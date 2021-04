–

Sin considerar circunstancias concretas, en situaciones normales, un ni帽o no debe portar armas. Pero, considerando casos posibles reales m谩s complejos, la respuesta puede ser afirmativa y puede cobrar formas que en un juicio espont谩neo normal ser铆a inaceptable. Reflexionemos sobre un hecho reciente indicado en La Jornada del 11 de abril. Ni帽os del estado de Guerrero (en M茅xico) se entrenan para enfrentar a sicarios criminales, organizaciones en torno al negocio de la droga, las minas, los bosques, que asesinan los l铆deres adultos de comunidades de campesinos, expulsan sus habitantes desde siempre en esos lugares. S贸lo quedan las mujeres y los ni帽os.

En la Edad Media los especialistas en derecho indicaban: 隆En caso de extrema necesidad todo es com煤n! La raz贸n de la expresi贸n del derecho medieval simplemente justifica que, por ejemplo, si un enemigo ataca una ciudad amurallada y logra destruir una parte del muro por donde pudieran penetrar los ocupar谩n la ciudad, ser铆a entonces necesario antes que todo, reparar el muro.

Y si se necesitaran materiales de las casas privadas para reparar el muro, no dudar铆an en tomar las piedras para reconstruir la defensa, que de no hacerse todos ser谩n vencidos, tomados prisioneros, se matar铆a a los hombres, y no s贸lo se perder铆a una casa privada, sino todas las casas con todos sus bienes.

No hay duda entonces. Es de derecho, anterior a todo pretendido derecho privado, el ejercicio del derecho com煤n, como ejercicio de la soberan铆a que tiene al pueblo como su sede o como su sujeto 煤ltimo.

En el caso de necesidad extrema que se encuentran comunidades campesinas en Guerrero, y en buena parte del territorio nacional que deber铆a servir y organizar el Estado, es un hecho que ni el Estado, ni el Ej茅rcito, ni las polic铆as, ni la Guardia Nacional pueden [o quieren] asegurar integralmente la vida ni los derechos a las comunidades.

脡stas, con el derecho de ser la sede misma de la soberan铆a, como la Constituci贸n en su art铆culo 39 declara, pueden recurrir al derecho originario de la defensa de sus vidas, derecho anterior a la Constituci贸n formal misma.

En el caso del ejemplo real descrito en este art铆culo, cuando s贸lo los ni帽os se preparan para supletoriamente reemplazar las funciones de sus mayores (secuestrados, asesinados o expulsados de sus comunidades) tienen el derecho de defender las vidas de sus madres, de sus hermanas o hermanos menores y de ellos mismos.

Como proclama uno de esos ni帽os: No hay leyes que nos protejan a los ni帽os hu茅rfanos de M茅xico ni gobierno que nos brinde seguridad; entonces, vamos a responder con fuego a los sicarios, todos hijos de la chingada** (del mismo diario, primera p谩gina). 驴Tiene raz贸n o derecho lo que grita ese ni帽o que bien pudo ser uno de los Ni帽os H茅roes (en la presente lucha de la segunda emancipaci贸n en la Cuarta Transformaci贸n)?

Quiero dar dos ejemplos ya antiguos y reales.

El primero, en el enfrentamiento llamado la Guerra del Paraguay, en torno a 1870, que el presidente Francisco Solano L贸pez sufri贸 atacado por Brasil, Argentina y Uruguay, eventuales neocolonias inglesas contra L贸pez que no s贸lo no fue un dictador, sino un progresista que instal贸 los primeros ferrocarriles de Am茅rica Latina y lanz贸 la construcci贸n de altos hornos, por lo que Inglaterra decidi贸 organizar una guerra fratricida para eliminar el mal ejemplo. Los ej茅rcitos de la llamada Triple Alianza se enfrentaron al final de la misma a lo que quedaba del ej茅rcito paraguayo, y encontr贸 unos destacamentos formados por ni帽os de 12 a帽os. 隆H茅roes de la Emancipaci贸n latinoamericana!鈥

Y no s贸lo eso y en otra dimensi贸n de lo habitual. Se cuenta que en Israel en la Guerra de 1967, una parte del ej茅rcito israel铆 de un kibutz del desierto del Neguev, dejado en manos de j贸venes mujeres (porque los hombres estaban en el frente de batalla) detuvo a parte del ej茅rcito egipcio. Los ni帽os y las mujeres deben a veces asumir responsabilidades inesperadas.

Como vemos, no s贸lo los ni帽os en circunstancias de extrema necesidad tienen derecho, por un elemental principio 茅tico, de defender la vida de la comunidad. 驴Qui茅n defiende y puede criticar a esos ni帽os, que ya est谩n dotados de plena fuerza f铆sica, raz贸n y valent铆a?

Ellos mismos deben defenderse, y a sus madres, hermanas y hermanitos, y los protegen de las manos sanguinarias de los sicarios que s贸lo luchan por un miserable sueldo que como migajas reparten los que conducen esas bandas, que pugnan por el aumento del capital, del dinero; dineros que ni siquiera quedan en manos de los mismos sicarios, sino que mueren en el acto diab贸lico de masacrar al pueblo, sus hermanos. Ya veremos en el futuro organizaciones armadas de mujeres que se defender谩n a s铆 mismas como las israel铆es.

Muchos se lamentan de que hayamos llegado a tal l铆mite de que ni帽os deban defender sus comunidades, pero acaso 驴nos hemos lamentado cuando Carlos Salinas de Gortari privatiz贸 las empresas del Estado empobreciendo al Estado y al pueblo de M茅xico, o ante Ernesto Zedillo que salv贸 los bancos (y banqueros) robando esa riqueza tambi茅n al pueblo, o que Ricardo Salinas Pliego no pague el impuesto debido (que es igualmente un robo al pueblo)?

隆No s贸lo estos ni帽os cumplen un acto heroico, sino que tienen pleno derecho a realizarlo, ya que son derechos humanos anteriores al del Estado y derechos anteriores al de sus fuerzas armadas! Defiende de manera inmediata el derecho a defender la propia vida y la de su comunidad. A estos nuevos Ni帽os H茅roes, como a los guerreros aztecas, les est谩 reservado como m茅rito despu茅s de su vida el habitar en el m谩s alto de los cielos, y en la m谩s sagrada memoria de la comunidad!

* Fil贸sofo especialista en 茅tica.

** Usa esta palabra como Octavio Paz lo hizo en El laberinto de la soledad.

