus articulaciones sociales hasta donde sea posible, por el empoderamiento y la actor铆a social sin delegaci贸n y por un paradigma global de cooperaci贸n noviolencia.

No, por tanto. 煤nicamente provocar reformas graduales en el modelo de defensa militar (suprimir el armamento ofensivo, redimensionar los efectivos y estructuras de defensa, abandonar determinadas estructuras militares o enfoques intervencionistas, reconvertir industrias militares, reducir el gasto militar, recolocar efectivos militares a fuerzas de paz o desarmadas u otras que se nos puedan ocurrir) sino de desencadenar din谩micas sociales que conquisten transformaciones de calado sobre los que construir permanentemente y de la manera m谩s plena posible la alternativa de defensa popular noviolenta (en adelante DPNV).

Dado que se trata de incentivar, promover y desencadenar procesos de cambio dirigidos a la superaci贸n del modelo de defensa militar, su mayor o menor intensidad y profundidad, gradualidad o saltacionismo vendr谩n condicionadas y definidas por las potencialidades de los procesos desencadenados, su mayor o menor solidez o reversibilidad, la capacidad de la sociedad para asumirlos en su radicalidad y el juego de fuerzas pol铆ticas en liza.

Es por eso tambi茅n una suma de procesos indefinidos, no prefijados de antemano, din谩micos y no cerrados, sino abiertos a la sorpresa y la incertidumbre tanto en sus medios como en sus fines.

Desarrollando tres din谩micas pol铆ticas simult谩neas

El transarme vendr铆a a ser una estrategia de lucha pol铆tica que abarca la pretensi贸n de atender simult谩neamente a tres tipos de medidas, reivindicaciones y din谩micas de acci贸n:

Quitar poder al modelo de defensa militar y a sus componentes tanto estructurales como culturales Construir simult谩neamente la alternativa de lucha social y organizaci贸n de una defensa alternativa Trasvasar a la construcci贸n de la defensa alternativa, a la consolidaci贸n de los cambios y al empoderamiento social en los mismos los recursos detra铆dos o los espacios liberados de la estructura militar.

Se trata de tres planos que exigen ser atendidos por igual, sin relegaci贸n, y que se potencian mutuamente para consolidar los procesos de cambio.

Y que abarca los dos grandes campos de acci贸n: el del poder constituido y del empoderamiento social.

Dado que construyen en el d铆a a d铆a un cambio, quitando poder al paradigma militar, y consolida una alternativa, mantiene un primer campo de acci贸n: el de consolidar dicho cambio tambi茅n en lo institucional a medida que se va realizando en la sociedad.

El polo del poder instituido

Por eso exige atender al campo del poder instituido en el doble sentido de conseguir que dichos cambios se institucionalicen y de ser el mundo institucional uno de los principales receptores frente al que desencadenar nuestras cr铆ticas, reivindicaciones y propuestas.

El poder constituido no regala nada, tiende a conservar el statu quo y tiene en los aparatos de defensa, seguridad y control social sus principales herramientas de ejercicio del 鈥渕onopolio de la violencia鈥 y construcci贸n del orden pol铆tico. Frente a eso, debemos conseguirse que el mismo poder que justifica y mantiene el sistema de defensa se vea forzado, por el peso de nuestras luchas, a instituir y a llevar a la pr谩ctica los cambios que conlleva el transarme.

Cambios que en el campo del transarme espec铆fico del modelo de defensa pasar谩n por la progresiva resistencia a la guerra y apoyo a la causa de la paz, por la reorientaci贸n de la pol铆tica de defensa y de sus l铆neas principales (qu茅 queremos defender, qu茅 metodolog铆as y qu茅 sujetos de la defensa) hasta la supresi贸n de los ej茅rcitos y la acogida de la defensa noviolenta de la seguridad humana; por la progresiva redimensi贸n de los aparatos, estructuras y gastos de defensa hasta el desmantelamiento final y sustituci贸n por la DPNV; por la reestructuraci贸n de los mecanismos de defensa, y as铆, los distintos procesos de desmilitarizaci贸n hasta la completa superaci贸n del militarismo.

El polo del empoderamiento social.

Y debe contemplarse el segundo polo o campo de la acci贸n pol铆tica; el empoderamiento social y la construcci贸n del poder popular protagonista.

La propuesta de cambio radical que subyace al transarme exige una sociedad que asuma los presupuestos metodol贸gicos y pr谩cticos del cambio de paradigma de violencia rectora y que est茅 dispuesta a ejercer esa apropiaci贸n de la defensa de sus propios intereses por s铆 y sin delegaci贸n. El salto conceptual de quedarnos sin ej茅rcitos implica un cambio tan radical en las mentalidades y pr谩cticas de nuestras sociedades como el que implican los otros cambios exigentes y urgentes del momento, como puede ser el decrecimiento y la organizaci贸n de una sociedad simbi贸tica con el resto de la vida del planeta, la abolici贸n del patriarcado, la superaci贸n del capitalismo o el destierro de la pobreza y la asunci贸n de sociedades comunitaristas y solidarias, cambios relevantes y necesarios, adem谩s, para la plena vigencia de una DPNV.

Por eso, el polo del empoderamiento social tiene un doble sentido, pues es la sociedad constituyente la que debe hacer suyas estas expectativas, reivindicarlas e impulsar las luchas para llevarlas a cabo en todos los escenarios sociales, interiorizarlos y convertirlos en su propia pr谩ctica.

En las actuales circunstancias esta apelaci贸n al protagonismo social pasa por construir en paralelo empoderamiento social y trabajo paciente con el resto de la sociedad. Este segundo polo del transarme necesita proponer y poner en pr谩ctica mecanismos de participaci贸n horizontal, apropiaci贸n y cultura popular necesarios tanto para desencadenar las distintas luchas y movilizaciones de cambio, herramientas para la reapropiarse de la actor铆a de la defensa social, v铆nculos, sensibilizaci贸n y formaci贸n para la afirmaci贸n y resistencia frente a las arremetidas del paradigma violento, mecanismos de resoluci贸n de conflictos alternativos, espacios para la construcci贸n de experiencia de contraste donde ya ejercemos la defensa de lo que queremos por medios diferentes, construcci贸n de imaginarios donde vincular sue帽os, esperanzas y experiencias para la prefiguraci贸n de la sociedad a la que aspiramos y un largo etc茅tera.

Impulsado en t茅rminos de reivindicaci贸n social desde las articulaciones antimilitaristas, noviolentas y de los movimientos de cambio

Los modos de articulaci贸n de las luchas sociales que actualmente protagonizan diversas organizaciones de talante transformador, que ya act煤an bajo metodolog铆as noviolentas de lucha y conquista de los derechos (l茅ase ecologismo, feminismos, defensa de los derechos humanos y derechos sociales, lucha contra la pobreza, inmigraci贸n, sanidad, educaci贸n, vivienda, altermundismo, antirracismo, anticapitalismo, contracultura, etc.), pueden ser hoy en d铆a los principales vectores desde los que es posible promover las agendas del transarme y pueden a su vez aprovecharse de esta como mecanismo de comunicaci贸n y coordinaci贸n de luchas y esfuerzos compartidos desde una 贸ptica de defensa de lo que verdaderamente hay que defender.

Estas grandes articulaciones utilizan en su repertorio de acci贸n y de lucha social radical estrategias que denuncian las situaciones insostenibles y las agresiones constantes de lo que verdaderamente debe ser defendido y anuncian la alternativa, haciendo valer as铆 la doble dimensi贸n de quitar poder al paradigma vigente y de construir en el d铆a a d铆a alternativa a 茅ste, por lo que bien puede decirse que hoy por hoy son agentes privilegiados de la construcci贸n, a煤n sin la suficiente explicitaci贸n en t茅rminos de tal, del transarme.

Contiene una triple dimensi贸n

Con todo ello, los procesos de transarme, aun cuando su principal campo de lucha es el del militarismo y el de la superaci贸n del modelo militar de defensa, y por extensi贸n el problema de la guerra y la construcci贸n de la paz con contenidos, no s贸lo afecta a esto y se puede hablar de un transarme de 铆ndole inespec铆fico que afecta a la actual confrontaci贸n entre el sistema mundo vigente, con sus paradigmas rectores, y las expectativas de cambio de rubo y transformaci贸n radical, con sus imaginarios paradigm谩ticos por concretar y construir, y su definici贸n de lo que hay que defender (o por lo que hay que luchar) alternativo.

Dado el car谩cter de suma de procesos din谩micos del transarme, podemos destacar que 茅ste tiene tres planos o dimensiones diferentes:

Un primer plano, de pr谩ctica actual tanto de luchas sociales como de experiencias de contraste en las que se experimenta y vive desde presupuestos y valores alternativos y se quita ya y ahora poder al modelo militarista vigente simult谩neamente que se construye y empodera una alternativa de defensa en la medida de lo posible. Esta primera dimensi贸n se desarrolla y concreta en la lucha social y en las pr谩cticas de contraste que realizamos y nos proporciona capacidades de empoderamiento y apropiaci贸n de la idea de defensa de la seguridad humana, antagonista de la seguridad militar. Un segundo plano hace referencia a los procesos a desencadenar mediante una estrategia deliberada que hay que promover, coordinar y construir en t茅rminos de reivindicaci贸n y propuestas espec铆ficas para quitar poder al paradigma de defensa vigente y construir en paralelo el modelo de defensa alternativo. Y uno tercero, como horizonte y marco referencial y transformativo final, al que se pretende llegar de desmantelamiento o reseteo del sistema de defensa militar y su sustituci贸n completa por una DPNV.

Seis ejes para desencadenar luchas por el transarme

El transarme como estrategia concreta y propuesta de cambio de modelo de defensa debe ser concretado y especificado en el debate entre las articulaciones sociales que luchan por 茅l.

Aclaremos, aunque a estas alturas creo que deber铆a estar ya claro, que el tan-arme no equivale a un programa de reforma del servicio militar, al estilo de los que proponen c铆clicamente los partidos pol铆ticos y los grupos de poder que nos han tocado en suerte, ni de sustituci贸n de un modelo de defensa militar por otro de defensas, civiles, ej茅rcitos europeos, ej茅rcitos humanitarios, o defensas no ofensivas, ni tampoco entra en su l贸gica una paz de construcci贸n meramente jur铆dica basada en tratados de desarme, control de armas o similares o cualesquiera otras ideas descabelladas de los pacifismos que hemos denominado oficiales.

A t铆tulo de mera ejemplificaci贸n (por supuesto que susceptible de cualquier cr铆tica, mejora o mejor idea) que a su vez habr铆a de llenarse de contenido, el transarme se puede articular en torno a una idea transversal (eje 1) de desmilitarizar la sociedad y seis ejes en los que desarrollar sus propuestas espec铆ficas de quitar poder al modelo militar, trasvasar capacidades a las necesidades sociales y empoderar mecanismos alternativos de DPNV, con arreglo al cuadro siguiente que ya he presentado, con ligeras variaciones, en otras colaboraciones tanto con este medio como con el blog de Tortuga:

Se advierte que, aunque los ejes tienen una secuencia l贸gica, no necesariamente deben irse quemando etapas de forma secuencial, sino que se puede desde el inicio avanzar simult谩neamente en unos y otros en la medida en que nuestras fuerzas y las posibilidades que ofrezca la coyuntura lo permitan.

L贸gicamente cada uno de estos ejes debe llenarse de contenidos y concreciones que los desarrollen, lo cual impone, como es l贸gico, el intercambio de ideas, debate y evaluaci贸n de las distintas articulaciones empe帽adas en su desarrollo, debate y articulaci贸n que, en mi criterio, hoy pide a gritos la urgencia de la situaci贸n que vivimos y la dispersi贸n de las respuestas con que, cada cual como puede, estamos d谩ndole contestaci贸n.

A t铆tulo de ejemplo, de nuevo, estos ejes se pueden rellenar de contenidos y propuestas, de los que m谩s tarde podremos derivar reivindicaciones, campa帽as, luchas, contenido de agendas propias y compartidas y todo un arsenal de acci贸n em nuestro amplio repertorio de actuaci贸n, como:

Primero, Impulsar la (R)esistencia a la guerra y contra su preparaci贸n, tanto aqu铆 (en el primer mundo y en nuestro peque帽o espacio estatal), donde se preparan y organizan las guerras y se organiza la geopol铆tica para consolidar el sistema de dominaci贸n-violencia: Quintando poder a la explotaci贸n de recursos, a la sumisi贸n de pueblos, a la divisi贸n y conflictividad, a las guerras, normas comerciales injustas, a la degradaci贸n del medio ambiente, a la deslocalizaci贸n y fragmentaci贸n del mercado laboral, al fomento de la incultura y la manipulaci贸n cultural, a la venta de armas y sistemas militares, a la carrera de armamentos, a la participaci贸n en alianzas militares, al apoyo a las bases militares de EEUU, abandonando el papel actual en las operaciones militares en el exterior y al apoyo militar a pa铆ses involucrados en conflictos, la investigaci贸n militar, etc茅tera). Proponiendo y ejerciendo el fomento de la cultura de paz, la solidaridad internacional, la sensibilizaci贸n y movilizaci贸n contra la guerra, el trabajo de base, el fortalecimiento de l agenda de desmilitarizaci贸n social que preconiza el movimiento antimilitarista, etc. Como 鈥渁ll铆鈥 donde nuestras pol铆ticas fomentan y despliegan la guerra (apoyo a los movimientos noviolentos y de resistencia a la guerra, auxilio a desertores y desplazados, fomento de mediadas de enfoque alternativo hacia los conflictos, boicot a las guerras y a la participaci贸n de tropas de injerencia militar, fomento de redes de colaboraci贸n entre los pa铆ses en conflicto e inmigrados de 茅stos aqu铆, participaci贸n en luchas por los cuidados, redes de solidaridad y acogida, 鈥). Segundo, lucha por conseguir una (R)eorientaci贸n escalonada y global de la pol铆tica de defensa

Las preguntas cruciales que nunca se ha hecho a la ciudadan铆a espa帽ola son tres:

驴Qu茅 queremos defender? Si optan por un modelo de defensa nacional o de seguridad nacional, o, por el contrario, optan por un modelo de Seguridad Humana. 驴Qui茅n debe ser el sujeto de esa defensa? Si un cuerpo especializado y segregado de la sociedad, al que dotamos de instrumentos y poder para ello, o la sociedad en su conjunto, de forma transversal 驴C贸mo queremos que sea esa defensa? Si con ej茅rcitos, diplomacia, alianzas militares, guerras econ贸micas, etc. o por el contrario mediante la apuesta por el desarrollo de los bienes sociales (educaci贸n, sanidad, renta b谩sica, derechos sociales, desarrollo sostenible y justo, justicia internacional y solidaridad).

Se trata de ejercer un empoderamiento social en la defensa social que ya se efect煤a (plataformas de vivienda, lucha contra la precariedad, acci贸n contra el racismo y la xenofobia, cuidados, reivindicaciones de derechos sociales, educaci贸n, contra los procesos de securitizaci贸n, 鈥) de lo que a la gente le interesa defender, mediante la lucha social por diversas conquistas sociales y necesidades que no son defendidas (y generalmente son negadas) desde el poder y el Estado. Exige esfuerzo en seguir participando y desarrollando formas de organizaci贸n popular, de participaci贸n activa desde lo cotidiano, fomento del asamblearismo y la horizontalidad, implicaci贸n en la acci贸n directa y la desobediencia frente a las tropel铆as, 鈥 que desborden el marco institucional y nos 鈥渞eapodere鈥 de la idea de defensa como algo nuestro y sin delegaci贸n, no de aparatos militares, paramilitares o policiales. Experiencias concretas, aqu铆 y ahora, que deben apoyar nuestro ideal de otra forma de entender la justicia, de c贸mo autogobiernos, nuevas pr谩cticas econ贸micas no capitalistas, otras formas de entender la seguridad y la defensa, practic谩ndolas al margen de las instituciones.

Tercero, (R)edimensionamiento de la pol铆tica de defensa

Lo que significa quitar poder al actual modelo tanto en su estructura, en su gigantismo, en su armamento, en sus infraestructuras, en el personal, en sus industrias, en sus misiones, en sus valores, en su penetraci贸n social, en su opacidad, en la violaci贸n de los derechos, etc茅tera.

驴Queremos realmente dedicar m谩s de 34.000 millones de euros anuales en impuestos al militarismo? 驴No hay otras pol铆ticas, de vivienda, sanitarias, de educaci贸n, de ecolog铆a, m谩s importantes y necesarias? 驴queremos una defensa en alianza militar en la OTAN? 驴queremos una defensa intervencionista?鈥

Esta apuesta 鈥渃r铆tica鈥 no pretende ni se conforma con la petici贸n de reasignaci贸n de partidas en el presupuesto, como si ese fuera el problema, o de reducci贸n de tropas, por ejemplo, ni apuesta por un listado de reformas institucionales, sino que aborda la necesidad de cambios globales, en 鈥渢odas y cada una鈥 de las dimensiones de la pol铆tica de defensa, y los exige en su conjunto, con el enfoque de quitarle poder, todo el posible en cada momento en funci贸n de nuestra capacidad de lucha, al modelo vigente y de trasvasar ese poder a una defensa social ejercida desde las necesidades y el protagonismo de la sociedad.

Cuarto, (R)eestructurar los aparatos de la defensa, de control social las pol铆ticas internacionales, enfoc谩ndolas a su disoluci贸n.

Se trata igualmente de una lucha que pone el 茅nfasis en desenmascarar el poder del constructo militarista y ejercer la cr铆tica de sus instituciones y una apuesta por un horizonte de superaci贸n de estos. 驴Es necesario mantener ej茅rcitos y cuerpos paramilitares y policiales para construir la seguridad humana? 驴Son necesarios para alg煤n fin decente submarinos que no flotan, o aviones de transporte incapaces de pasar las normativas de aeronavegabilidad? 驴Se debe mantener una industria militar que condena al monocultivo militar y a la dependencia de trabajo indecente a regiones enteras y participa en la masacre de millones de seres humanos a los que se venden las armas?驴Es admisible la emisi贸n contaminante de la actividad militar?驴No es posible establecer pol铆ticas de apoyo al derecho a la vivienda con el enorme patrimonio inmobiliario del 鈥渟egundo鈥 terrateniente del Estado?驴Debemos ser considerados enemigos internos y sometidos a aparatos y normas de control social y leyes mordaza?

R)einiciar una pol铆tica organizada de paz m谩s all谩 del desarme, que acompa帽e y potencie las anteriores pol铆ticas y enfocada al cambio de modelo militar de defensa por otro de seguridad humana. (R)esetear el sistema.

Poniendo el 茅nfasis en la radicalidad de nuestra apuesta. No apostamos por un mero reformismo que, a la larga, refuerce el poder del militarismo y las estructuras de defensa, sino que nuestra lucha es por el cambio total de concepci贸n y la construcci贸n de un paradigma alternativo de cooperaci贸n-noviolencia coordinado y conjuntado con las aspiraciones globales de cambio de sistema, con los principales referentes que ya ofrecen desde otra perspectivas el feminismo, el ecologismo, la lucha por el bien com煤n, etc茅tera.

Potencialidades del transarme para generar una br煤jula de cambio

La idea de transarme que hemos apuntado, como suma de procesos din谩micos de desarraigo y desinvenci贸n del modelo militar de defensa (y del paradigma global de violencia rectora) y de empoderamiento simult谩neo del modelo de DPNV (y de fortalecimiento de un paradigma global de cooperaci贸n-noviolencia) que 鈥測a, pero todav铆a no鈥 se est谩 desarrollando, puede ofrecernos un verdadero arsenal de contenidos para una agenda de mayor riqueza pacifista y antimilitarista, hoy fuertemente infravalorada, invisibilizada y minorizada desde los poderes y sus aparatos de propaganda.

Tambi茅n puede suponernos una verdadera br煤jula de acci贸n para intentar desencadenar nuevos ciclos de movilizaci贸n social no s贸lo ante la guerra cuando esta se desencadena, sino ante las caracter铆sticas espec铆ficas con las que el militarismo de nuevo cu帽o est谩 dando una verdadera vuelta de tuerca a los procesos de remilitarizaci贸n social en curso.

Primero, porque nos permite identificar y aspirar a romper con los principales problemas de nuestro militarismo (gigantismo, insostenibilidad y generaci贸n de deuda ileg铆tima, opacidad y falta de control, intervencionismo, sumisi贸n, minor铆a de edad y falta de soberan铆a de la sociedad, oligopolizaci贸n, puertagiratorismo y subordinaci贸n al complejo de intereses de las 茅lites, subordinaci贸n a los intereses de dominaci贸n violencia de occidente mediante la OTAN y las bases militares, despilfarro generalizado y saqueo, gasto militar brutal y en detrimento de las necesidades sociales, industria militar y venta de armas, militarismo expansivo y colaboracionismo social, insolidaridad social, ideolog铆a, pol铆ticas que no defienden lo que la gente quiere defender, etc.) y proponer actuaciones en su contra, pol铆ticas y campa帽as de confrontaci贸n y alternativas.

Segundo, porque nos permite clarificar la paz transformativa que perseguimos y los contenidos sociales, metodol贸gicas, estructurales, culturales que la construyen, as铆 como no hacer el juego a los intereses de la paz oficial y su argumentario de desarme y paz jur铆dica negativa, rescatando el programa de lucha radical contra la violencia rectora, de desmilitarizaci贸n y de apuesta noviolenta, las metodolog铆as de desobediencia, acci贸n directa, resistencia civil, construcci贸n de empoderamiento popular, metodolog铆as de convivencia y participaci贸n horizontal, resoluci贸n alternativa de conflictos, solidaridad y otras propias de la metodolog铆a noviolenta como las que construyen la paz.

Tercero, porque nos permite debatir en com煤n y apropiarnos socialmente de lo que como sociedades queremos defender, constituyendo pol铆ticas cotidianas y conquistando pol铆ticas p煤blicas para alcanzarlo a la par que desmantelando sus impedimentos y verdaderas agresiones y enemigos.

Cuarto, porque nos permite poner en marcha una agenda m谩s planificada de cambio social mediante el trans-arme y su doble vertiente de construir alternativa simult谩neamente que quitar poder al militarismo..

Y quinto, porque nos puede poner en sinton铆a con otras expectativas de lucha y movimientos no espec铆ficamente centrados en la defensa, que ya utilizan las metodolog铆as noviolentas, practican defensas sociales ante agresiones directas o para conseguir aspiraciones y necesidades desatendidas, acumulan experiencia y capacidades de trabajo, formulan alternativas y, en definitiva, practican ya el transarme a su manera; experiencias de lucha con las que podemos hacer sinergia, aprovechando su saber hacer, compartiendo agendas y proponiendo la perspectiva de defensa social y transarme para que la incorporen, ayuden a completar de contenidos y potencien desde sus respectivos intereses y sensibilidades.

Protagonismo del movimiento antimilitarista y de las diversas articulaciones de lucha noviolenta

Apropiarnos de la idea transformativa del transarme y promover las luchas que de la misma se derivan se me antoja un reto para el antimilitarismo y el pacifismo noviolento del momento.

La realidad est谩 pidiendo a gritos una respuesta de contenido y calado que oriente la lucha por la paz que languidece entre nosotros y que ha reducido sus perfiles a enfoques de rechazo selectivo de las guerras, a la apuesta por una paz negativa como mera ausencia de guerras y a lo sumo a las pol铆ticas de desarme y la lucha por tratados m谩s o menos oportunos, sin profundizar en la idea de la necesaria desmilitarizaci贸n social ni en la amplitud de contenidos y luchas que una idea de paz con contenidos conlleva.

El transarme, al hacernos pensar e imaginar procesos de quitar poder a lo militar(y a conocerlo mejor) en sus m煤ltiples caras, desde los campos de tiro y los espacios naturales, hasta el patrimonio que acumula, desde las armas que maneja hasta los negocios que entra帽a, desde el gasto militar hasta las operaciones que desarrolla, desde sus ramificaciones sociales e institucionales hasta sus negocios, y as铆 a infinidad de aspectos que componen su realidad, nos facilita la identificaci贸n de objetivos, de luchas y campa帽as.

Tambi茅n lo hace en el aspecto propositivo al obligarnos a pensar procesos de transferencia a necesidades sociales y procesos de construcci贸n de alternativas de DPNV y de empoderamiento social en lo concreto, as铆 como pasos para obligar a cambios culturales y estructurales que solidifiquen la DPNV y ayuden a la transformaci贸n del paradigma violento.

Todo ello, en mi criterio, nos puede servir de hoja de ruta para la lucha del presente y del futuro de un pacifismo antimilitarista que se niegue a la memorizaci贸n a la que actualmente se encuentra sometido por los aires de guerra y los ardores guerreros de la nueva geopol铆tica en la que nos est谩n embarcando.

Pero tambi茅n, y en la medida en que la conexi贸n de las aspiraciones de cambio radical que promueve la idea de transarme con las que ya constituyen los argumentarios de otros movimientos sociales y luchas, pude servirnos para complementar nuestra visi贸n incorporando las defensas sociales que estos movimientos est谩n protagonizando, as铆 como a genera mejores agendas de lucha global, tambi茅n en t茅rminos de alternativa de defensa y de transarme.

Un debate que debemos tener y compartir con las otras articulaciones sociales afines con las que tambi茅n vamos compartiendo luchas e intercambiando experiencia y con las que, cada vez m谩s, vamos convergiendo en la idea de un necesario cambio global de modelo.

Un debate para cuya construcci贸n se me ocurre, tambi茅n como ejemplo, un cuadro de contenidos que habr铆a que debatir y rellenar, en torno a los siguientes guiones tem谩ticos.

Quitar poder a la defensa militar Crear alternativa simult谩neamente Escenarios del concepto de defensa Violencia directa. Violencia estructural. Violencia cultural. Violencia sin茅rgica. En la lucha por los derechos. En lo econ贸mico. En el comercio internacional. En la salud. En la educaci贸n. En la perspectiva de g茅nero. En la ecolog铆a. En la lucha por la paz. En las relaciones internacionales鈥 Trabajo y an谩lisis del movimiento antimilitarista Reflexiones sobre la propia pr谩ctica y elaboraci贸n te贸rica de un nuevo modelo de defensa basado en la lucha contra la violencia rectora y DPNV An谩lisis de coyuntura y oportunidades para elaborar una propuesta de transarme y lanzarla a la sociedad Definir escenarios a abordar. Identificar actores de estos. Analizar los acontecimientos relevantes desde el punto de vista pol铆tico. Definir prioridades estrat茅gicas. Marcarnos objetivos a corto, medio y largo plazo. Dise帽ar campa帽as coherentes. Definir prioridades estrat茅gicas. Marcarnos objetivos a corto, medio y largo plazo. Dise帽ar campa帽as coherentes.

