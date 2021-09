–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno September 23, 2021 237 puntos de vista

鈥淧ara acabar con todo eso, es preciso que los trabajadores tengan en sus manos las tierras y la maquinaria de producci贸n, y sean ellos los que regulen la producci贸n de las riquezas atendiendo a las necesidades de ellos mismos鈥

Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, 23 de septiembre de 1911.

A los medios de comunicaci贸n

A la opini贸n p煤blica

A los pueblos ind铆genas de Oaxaca, M茅xico y el mundo.

El d铆a de ayer, martes 21 del presente mes, en la conferencia matutina del se帽or Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, el periodista Marco Antonio Olvera, distinguido participante en primera fila y el cual ha recibido menciones honor铆ficas del se帽or AMLO, por sus 鈥渢an acertadas preguntas y provocaciones鈥. Realiz贸 declaraciones en nombre de supuestos posesionarios de las tierras de uso com煤n de El Pitayal, lugar donde se pretende instalar un parque industrial con una poligonal de 400 Ha, proyectado para los sectores de Agroindustria, Textil y Metales, siendo 1 de los 10 parques industriales del megaproyecto Corredor Interoce谩nico.

Olvera, como portavoz de estos supuestos posesionarios menciona: 鈥減ara sorpresa de los ejidatarios del municipio de San Blas Atempa, el Presidente municipal de Atempa, Antonino Morales Toledo y el director del CIIT Rafael Mar铆n Mollinedo, les quieren comprar las 400 Ha a los ejidatarios. Pero lo grave, no es que se los compren, sino que ellos (Mollinedo y el alcalde) se quieren quedar con 茅l moche [鈥 los campesinos de San Blas, presidente, no se oponen al proyecto鈥.

Ese mismo d铆a, en el medio digital El Universal de Oaxaca, publicaron la nota escrita por Alberto L贸pez con el encabezado 鈥淐omunidades de Oaxaca piden obras millonarias a la 4T para entregar sus tierras al interoce谩nico鈥, en donde vuelven a hacer menci贸n diciendo que 鈥︹滶n San Blas Atempa, los campesinos aprobaron la venta de 342 hect谩reas en un paraje conocido como Los Robles, donde 302 hect谩reas est谩n en manos de posesionarios, que a煤n no definen c贸mo conciliar谩n con los comuneros鈥濃

A lo que preguntamos, 驴a qu茅 comuneros entrevistan?, al ex-comisariado de bienes comunales que mediante una asamblea de comuneros realizada a modo y mal convocada, dijeron entregar las tierras de uso com煤n de El Pitayal para la construcci贸n del parque industrial o a las personas que fueron amenazadas y compradas por Antonino Morales para fingir ser comuneros y votar a favor de este proyecto, cuando hemos dejado claro que en el acta de asamblea emanada el 14 de marzo, firmaron personas fallecidas, as铆 como habitantes de la agencia de Puente Madera, quienes no asistimos ni firmamos esta acta en dicha asamblea.

Raz贸n por la cual el d铆a 8 de junio del presente, como comuneros legalmente reconocidos iniciamos un juicio de nulidad con el n煤mero de expediente 156/2021, contra esta acta de asamblea en el que demandamos al presidente y s铆ndico municipal de San Blas Atempa, a quienes ocuparon el cargo de comisariado de bienes comunales, consejo de vigilancia y al encargo de la procuradur铆a agraria de Tehuantepec, quienes pretend铆an validar el Parque Industrial con esta acta de asamblea.

Ante esto declaramos:

鈥 Que esos supuestos posesionarios del cual es portavoz Olvera, ahora con la llegada de un parque industrial, ven la oportunidad de negociar y sacar provecho de tierras de uso com煤n. Son nuestros espacios donde habita flora y fauna end茅mica, siendo utilizados para la recolecci贸n de le帽a, frutos y el pastoreo, de manera sustentable por las comunidades que rodean el paraje de El Pitayal, siendo este lugar Tierras de Uso Com煤n de los Bienes Comunales de San Blas Atempa. Y por lo tanto le decimos al se帽or Olvera, que no, no estamos de acuerdo con este proyecto y que el monte Pitayal no se negocia ni se vende.

鈥 Nos oponemos contundentemente a la instalaci贸n de este parque industrial, as铆 como de todos los dem谩s parques que pretenden instalar en el Istmo de Tehuantepec; ya que esto implica la erosi贸n de los suelos, el uso desmedido del agua y recurso forestales, desaparici贸n de bosques, selvas y manglares, la contaminaci贸n del suelo, aire y agua, as铆 como ser铆a la extinci贸n de los modos de vida y de organizaci贸n como pueblos ind铆genas.

鈥 Que los actos de corrupci贸n que tanto alardea combatir el se帽or AMLO en sus conferencias, son llevadas a cabo por sus propios funcionarios, quienes se est谩n queriendo beneficiar con la compra de tierras a supuestos due帽os del paraje. Mostrando que los actos de corrupci贸n siguen estando presentes en la actual administraci贸n por m谩s que sus personajes cambien de collar o sean bendecidos por el se帽or presidente. Y, si, nos referimos al moche que se pretenden llevar los coyotes Rafael Mar铆n Mollinedo y Antonino Morales.

鈥 Que sus promesas hechas a los campesinos de las comunidades de volverse socios de las industrias a instalarse, son una MENTIRA. O nos consideran tan ingenuos, en que vamos a creer que, el se帽or Carlos Hank director del Grupo Industrial Hermes, que en estos momentos se encuentra rehabilitando las v铆as del tren, el cual tiene como socios principales a Odebrecht, a la francesa Alstom y la estadounidense AmResorts 驴construyen su tren trans铆stmico en beneficio de las comunidades ind铆genas y con la intenci贸n de volvernos sus socios?, NO.

鈥 Que la intencionalidad del periodista Olvera, es hacer o铆r, ver y creer que el megaproyecto Corredor interoce谩nico est谩 resolviendo las divisiones de clase y las diferencias culturales, unific谩ndonos a todos bajo la bandera de su progreso, consider谩ndonos a los pueblos ind铆genas como blancos f谩ciles a los cuales se les puede persuadir con cambios econ贸micos, bajo el puro estilo indigenista.

鈥 Las comunidades no piden ni mendigan obras millonarias, sino que sobreponen y con raz贸n la exigencia de servicios, infraestructura y obras que son necesidades b谩sicas para sus poblaciones y gente, mostrando que el Corredor Interoce谩nico, no es, ni por m铆nimo una prioridad para el bienestar de las comunidades ind铆genas.

隆POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

隆NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOTR@S!

隆NUESTRA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTROS BIENES NATURALES,

COMUNALES Y TERRITORIOS!

隆NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!

Desde el monte El Pitayal:

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo

en Defensa de la Tierra y el Territorio 鈥 APIIDTT