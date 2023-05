–

De parte de Indymedia Argentina May 16, 2023 433 puntos de vista

Carolina Llorens dio un testimonio conmovedor en el que recorri贸 las historias de su familia diezmada durante el genocidio. Entre las duras vivencias, la hija de Sebasti谩n Llorens y Diana Triay cont贸 c贸mo su abuela consigui贸 probar su relaci贸n a trav茅s de un vestidito, ya que casi no hab铆an tenido contacto. Termin贸 cantando una canci贸n popularizada por Viglietti cuyo fragmento compartimos.

Redacci贸n: Carlos Rodr铆guez. Edici贸n: Fernando Tebele.

Luego de un emotivo relato sobre el secuestro de sus padres y la persecuci贸n que sufri贸 toda su familia, Mar铆a Carolina Llorens reclam贸 que 鈥渓a justicia llegue para los militantes populares鈥 y para 鈥渓os que luchamos por eso鈥. Carolina ley贸 una carta escrita en 1972 por su madre, Diana Triay, en la que reivindicaba 鈥渓a justicia revolucionaria, de los despose铆dos鈥 por encima de 鈥渓a justicia de los que lo tienen todo, de los que asesinan y secuestran cobardemente a los militantes populares鈥.

Mar铆a Carolina Llorens es hija de Sebasti谩n Llorens y Diana Triay, militantes del PRT-ERP torturados y asesinados en Puente 12. Cuando secuestraron a sus padres, ella ten铆a un a帽o y medio; y su hermano Joaqu铆n, apenas cuatro meses.

Los dos fueron llevados a Casa Cuna y su abuela materna, que no ten铆a papeles para demostrar el parentesco, tuvo que describir en detalle, ante una jueza, el vestidito que ella le hab铆a hecho a su nieta y que la ni帽a llevaba puesto en una foto que se hab铆a publicado en el diario La Raz贸n para ubicar a los familiares 鈥渄e dos chicos abandonados鈥 tras el secuestro de sus padres.

Al declarar en el tercer juicio por los cr铆menes de lesa humanidad en Puente 12, Carolina Llorens hizo un dram谩tico recorrido por los secuestros, asesinatos, allanamientos y atentados con bombas sufridos por sus familias maternas y paternas. Tambi茅n reivindic贸 鈥渓a lucha permanente de mis cuatro abuelos para buscar y pedir justicia por mis padres鈥.

Aunque eran nacidos en C贸rdoba, la familia viv铆a en Mendoza, pero el 8 de diciembre de 1975, cuando se produjo el secuestro de sus padres, todos estaban en Buenos Aires.

鈥淢is padres eran militantes del Ej茅rcito Revolucionario del Pueblo (ERP) y entre los a帽os 1973 y 1975, sus actividades estaban centradas en Mendoza鈥. Sin embargo, en esa fecha su madre hab铆a viajado a la Capital Federal para 鈥渃ubrir tareas de log铆stica nacional鈥 del PRT-ERP. Carolina reconstruy贸 lo sucedido con sus padres, con informaci贸n que le dieron militantes amigos de la familia.

El d铆a del secuestro, su madre estaba ilusionada porque la familia iba a estar junta en Buenos Aires despu茅s de alg煤n tiempo separados. A la vez, estaba preocupada porque sab铆a del secuestro de algunos compa帽eros, entre ellos Ricardo El铆as Abd贸n.

鈥淢i mam谩 estaba preocupada porque ten铆amos que mudarnos a un lugar seguro鈥. Diana Triay, mientras segu铆a buscando ese 鈥渓ugar seguro鈥, reuni贸 a su familia en un departamento del d茅cimo piso de Callao 1158.

鈥淓n la madrugada del 9 de diciembre entr贸 una patota que al principio no dijo a qu茅 fuerza pertenec铆a, pero luego se identificaron como polic铆as鈥, seg煤n el testimonio del portero del edificio. Luego de revolver todo el lugar, la patota se llev贸 a sus padres.

Los dos chicos, de cuatro meses y un a帽o y medio, quedaron a cargo del portero, quien denunci贸 la situaci贸n a la comisar铆a cercana. 鈥淎 m铆 y a mi hermano nos llevaron a Casa Cuna鈥 y se abrieron dos causas, una por el secuestro y otra por la situaci贸n de abandono en la que se encontraban los ni帽os. En medio de tal desgracia, tuvieron la suerte de que en el caso de los dos hermanos intervino la jueza de menores de la Capital Federal Alicia Oliveira. A帽os despu茅s, en 1979, Oliveira fue fundadora, junto con Emilio Mignone y otros abogados, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Carolina dijo que la actuaci贸n del juzgado de menores fue 鈥渦na de las pocas acciones de justicia que nos ampar贸 en ese momento鈥. El resto de la familia de los chicos segu铆a viviendo en C贸rdoba, y no ten铆a conocimiento de que los padres y los ni帽os estaban en Buenos Aires. El juzgado decidi贸 sacar una foto a los chicos y publicarla en la edici贸n del s谩bado 13 de diciembre del diario La Raz贸n. El texto informaba: 鈥淪e encuentran desamparados estos ni帽os, ante el secuestro de sus padres鈥.

En C贸rdoba, los familiares de los chicos no le铆an La Raz贸n. Tiempo despu茅s, tomaron conocimiento por dos llamados telef贸nicos. Uno fue de Ofelia Paz, quien hab铆a estado secuestrada en Puente 12, donde conoci贸 a Diana Triay. Como la mam谩 de los chicos sab铆a que Ofelia iba a recuperar su libertad, le dijo que memorizara el n煤mero telef贸nico de un familiar, para que buscaran a los chicos. Ese llamado fue hecho 鈥渆l 13 o el 14 de diciembre鈥 de 1975.

El otro contacto telef贸nico fue de Yolanda Ripoll, que aport贸 en clave el dato publicado en el diario: 鈥淗a sucedido un accidente, f铆jense en el diario La Raz贸n del 13 de diciembre鈥, fue lo que dijo.

Al tomar conocimiento de la situaci贸n, se trasladaron a Buenos Aires Carolina Dur谩n de Triay, abuela materna, y Nilda Triay, t铆a de los chicos.

El 11 de diciembre Mar铆a Nocetti de Angeleri, secretaria del juzgado de Oliveira, fue a Casa Cuna donde realizaba tareas comunitarias y acept贸 asumir la guarda transitoria de los dos ni帽os.

Cuando llegaron los familiares de C贸rdoba, el problema era que ellos no ten铆an forma de demostrar su parentesco con Carolina y Joaqu铆n. La ni帽a hab铆a sido anotada en el Registro Civil, pero su hermano beb茅 no ten铆a ning煤n papel. 鈥淣o hab铆a ADN, no ten铆amos fotos con nuestros familiares鈥, a los que hab铆an visto muy poco, no hab铆a forma de probar el parentesco. 鈥淎 la edad que yo ten铆a, no pod铆a reconocer a mi abuela porque no ten铆amos familiaridad鈥, porque se hab铆an visto una vez en Mendoza.

Ante ese impedimento, 鈥渙tra vez aparece lo fortuito, porque en la foto del diario yo ten铆a puesto un vestidito que hab铆a hecho mi abuela鈥. Esa fue 鈥渓a prueba鈥 que sirvi贸 para certificar el parentesco. Ante la jueza, su abuela 鈥渄escribi贸 el molde, las puntillitas, el color del vestidito porque la foto del diario era en blanco y negro, la forma de los botoncitos, todos los detalles鈥. La jueza Alicia Oliveira 鈥渃onsider贸 que eso era suficiente para probar nuestra identidad鈥. Carolina destac贸 鈥渓a buena voluntad de la jueza para facilitar en todo lo posible que volvi茅ramos con nuestra familia鈥.

A Carolina le contaron que ella lloraba y quer铆a quedarse con la familia que la tuvo en guarda. 鈥淔ue un momento dif铆cil para todos鈥 por el poco trato que hab铆a tenido, hasta ese momento, con sus familiares.

Carolina lee una carta de su madre y culmina su testimonio cantando una canci贸n como parte del 煤nico recuerdo v铆vido de su mam谩.

La b煤squeda

A帽os despu茅s, a trav茅s de Ofelia Paz, de su hija Mar铆a Ofelia Santucho y de Ana Cristina Santucho, tuvieron conocimiento de que sus padres estuvieron en Puente 12, aunque al principio todos cre铆an que eso era Campo de Mayo. El dato clave sobre Puente 12 lo aport贸 el sobreviviente V铆ctor P茅rez.

Todo se ratific贸 con el hallazgo de los restos de sus padres, Sebasti谩n Llorens y Diana Triay, enterrados a orillas del R铆o Matanza, a unos cinco kil贸metros de Puente 12, en el partido de Esteban Echeverr铆a. El hallazgo, tambi茅n fortuito, fue posible gracias a vecinos del barrio Sarmiento que en octubre de 2012 realizaban excavaciones en el lugar. El Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense (EAAF) confirm贸 las identidades en marzo de 2013. En la misma fosa com煤n estaban los cuerpos de Ismenia Inostroza y Angel Gertel, otras dos v铆ctimas de Puente 12.

El hallazgo fue 鈥渦na extra帽a alegr铆a鈥 que su abuela paterna defini贸 as铆: 鈥淐on un ojo r铆o y con el otro lloro鈥. La casualidad apareci贸, una vez m谩s, porque el marido de Carolina hab铆a realizado tareas de militancia en ese mismo barrio. Carolina y su esposo estaban vinculados al Movimiento Campesino Ind铆gena. 鈥淔ue muy fuerte todo, porque el hallazgo reun铆a la lucha de mis padres y la que nosotros est谩bamos teniendo鈥 muchos a帽os despu茅s.

Cuando fueron sepultados por los represores, el lugar era 鈥渦n basural; as铆 trataron a mis padres, a Ismenia, a Angel鈥, subray贸 Carolina. El hallazgo fue posible 鈥減orque el barrio era una comunidad organizada y por eso se atrevieron a hacer la denuncia鈥 sobre la aparici贸n de los restos. Tiempo despu茅s 鈥渙tros compa帽eros del barrio nos dijeron que cuando realizaban excavaciones para una empresa, tambi茅n encontraron restos, pero la empresa les dijo, vamos, sigan, sigan鈥.

Carolina y su familia tienen 鈥渦n lazo muy fuerte con el barrio鈥, a tal punto que la restituci贸n de los restos de sus padres se hizo en ese lugar. El primer jard铆n de infantes del barrio se llama 鈥淪ebasti谩n y Diana鈥. El d铆a de la restituci贸n fue 鈥渓a primera vez que el Estado entr贸 al barrio y sacaron 23 camiones llenos de basura鈥 acumuladas en a帽os, porque el barrio era ignorado por las autoridades pol铆ticas.

Carolina dijo que supo que su madre form贸 parte del grupo de militantes del PRT-ERP que fue v铆ctima del trabajo de infiltraci贸n realizado por Jes煤s Ranier, el Oso, represor entrenado por el Batall贸n 601 de Inteligencia del Ej茅rcito. La testigo y querellante se帽al贸 que supo que su madre, en un viaje a Mendoza, fue acompa帽ada por Ranier.

Carolina, de chica no pod铆a ver a un payaso o a una persona con la cara tapada y agreg贸: 鈥淎 las fuerzas de seguridad, cuando las veo, no me dan ninguna seguridad鈥. Record贸 una conversaci贸n con un sobrino, que luego de saber la historia familiar, le dijo: 鈥淭铆a, entonces todos los polic铆as son malos鈥. Ella le dijo que hab铆a algunos que 鈥渆ran buenos鈥 y lleg贸 la reflexi贸n del ni帽o: 鈥溌縔 qu茅 hicieron los polic铆as buenos cuando los malos hicieron todo lo que hicieron?鈥.

Una familia en la mira

Sus padres eran oriundos de C贸rdoba, donde tambi茅n naci贸 Carolina. La militancia de Diana y Sebasti谩n comenz贸 en los a帽os 1968/69. En 1970 los dos fueron detenidos, ella en la c谩rcel del Buen Pastor y 茅l en el Chaco. Diana se fug贸 de la c谩rcel en 1971 y volvi贸 a ser detenida, esta vez en distintas c谩rceles, hasta que sali贸 en libertad el 25 de mayo de 1973. Su familia fue objeto de persecuci贸n permanente. Los familiares de su padre sufrieron siete allanamientos y la detenci贸n de t铆os y t铆as: Pablo, Manuel, Esteban, Bernardo, Mar铆a, F谩tima. La casa de su familia paterna sufri贸 dos atentados. El de junio de 1975 destruy贸 totalmente una casa en la que viv铆an 11 personas.

No hab铆a nadie en la vivienda, porque por precauci贸n dorm铆an en otros lugares, en hoteles 鈥渙 deambulaban toda la noche en autos, porque ya no los aceptaban ni en los hoteles鈥.

En marzo de 1976 su t铆o Pablo fue asesinado en Tucum谩n. Sus compa帽eros sepultaron el cuerpo, pero como nadie qued贸 vivo, no se sabe d贸nde est谩.

La 煤ltima desaparici贸n en su familia fue el 13 de mayo de 1977: Mar铆a Viale, la Pochi, fue secuestrada en el barrio porte帽o de La Paternal. 鈥淒ej贸 sus hijos en la guarder铆a y nunca los fue a buscar鈥, dijo Carolina.

Luego se refiri贸 a los largos tr谩mites que tuvieron que hacer sus abuelos hasta lograr, en 1995, que su hermano Joaqu铆n pudiera recuperar, a los 20 a帽os, su identidad como hijo de Sebasti谩n y Diana.

Carolina hizo un detallado recorrido sobre todas las acciones realizadas por su familia para denunciar la desaparici贸n de sus padres. Siete habeas corpus, denuncias en los medios de difusi贸n, ante el cardenal Francisco Primatesta, en la Cruz Roja Internacional, en la OEA, en Amnesty, en el Vaticano, y en otros organismos nacionales e internacionales.

Toda la familia, paterna y materna, particip贸 en organismos de DDHH y su abuela Nelly 鈥減articip贸 en su 煤ltima marcha a los 97 a帽os, veinte d铆as antes de su muerte鈥.

Ella particip贸 activamente en la agrupaci贸n HIJOS, en la b煤squeda de informaci贸n sobre sus padres y otros detenidos-desaparecidos.

Al ser preguntada sobre las secuelas del calvario vivido, se帽al贸 que 鈥渆l Terrorismo de Estado provoca da帽os inconmensurables y es dif铆cil reparar el da帽o porque la desaparici贸n de personas es un da帽o permanente鈥. El 13 de diciembre de 2001, su abuela materna se suicid贸. Siempre so帽aba que se levantaba de la cama para abrirle la puerta a Diana, su hija menor.

Carolina, de chica no pod铆a ver a un payaso o a una persona con la cara tapada y agreg贸: 鈥淎 las fuerzas de seguridad, cuando las veo, no me dan ninguna seguridad鈥. Record贸 una conversaci贸n con un sobrino, que luego de saber la historia familiar, le dijo: 鈥淭铆a, entonces todos los polic铆as son malos鈥. Ella le dijo que hab铆a algunos que 鈥渆ran buenos鈥 y lleg贸 la reflexi贸n del ni帽o: 鈥溌縔 qu茅 hicieron los polic铆as buenos cuando los malos hicieron todo lo que hicieron?鈥.

Se refiri贸 tambi茅n a las inquietudes de sus hijos sobre el destino de sus abuelos. Uno de ellos le pregunt贸, luego de salir del EAAF: 鈥溌縀n los huesitos se nota si a la abuela la violaron?鈥. Carolina recalc贸 que lo ocurrido fue 鈥渄e una crueldad tan inmensa鈥 que el terror 鈥減ersiste sobre las nuevas generaciones鈥.

Ante una pregunta, cont贸 que a Esteban Llorens, cuando hizo el servicio militar 鈥渓o torturaron psicol贸gicamente porque lo llevaron a desmantelar el centro clandestino de detenci贸n que funcionaba en la Superintendencia de Coordinaci贸n Federal鈥. Tambi茅n soportaron una persecuci贸n econ贸mica que llev贸 a la quiebra a la empresa familiar que ten铆an en C贸rdoba.

Luego pidi贸 permiso para leer parte de una carta escrita por su madre en 1972. En ella afirm贸 que si se analiza 鈥渓a justicia revolucionaria, la justicia de los pobres, de los despose铆dos, se hace m谩s patente que la justicia del r茅gimen pertenece a aquellos que explotan, a aquellos que lo tienen todo鈥 a los que 鈥渘o solo encarcelan a quienes luchan por acabar con la miseria sino que adem谩s asesinan y secuestran cobardemente a los militantes populares鈥.

Agreg贸 que, a 48 a帽os del secuestro de sus padres, su esperanza es que 鈥渓a justicia llegue para los militantes populares como ellos, porque nosotros luchamos mucho por esto鈥. Pidi贸 justicia para sus padres y para 鈥渓os 30.000 detenidos desaparecidos鈥. En ese momento se escucharon los primeros aplausos del p煤blico presente en la sala de audiencias de Comodoro Py.

Como cierre, Carolina pidi贸 cantar, para recordar las veces que su madre le cantaba. Ella eligi贸 una canci贸n, 鈥淥tra voz canta鈥, que se hizo famosa en la militancia, interpretada por el artista uruguayo Daniel Viglietti.

Son versos musicalizados de la poeta uruguaya Circe Maia, dedicados a los desaparecidos. La 煤ltima vez que la cant贸 Viglietti en Buenos Aires fue en el cine-teatro Premier, en la calle Corrientes, en un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. En la primera fila estaba Hebe de Bonafini.

La canci贸n dice as铆: 鈥淧or detr谩s de mi voz, escucha, escucha/otra voz canta/Vienen de atr谩s, de lejos/vienen de sepultadas bocas y cantan/Dicen que no est谩n muertos, esc煤chalos, escucha/cuando se alza la voz que los recuerda y canta/Escucha, escucha, otra voz canta/No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha/son camino que empieza y que nos llama/cantan conmigo, conmigo cantan鈥. Y cerr贸 diciendo, entre aplausos: 鈥30.000 compa帽eros desaparecidos, presentes鈥.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/05/puente-12-iii-dia-4-por-detras-de-mi-voz-otra-voz-canta.html