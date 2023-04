.

Puel Mapu/Río Negro_Argentina

Puel mapu mew.

26 Abril 2023



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/audio-2023-04-26-04-42-28.mp3

enlace al audio de la declaración:

Resumen Latinoamericano , 26 de abril de 2023

El asesinato de Elias por matones, no es el único. Tambien hubo el asesinato de una abuela ya hace 30 años y luego el asesinato de su hijo para quedarse con el territorio. Esto es moneda corriente en el paraje Cuesta del Ternero, y que tiene el apoyo y amparo del poder político y judicial. Para nosotros, todos los gobiernos, ninguno realmente respeta y hace valer los derechos humanos y menos que menos los derechos de los Pueblos Originarios. Y el gobierno de Alberto Fernandez es una clara muestra de ello. Se muestran como progresistas pero no dejan de ser empleados del gran empresariado mundial y lo dejaron demostrado en ese Comando Unificado que armaron para desalojar el Lof Lafken Winkul Mapu en octubre del año pasado, y gasear y maltratar a niñxs, a mujeres, mujeres embarazadas, a bebes. Y que hoy todavía tiene detenida a cuatro mujeres por una causa que no está previsto por la ley que nadie quede detenido.